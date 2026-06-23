Bir milyar muayene sonrası asıl soru ne?

Türkiye'de yılda 1 milyarı aşan doktor başvurusu gerçekleşiyor. Kişi başına yıl­da yaklaşık 12 başvuru anlamına gelen bu frekans OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerden biri.

85 milyonu aşan nüfusun neredeyse ta­mamı Genel Sağlık Sigortası sistemi içinde. Kamu hastaneleri, şehir hastaneleri, aile he­kimliği sistemi ve SGK, aslında dünyanın en büyük sağlık finansman sistemlerinden biri.

Türkiye yalnız değil. Artan sağlık talebi, kronik hastalıklar, uzayan yaşam süreleri ve düşen doğum oranları dünyanın birçok ülke­sini benzer sorunlarla karşı karşıya bırakı­yor. ABD'de Obamacare sistemi üzerindeki maliyet baskıları, Avrupa'da artan yaşlanan nüfus ve daralan çalışan nüfus, birçok ülke­de sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini gündeme taşıyor.

Bir başka ifadeyle, asıl soru artık insanla­rın daha uzun yaşayıp yaşamayacağı değil; daha uzun yaşayan toplumlarda bu yükün nasıl taşınacağı.

Çünkü insanlar daha uzun yaşıyor. An­cak daha uzun yaşam, beraberinde daha faz­la sağlık ihtiyacı getiriyor. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve yaşla birlikte artan kronik hastalıklara tıbbi teknolojilerdeki gelişme­ler, yeni nesil ilaçlar, ileri tanı yöntemleri ve giderek artan tedavi maliyetleri eklendiğin­de sağlık harcamaları hem kamu sistemleri hem de özel sigortacılar için önemli bir gün­dem haline geliyor. Doğurganlık oranlarının düşmesi ise gelecekte daha az çalışan nüfu­sun, daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç du­yan yaşlı nüfusun yükünü taşıyacağına işaret ediyor. Bu nedenle sağlık sistemlerinin sür­dürülebilirliği sigorta sektörünü de doğru­dan ilgilendiriyor. Çünkü sektör bu dönü­şümden hem etkilenen hem de çözümün doğal ortaklarından biri.

Birçok sağlık sigortacısı artık sadece has­tane faturalarını ödeyen kurumlar olmak is­temiyor. Hastalık finansmanından sağlık yö­netimine, sağlık yönetiminden ise sağlıklı yaşlanmayı destekleyen yeni bir anlayışa ge­çiliyor. Check-up programları, kronik has­talık yönetimi, psikolojik destek hizmetleri, beslenme danışmanlığı, uzaktan sağlık uy­gulamaları ve giyilebilir teknolojiler giderek sigortacılığın doğal bir parçası haline geliyor Akıllı saatler, uyku düzenini izleyen uygula­malar, glikoz ölçüm sistemleri ve çevrim içi doktor görüşmeleri günlük hayatın parçala­rı oldu. Yapay zekâ destekli uygulamalar, bü­yük veri analizi sayesinde kronik hastalık­ların takibi, erken uyarı sistemleri, kişisel­leştirilmiş sağlık tavsiyeleri ve hasta destek programlarında giderek yaygınlaşıyor. Ba­zı ülkelerde sağlıklı yaşamı teşvik eden ye­ni bir ekosistem yaratılarak; sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdüren sigortalılar puan­lar, indirimler, spor salonu üyelikleri ve çe­şitli ayrıcalıklarla destekleniyor. Kurumsal sağlık sigortaları da artık sadece bir yan hak değil. Şirketler sağlık sigortalarını çalışanla­rın uzun vadeli refahının ve iş gücü süreklili­ğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Çalı­şanlar ve aile bireylerini kapsayan çözümler insanların kendilerini daha güvende hisset­melerini sağlıyor Çünkü sağlık sadece fizik­sel bir konu değil. Sağlıklı bireyler daha güçlü aileleri, güçlü aileler ise daha da­yanıklı toplumları destekliyor. Sağlık har­camaları artarken sağlık sigortalarının eri­şilebilirliğini korumak da giderek önemli hale geliyor. Sürdürülebilir modeller geliş­tirilemezse, sağlık sigortaları zaman içinde lükse dönüşebilir. Sağlıklı yaşlanmanın yal­nızca belirli gelir gruplarının erişebildiği bir ayrıcalığa dönüşmesi ise yeni bir koru­ma açığı yaratabilir. Sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği artık yalnızca sağlık sek­törünün sorunu değil. Ekonominin, iş gücü­nün ve toplumların dayanıklılığını doğru­dan etkileyen ortak bir mesele. Devlet, özel sektör, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşla­rı, teknoloji şirketleri ve işverenler arasın­da kurulacak iş birlikleri, önümüzdeki dö­nemin en önemli başlıklarından biri olacak. Koruma açıkları sadece deprem, emeklilik veya doğal afetlerle sınırlı değil.

Ömür uzuyor.

Ama asıl mesele daha uzun yaşamak değil, sağlıklı yaşlanmayı herkes için erişilebi­lir kılmak.