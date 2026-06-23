Bir milyar muayene sonrası asıl soru ne?
Türkiye'de yılda 1 milyarı aşan doktor başvurusu gerçekleşiyor. Kişi başına yılda yaklaşık 12 başvuru anlamına gelen bu frekans OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerden biri.
85 milyonu aşan nüfusun neredeyse tamamı Genel Sağlık Sigortası sistemi içinde. Kamu hastaneleri, şehir hastaneleri, aile hekimliği sistemi ve SGK, aslında dünyanın en büyük sağlık finansman sistemlerinden biri.
Türkiye yalnız değil. Artan sağlık talebi, kronik hastalıklar, uzayan yaşam süreleri ve düşen doğum oranları dünyanın birçok ülkesini benzer sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. ABD'de Obamacare sistemi üzerindeki maliyet baskıları, Avrupa'da artan yaşlanan nüfus ve daralan çalışan nüfus, birçok ülkede sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini gündeme taşıyor.
Bir başka ifadeyle, asıl soru artık insanların daha uzun yaşayıp yaşamayacağı değil; daha uzun yaşayan toplumlarda bu yükün nasıl taşınacağı.
Çünkü insanlar daha uzun yaşıyor. Ancak daha uzun yaşam, beraberinde daha fazla sağlık ihtiyacı getiriyor. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve yaşla birlikte artan kronik hastalıklara tıbbi teknolojilerdeki gelişmeler, yeni nesil ilaçlar, ileri tanı yöntemleri ve giderek artan tedavi maliyetleri eklendiğinde sağlık harcamaları hem kamu sistemleri hem de özel sigortacılar için önemli bir gündem haline geliyor. Doğurganlık oranlarının düşmesi ise gelecekte daha az çalışan nüfusun, daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı nüfusun yükünü taşıyacağına işaret ediyor. Bu nedenle sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği sigorta sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü sektör bu dönüşümden hem etkilenen hem de çözümün doğal ortaklarından biri.
Birçok sağlık sigortacısı artık sadece hastane faturalarını ödeyen kurumlar olmak istemiyor. Hastalık finansmanından sağlık yönetimine, sağlık yönetiminden ise sağlıklı yaşlanmayı destekleyen yeni bir anlayışa geçiliyor. Check-up programları, kronik hastalık yönetimi, psikolojik destek hizmetleri, beslenme danışmanlığı, uzaktan sağlık uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler giderek sigortacılığın doğal bir parçası haline geliyor Akıllı saatler, uyku düzenini izleyen uygulamalar, glikoz ölçüm sistemleri ve çevrim içi doktor görüşmeleri günlük hayatın parçaları oldu. Yapay zekâ destekli uygulamalar, büyük veri analizi sayesinde kronik hastalıkların takibi, erken uyarı sistemleri, kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyeleri ve hasta destek programlarında giderek yaygınlaşıyor. Bazı ülkelerde sağlıklı yaşamı teşvik eden yeni bir ekosistem yaratılarak; sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdüren sigortalılar puanlar, indirimler, spor salonu üyelikleri ve çeşitli ayrıcalıklarla destekleniyor. Kurumsal sağlık sigortaları da artık sadece bir yan hak değil. Şirketler sağlık sigortalarını çalışanların uzun vadeli refahının ve iş gücü sürekliliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Çalışanlar ve aile bireylerini kapsayan çözümler insanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor Çünkü sağlık sadece fiziksel bir konu değil. Sağlıklı bireyler daha güçlü aileleri, güçlü aileler ise daha dayanıklı toplumları destekliyor. Sağlık harcamaları artarken sağlık sigortalarının erişilebilirliğini korumak da giderek önemli hale geliyor. Sürdürülebilir modeller geliştirilemezse, sağlık sigortaları zaman içinde lükse dönüşebilir. Sağlıklı yaşlanmanın yalnızca belirli gelir gruplarının erişebildiği bir ayrıcalığa dönüşmesi ise yeni bir koruma açığı yaratabilir. Sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği artık yalnızca sağlık sektörünün sorunu değil. Ekonominin, iş gücünün ve toplumların dayanıklılığını doğrudan etkileyen ortak bir mesele. Devlet, özel sektör, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, teknoloji şirketleri ve işverenler arasında kurulacak iş birlikleri, önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak. Koruma açıkları sadece deprem, emeklilik veya doğal afetlerle sınırlı değil.
Ömür uzuyor.
Ama asıl mesele daha uzun yaşamak değil, sağlıklı yaşlanmayı herkes için erişilebilir kılmak.
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