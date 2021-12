Bir menteşenin 40 yıl hatırı var!

İmsan Pres, yerli ve yabancı beyaz eşya devlerine menteşe üreten bir şirket. 40 yıllık geçmişi var. Çerkezköy’deki fabrikasından Arçelik’in Romanya fabrikasına da, Electrolux’ün Güney Amerika’daki şirketinin Şili fabrikasına da ürün gönderiyor. BSH’nın da global tedarikçisi olan, 15 ülkeye ihracat yapan İmsan Pres’in çalıştığı şirketler arasında Vestel, Kumtel, Miele, Gaggenau, Simfer, Termikel, Artel ve Femaş da bulunuyor.

İmsan Pres’in hikayesi girişimci ruhu olanlara örnek teşkil edecek nitelikte… Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kılıç, Profilo’da kaynak ustası olarak çalışmış. Sektörde çıraklık ve ustalık dönemlerini geçiren Kılıç, 1979 yılında kendi işini kurma hayalini hayata geçirmiş ve 4. Levent’te küçük bir atölye açmış. Yanındaki iki işçiyle birlikte yola çıkan İsmet Kılıç, önce hortum kelepçesi üretmiş. O dönemde yerli firmaların fırın menteşelerini ithal ediyordu. Kılıç, menteşe tasarlamış ve devlerin kapısını çalmış. Kısa sürede Bosch, Arçelik ve Vestel gibi beyaz eşya sektörünün en büyüklerinin tedarikçisi olmuş. Bugün İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’deki fabrikalarında üretim yapan, 500’ün üzerinde çalışanı olan İmsan Pres, o gün bugündür yani 40 yıldır aynı şirketlerle çalışmaya devam ediyor.

İhracata odaklandı, hedef İSO 500’e girmek

6 kız babası İsmet Kılıç, şirketin yönetimini kızları Hamiyet Kılıç, Alev Kılıç Bülbül ve Kader Kılıç’a bıraktı. Hamiyet Kılıç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak işin başında. Alev Kılıç Bülbül, Satınalma Müdürlüğü’nü, Kader Kılıç ise Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nü üstlenmiş. Üç kardeş babalarının bıraktığı yerden bayrağı başarıyla taşırken yeni yatırım ve projelerle büyüme planları da yapıyor. Hamiyet Kılıç, tarih öğretmenliği okumuş ve uzun yıllar sabah okula öğlen fabrikaya gidip çalışmış. 20 yıldır aktif olarak yönetimde… “En büyük işimiz menteşe. Bugün günde 30 bin menteşe üretebiliyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz, İmsan 40 yılı geride bıraktı ve müşterilerimiz hiç değişmedi. Türkiye’deki ilk fırın menteşesini babam yaptı. Arçelik’e, Bosch’a gitmiş, önce inanmamışlar ama yılmamış tasarladığı kalıpları, ürünleri götürüp hepsine satmış. 80 yaşına geldi, hala gelir presleri arasında gezer, inceler… Bugün üç fabrikada üretim yapıyoruz. Buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde, fırınlarda, iklimlendirme gruplarında bizim parçalarımız var. Beyaz eşyada Arçelik’in ürün vermediğimiz tek fabrikası kaldı. BSH’nın global tedarikçisiyiz. Artık iç piyasada büyümekten ziyade ihracatı artırmak istiyoruz” diye konuşuyor.

Hamiyet Kılıç bir diğer hedeflerinin ise iki yıl içinde İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne girmek olduğunu da ekliyor. Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge konularının da işlerinin merkezinde olduğunu belirten Kılıç, “Pırıl pırıl gençleri yetiştiriyoruz. 40’ın üzerinde mühendisimizle gurur duyuyoruz” diyor.

Otomotiv sektörüne girme planları yapıyor

Hamiyet Kılıç, İmsan Pres’in Genel Müdürü Rasim Akyalı ile birlikte yeni projeler üzerinde de çalışıyor. Bu noktada söz alan Rasim Akyalı, beyaz eşyada çok büyüdüklerini, İstanbul’da Tuzla bölgesinde arazi alarak tüm fabrikalarını tek çatı altında birleştirmeyi planladıklarını söylüyor. Akyalı, “Gebze’deki fabrikayı yeni kurduk. Çerkezköy’deki fabrikayı büyüteceğiz. Kapalı alanını iki kat büyütmüştük, iki yıl içinde iki kat daha büyütmeyi planlıyoruz. Yanındaki araziyi de aldık. Seneye orayı da yapacağız. İstanbul Sancaktepe’deki fabrikamızı da iki kat büyüteceğiz” diyor. Kendisinin ve yönetim ekibinin büyük kısmının otomotiv kökenli olduğunu kaydeden Akyalı, otomotiv sektörüne yönelik üretim planları olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Otomotivde tedarik grupları var. Doğrudan üretime parça veriyorlar. Biz onlara parça vermeyi hedefliyoruz. Üç yıla kadar bu sektöre girmeyi hedefliyoruz.”

400 bin liralık randevu...

Pandemide hızlı servis sektörünün en başarılı ürünü pizza oldu. Hamburger, lahmacun ve dönerin gerisinden gelen pizza hamburger yakaladı, neredeyse geçecek. Bu süreçte ilginç başarı hikayeleri de yaşandı. Örneğin Türkiye’de 1996’dan bu yana Çelebi Holding çatısı altında faaliyet gösteren Little Caesars’ın yeni bir franchise’ı ciro rekoru kırdı. Biri önceden market işletmiş, diğeri anaokulu öğretmenliği yapmış olan İlker Şimşek ve Yeter Burcu Şimşek çifti; anlaşma yaparken Çelebi Holding Gıda ve Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru’ya yüksek ciro sözü verdi. Haliç’te restoran açan Şimşek çifti, 1.5 ayı eğitim olmak üzere geçen 6 ayda 400 bin TL artı KDV ciro yaparak sözünü tuttu. Ancak bu rakam Little Caesars’ta standart ciroları baz alındığında epey yüksek kaldı. Zira franchise’lar ayda ortalama 260-270 bin TL artı KDV ciro yapıyor ve bu satış ortalamasına da 6 ayda ulaşılabiliyor… Arada bu ciroyu aşanlar oluyor ancak bu kez 2 katına yakın bir artış olunca Banu Arıduru, genç çifti kahve içmeye davet etti ve başarılarının sırrını sordu. Şimdi genç çiftin başarı öyküsü diğer franchise’lara anlatılacak ve onlara ilham verecek.

Motorlar 6 dakikalık mesafeden uzağa gitmiyor

Little Caesars’ın motor kuryelerle ilgili bir uygulamasından da söz etmekte fayda var. Zira markanın restoranları en fazla 6 dakika uzaklıktaki adreslere pizza yolluyor. Böylece hem pizza adrese sıcak ulaşıyor hem de motor kuryelerin hayati tehlike yaşamalarının önüne geçiliyor. Banu Arıduru, “Hız ve standart bizim için şubenin içinde. Motorcularımız için geçerli değil. Pizzalarımız ortalama 21 dakikada kapıya ulaşır. Bu yüzden 30 dakika garantisi veriyoruz. Motorcu hiçbir şekilde hız yapmaz. Hız yapan varsa uyarırız. Biz zamanında teslime odaklıyız” diyor.