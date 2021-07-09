Bir mağazacılık önderi: Abdullah Kiğılı…

Erkek giyim markası Kiğılı, yurtdışında 26, yurtiçinde 225 mağazası ile sektörünün en önemli şirketlerinden biri. 2018’de 80. yılını kutlayan grubu bugünlere getiren Abdullah Kiğılı, hazır giyimin duayeni… Gençlerin izlemesi gereken örnek bir iş insanı…

Abdullah Kiğılı, 1943 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 9 yaşına geldiğinde ailesi İstanbul’a taşındı. Babası Sultanhamam’da kumaş mağazası açtı. Kiğılı, babasının mağazasının yan sokağında mendil satarak iş yaşamı ile tanıştı. İstanbul Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra babasının yanında çalışmaya başladı. Babasının hastalanması üzerine 22 yaşında mağaza yönetimini ele alır almaz yenilikler yaptı. 1969 yılında Beyoğlu’nda Vakko’nun karşısındaki mağazayı, hava parası vererek aylık 7 bin liraya kiraladı. Dekorasyon için 140 bin lira harcayınca, iyi satış yapmaya başladı.

1965’te Kiğılı markasıyla gömlek üreterek sanayiciliğe adım attı. Hep erkek giyiminde yoğunlaştı, pantolon, takım elbise, palto, kaban ile üretim yelpazesini genişletti. 1971’de Osman Boyner’in davetiyle ortaklık kararı aldı. Boyner’in yaptığı elbiseleri satmaya başladı. Bu ortaklık 10 yıl sürdü. 1980’de Kiğılı Konfeksiyon fabrikasını kurarken Almanya’dan eğitmenler getirdi, işi oturttu. Almanya ve Hollanda’ya fason üretim yapmaya başladı. O dönemde yurt içi bayilik ağını genişletti.

1997’de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı üstlenen Kiğılı, güreş ve kayak federasyonlarında da görev aldı. 1998 yılında Fenerbahçe’de Başkanvekili olarak Fenerium Mağazaları’nın yönetiminden sorumlu oldu.

‘’Erkek giyim markası‘’ olarak Kiğılı, yurtdışında 26, yurtiçinde 225 mağazası ve 2500 çalışanı ile önemli bir konuma geldi. Kiğılı markası 2018’de 80 yılını kutladı.

Kiğılı’nın yaşamına yön veren 8 altın ilkesi var: Moralini yüksek tut. Hata yapmaktan korkma. Hatadan ders çıkar. Heyecanını yitirme. Sabırlı ol. Çok çalış ama hayattan kopma. Tutamayacağın sözü verme. Hep bardağın dolu tarafını gör. Yeni iş imkânları kovala. Adaletli ol. Değişime ayak uydur. İşini, eşini, arkadaşlarını çok sev...

Mağazacılık sektörünün duayeni Abdullah Kiğılı, gençler tarafından izlenmesi gereken bir örnek iş insanı…

Ona DÜNYA olarak sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Şimdi de uzak komşu Lübnan ekonomik kaosta... Parası 1 yılda %90 değer yitirdi, ekonomisi yarı yarıya küçüldü. Kötü yönetim ülkeleri kolayca batırıyor…