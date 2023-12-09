Bir milyon hedefini aştı Balkanlar’da büyüyecek
Türkiye’nin en büyük saat üreticisi ve distribütörü Saat&Saat, Balkanlar’da büyümeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya Makedonya’dan girdiklerini, şu anda ülkede 3 mağaza açtıklarını dile getiren Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Makedonya’da beklentilerimizin oldukça üzerinde ilgi gördük. Türk şirketi olmamızın da etkisiyle, bu coğrafyada hedeflerimizin üzerinde satış yaptık. Yerel distribütörümüzle Balkanlar’da büyüme hedefimiz olacak. 3 sene içerisinde 6 mağaza açmayı hedefliyoruz. Toplamda ise hedefimiz 34 yeni mağaza açmak” dedi. Saat&Saat’in 2023 yılı değerlendirmesi, 2024 yılı hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Ramazan Kaya, “1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak sürdürüyoruz. Gelecek yıl 30’uncu kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Yeni markalar ve projelerle büyüme sürecimiz devam edecek“ diye konuştu.
“Ciroda yüzde 122, adette yüzde 33 büyüdü“
Ramazan Kaya, Saat&Saat’in Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerini dile getirerek, ‘‘Welder’i satın alarak üretimde de bir ilke imza attık. Türkiye artık saatte kendi markasına sahip. Şimdi dünyanın farklı coğrafyalarına Türk markası saat satıyoruz“ dedi. Saat&Saat’in şu anda 145 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayisi bulunuyor. Yurtdışında da hem lisanslı markalar ve hem de ortaklıklarla, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika, Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere yaklaşık 15 ülkede hem perakende hem de distribütör olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kaya, Türkiye’deki saat satışlarını ve şirketin bu pazardaki konumunu şu sözlerle anlattı: ‘‘Geçen yıl 807 bin adetlik satış yaptık, bu yıl da adetsel anlamda yüzde 33 büyüyerek 1 milyonu aştık. İlk kez milyon adetleri gördük. Türkiye’de ise genel olarak toplamda 5 milyon adetlik satış öngörüyoruz. Sektörün bu yıl ilk 10 ayda yaptığı ithalat 321 milyon dolar. Bizim ciro büyümemiz yüzde 122 oldu.”
Saat&Saat’in sektörün üzerinde büyümesini ise e-ticaret, yapay zekanın da kullanıldığı teknik servis, ürün çeşitliliği ve çalışanların yüksek özverisi olarak özetleyen Ramazan Kaya, şu bilgileri verdi: “Merkezimizde 700 metrekarelik bir alada teknik servis hizmeti sunuyoruz. 45 kişilik bu ekibimizle Avrupa’daki personel gücü anlamında ilk 3 şirketten biriyiz. Teknik süreçlerimizde yapay zeka ile saatteki sorunu doğru ustayla buluşturarak zamanı iyi kullanıyoruz ve doğru teşhis sunuyoruz. Sektörde dünyada ilk ve tek olan ‘tüm mağazalarda teknik servis’ hizmetiyle markası ne olursa olsun tüm saatler için teknik servis hizmeti sağlıyoruz. E-ticaret alanında da yıllık 30 milyon ziyaretçimize hizmet sunuyoruz. E-Ticaret bizim toplam satışımızın yüzde 23’ünü oluşturuyor. Bu alanda dünya ortalaması olan yüzde 18’in de oldukça üstündeyiz.”
Saatte kadın usta dokunuşu
Saatin bir aksesuarın yanı sıra sosyal bir gücü de olduğunu söyleyen Ramazan Kaya, “İnsanlar çocuklarına, torunlarına, arkadaşlarına kolundan çıkarıp saatini hediye edebiliyor. Dedelerimizden kalan saatleri, torunlarımıza miras bırakabiliyoruz. Bu anlamda kullandığımız tek aksesuar aslında. Bir erkek mesleği olarak bilinen, babadan oğula geçen saat ustalığına renk getirecek çalışmalara imza atıyoruz. Kadın saat ustalarımızı yetiştirerek, onların titizliklerini, inceliğini saatle buluşturduk. Şu anda 3 olan kadın saat ustamızın sayısını da artırmak istiyoruz. Hedefimiz usta kadromuzun yüzde 30'unun kadın ekip arkadaşlardan oluşması” dedi.
“En önemli ders zamanı doğru kullanmak”
Ramazan Kaya, güncel yaşamın hızla akıp gittiğini, günün sonunda hepimizin şikayet ettiği zamanın doğru kullanımına yönelik bir çalışma başlattıklarını dile getirdi. Kaya, “Sosyal sorumluluk projeleri bizim her zaman odağımızda olan bir konu da çocuklarımıza zamanın değerli olduğunu öğretebilmek. Biliyorsunuz, çocuk ve gençlerde zamanın verimli kullanılması hedefiyle ‘Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ hayata geçirmiştik. Projenin ilk iki yılında, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’daki toplam 39 okulda 13 bin öğrenciye ulaştık. Zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli biçimde kullanmayı erken yaşlarda öğretmek adına, Cumhuriyetin 100’üncü yılında İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de 100 okula toplamda 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin tüm şehirlerindeki çocuklarımıza zaman yönetimini öğretmek” dedi.