Bir milyon hedefini aştı Balkanlar’da büyüyecek

Türkiye’nin en büyük sa­at üreticisi ve distribü­törü Saat&Saat, Bal­kanlar’da büyümeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya Ma­kedonya’dan girdiklerini, şu anda ülkede 3 mağaza açtıkla­rını dile getiren Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ra­mazan Kaya, “Makedonya’da beklentilerimizin oldukça üze­rinde ilgi gördük. Türk şirketi olmamızın da etkisiyle, bu coğ­rafyada hedeflerimizin üze­rinde satış yaptık. Yerel dist­ribütörümüzle Balkanlar’da büyüme hedefimiz olacak. 3 se­ne içerisinde 6 mağaza açma­yı hedefliyoruz. Toplamda ise hedefimiz 34 yeni mağaza aç­mak” dedi. Saat&Saat’in 2023 yılı değerlendirmesi, 2024 yılı hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Rama­zan Kaya, “1971 yılında temel­leri atılan Saat&Saat, marka­laşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında ta­nınmış markaların Türkiye’de­ki dağıtım haklarını alarak sür­dürüyoruz. Gelecek yıl 30’un­cu kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Yeni markalar ve projelerle büyüme sürecimiz devam edecek“ diye konuştu.

“Ciroda yüzde 122, adette yüzde 33 büyüdü“

Ramazan Kaya, Saat&Sa­at’in Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Ple­in, Gc, Emporio Armani, Gu­ess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tom­my Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla marka­nın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerini dile getirerek, ‘‘Welder’i satın alarak üretim­de de bir ilke imza attık. Türki­ye artık saatte kendi markası­na sahip. Şimdi dünyanın fark­lı coğrafyalarına Türk markası saat satıyoruz“ dedi. Saat&Sa­at’in şu anda 145 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayisi bu­lunuyor. Yurtdışında da hem lisanslı markalar ve hem de or­taklıklarla, Ortadoğu, Balkan­lar, Kuzey Afrika, Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere yaklaşık 15 ülkede hem perakende hem de distribütör olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kaya, Türkiye’deki saat satışlarını ve şirketin bu pazardaki konumu­nu şu sözlerle anlattı: ‘‘Geçen yıl 807 bin adetlik satış yaptık, bu yıl da adetsel anlamda yüz­de 33 büyüyerek 1 milyonu aş­tık. İlk kez milyon adetleri gör­dük. Türkiye’de ise genel olarak toplamda 5 milyon adetlik satış öngörüyoruz. Sektörün bu yıl ilk 10 ayda yaptığı ithalat 321 milyon dolar. Bizim ciro büyü­memiz yüzde 122 oldu.”

Saat&Saat’in sektörün üze­rinde büyümesini ise e-ticaret, yapay zekanın da kullanıldı­ğı teknik servis, ürün çeşitliliği ve çalışanların yüksek özverisi olarak özetleyen Ramazan Ka­ya, şu bilgileri verdi: “Merkezi­mizde 700 metrekarelik bir ala­da teknik servis hizmeti sunu­yoruz. 45 kişilik bu ekibimizle Avrupa’daki personel gücü an­lamında ilk 3 şirketten biriyiz. Teknik süreçlerimizde yapay zeka ile saatteki sorunu doğru ustayla buluşturarak zamanı iyi kullanıyoruz ve doğru teşhis su­nuyoruz. Sektörde dünyada ilk ve tek olan ‘tüm mağazalarda teknik servis’ hizmetiyle mar­kası ne olursa olsun tüm saatler için teknik servis hizmeti sağ­lıyoruz. E-ticaret alanında da yıllık 30 milyon ziyaretçimize hizmet sunuyoruz. E-Ticaret bizim toplam satışımızın yüz­de 23’ünü oluşturuyor. Bu alan­da dünya ortalaması olan yüz­de 18’in de oldukça üstündeyiz.”

Saatte kadın usta dokunuşu

Saatin bir aksesuarın yanı sı­ra sosyal bir gücü de olduğunu söyleyen Ramazan Kaya, “İn­sanlar çocuklarına, torunları­na, arkadaşlarına kolundan çı­karıp saatini hediye edebiliyor. Dedelerimizden kalan saatleri, torunlarımıza miras bırakabi­liyoruz. Bu anlamda kullandı­ğımız tek aksesuar aslında. Bir erkek mesleği olarak bilinen, babadan oğula geçen saat usta­lığına renk getirecek çalışma­lara imza atıyoruz. Kadın saat ustalarımızı yetiştirerek, onla­rın titizliklerini, inceliğini sa­atle buluşturduk. Şu anda 3 olan kadın saat ustamızın sayısını da artırmak istiyoruz. Hede­fimiz usta kadromuzun yüzde 30'unun kadın ekip arkadaşlar­dan oluşması” dedi.

“En önemli ders zamanı doğru kullanmak”

Ramazan Kaya, güncel yaşamın hızla akıp gittiğini, günün sonunda hepimizin şikayet ettiği zamanın doğru kullanımına yönelik bir çalışma başlattıklarını dile getirdi. Kaya, “Sosyal sorumluluk projeleri bizim her zaman odağımızda olan bir konu da çocuklarımıza zamanın değerli olduğunu öğretebilmek. Biliyorsunuz, çocuk ve gençlerde zamanın verimli kullanılması hedefiyle ‘Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ hayata geçirmiştik. Projenin ilk iki yılında, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’daki toplam 39 okulda 13 bin öğrenciye ulaştık. Zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli biçimde kullanmayı erken yaşlarda öğretmek adına, Cumhuriyetin 100’üncü yılında İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de 100 okula toplamda 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin tüm şehirlerindeki çocuklarımıza zaman yönetimini öğretmek” dedi.