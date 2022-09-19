Bir portre: Cristina Fernandez de Kirchner

Arjantin lideri Cristina Fernandez de Kirchner’e yapılan saldırı, ülkenin gündemini değiştirdi. Kirchner yeniden başkan adayı olarak en güçlü figür…

69 yaşındaki Kirchner, şeklen Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı. Son 15 yıldır Arjantin politikasını biçimlendiren o. Su katılmadık, azılı bir Peronist, o da bunu saklamıyor. Hatta daha ileri gidiyor, sistemi kendi adıyla “Kirşnerizm” olarak anıyor.

Kirchner, 1 Eylül‘de bir suikast girişimi yaşadı. 35 yaşında, evsiz barksız bir adam, 30’a yakın koruma arasından yanına yaklaşmayı becerdi, ancak nedense tabancası ateş almadı…

Zanlı hemen gözaltına alındı ama ne ifadesinden bir şey anlaşıldı, ne de kayıtları silinmiş olan telefonundan… Başsavcılığın soruşturması derinleştikçe derinleşiyor, Arjantin’deki benzer suikastler gibi işin içinden çıkmak mümkün değil. Kirchner bu “mucizevi kurtuluşu” kitlesel bir olaya dönüştürdü. Başkent Buenos Aires‘de büyük bir gösteri düzenledi, halk bu gösteride, ona olan sarsılmaz güvenini haykırdı.

Arjantin‘de Peronizm, 70 yıldır iktidarda ama her şey baş aşağı gidiyor. Fiyat artışları resmen %70’lerde… Enflasyon hızlanıyor. Peso dolar karşısında son 1 yılda %50’den fazla değer kaybetti. 46 milyon nüfuslu ülke tarımsal karakterli, ihraç edeceği mal sınırlı, bu yüzden işsizlik de büyüyor. Kısacası halk yaşamından bezmiş durumda…

Ülke yakın zamanda IMF ile 22. anlaşmasını yaptı, tüm sübvansiyonları gözden geçirmeyi kabul etti. Bunun karşılığında 10 milyar dolar aldı. Ancak imzanın atılmasından hemen sonra ülkenin ekonomi bakanı bağımsız Martin Guzman, anlaşma taahhütlerinin yerine getirilmeyeceğini fark etti ve Temmuz’da istifasını sundu, bu yeni bir kaos yarattı.

Kirchner öldürülme girişimini, “Peronizme topyekün saldırı” olarak niteliyor... Ama bu saldırının hakkındaki 1 milyar dolarlık bir “zimmet davası”nın son aşamasında yapılmış olması çok manidar.

Arjantin, her gün politik tiyatroların kurulduğu, gizli planların yapıldığı ve komploların kurulduğu bir ülkedir. Bunların bir kısmı gerçek, bir kısmı hayalidir. Halk ne olup bittiğini hiç bir zaman öğrenemez ve yuvarlanmaya devam eder.

29 Ekim 2023‘de Arjantin’de genel seçimler var ve Kirchner devlet başkanlığının tek ve en güçlü adayı...

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