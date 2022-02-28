Bir müzenin hikâyesi belgesel oldu

“Bir Sahiplenme Hikâyesi” Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

İş insanı Kenan Yavuz, kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2013 yılında doğup büyüdüğü Bayburt’un Beşpınar köyünde bir kültür evi kurmuştu. 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerine yayılmış mekân, yaklaşık altı sene sonra 2019’da "Resmi Özel Müze" statüsü kazanmış, geçtiğimiz yıl Avrupa Müze Forumu/Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde "2021 Silletto Ödülü"ne layık görülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ise Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin öyküsünü anlatan “Bir Sahiplenme Hikâyesi” belgeseli izleyici ile buluştu. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ön gösterime iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

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Gastronomi ve ağırlama sektörü Antalya’da buluştu

Antalya, Sözen Organizasyon önderliğinde düzenlenen II. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yaptı. 41 ayrı panelde, toplamda 165 sektör profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı II. FSUMMIT kapsamında yeni ürün tanıtımları ve tadım etkinliklerinin yer aldığı bir fuar alanı da oluşturuldu.

Modern Türk mutfağı konsepti, Anadolu mutfağının dönüşümü, lüks ağırlama sektöründeki gelecek senaryoları, Türkiye’deki hazır yiyecek sektörünün geleceği, moderatörlüğünü üstlendiğim Antalya’da otel gastronomisinde yenilikçi büfe konseptleri, STK’ların geleceğe adaptasyonları, gelecekte otel kültürlerinde nelerin değişeceği, Z jenerasyonunun tatil anlayışı ve otellerden beklentileri, gastronominin gelecekteki trendleri ve uluslararası gastronomi yarışmalarının ülkelere etkisi gibi birçok önemli konu etkinlik kapsamında masaya yatırıldı.

Sürdürülebilir balıkçılık ürünü Omega 3 zengini balıklar, Metro Türkiye’de

Balık ve diğer su ürünleri insanın fiziksel ve zihinsel gelişiminin en önemli unsurlarından biri olan hayvansal protein kaynaklarının başında geliyor. İnsanoğlunun en eski gıda kaynaklarından birisi olan bu su ürünlerinin yarıya yakını günümüzde okyanus, deniz ve iç sulardaki kültür balıkçılığı ile elde ediliyor.

Metro Türkiye’nin sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve daha sağlıklı beslenmeyi mümkün kılmak için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği, özel yem modeliyle Türkiye’de bir ilk olan “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesi kapsamında yetiştirilen kültür balıklarının hasadına başlandı.

Füsun Eczacıbaşı’na İspanya Kraliçesi’nden ödül

Madrid merkezli Callia Vakfı, sanata ve sanatçıya yaptığı katkılardan dolayı SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı’nı “Uluslararası Sanata Destek” ödülü ile onurlandırdı. İspanya Kralı 6. Felipe’nin annesi Kraliçe Sofia’nın kuruluşundan itibaren destek verdiği ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen ödül töreni, Madrid’deki San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi’nde yapıldı.

İş Sanat’a bahar geliyor

Seyircili konserlerinin yanı sıra çevrim içi programını da izleyicileri ile buluşturmaya devam eden İş Sanat, Mart ayına Alamanya: Gurbet Türküleri konseri ile başlıyor. Konser, 1 Mart Salı, 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında izleyiciler ile buluşacak. Diaspora Türk’ün gerçek hikâyelerden derlediği metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendiriyor.

YKY’den Yaşar Kemal Anısına “Merhaba” konseri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, tüm eserleri YKY’den yayımlanan Yaşar Kemal’i ölümünün beşinci yıldönümünde müzikle anıyor. 28 Şubat Pazartesi günü saat 19:00’da Loca’da yapılacak Yaşar Kemal Anısına - “Merhaba” konserinde Kemal’in yaşamında ve eserlerinde yer bulan türküler, onun eserlerinden bestelenen parçalar ve onunla özdeşleştirilen şarkılar, Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yorumlanacak. Müzik yazarı Murat Meriç, seslendirilen şarkıların hikâyelerini aktaracak, plaklarda kalmış parçaları dinletecek. Fotoğraflar ve videolar da etkinliğe eşlik edecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 20. yaşını Mayıs’taki festivalle kutluyor

Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış seçkin solist ve müzik topluluklarını yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir kez daha Mersin’e taşıyacak.

Bocuse d'Or Avrupa Finali için geri sayım başladı

2022 Bocuse d'Or Avrupa Seçmelerine katılacak ülkeler açıklandı. Tüm dünyada şefler olimpiyatı olarak bilinen Bocuse d’Or’un 23-24 Mart tarihleri ​​arasında Macaristan’da yapılacak finalinde ülkemizi Metro Türkiye’nin destekleri ile şef Emre İnanır temsil edecek.