Bir rezerv masalı: Riskin kamusallaştırılması
Kârı özelleştirip zararı sosyalleştirmekten daha büyük bir adaletsizlik yoktur.
— Nassim Nicholas Taleb
Şehirlerin ışıkları söner, piyasalar kapandığında; Ankara’nın gri binalarında bir hesap makinesinin tuşları hâlâ durmaksızın çalışır.
Manşetler hazırdır
“Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve!”
“Swap hariç net rezervler rekor kırdı!”
Grafiğe baktığımızda, grafiği oluşturan çizginin derin bir çukurdan çıkıp gökyüzüne doğru tırmandığını görürüz. Evet, rakamlar yalan söylemez. Ama her şeyi de anlatmaz.
Bugün çizginin son noktası “tarihi başarı” diye sunuluyor. Oysa her bir milimetresi, çok ağır bedeller ödenerek çizildi. Bu bir başarı öyküsünden ziyade, pahalıya satın alınmış bir zamandır. Ve rüzgâr tersine döndüğünde, çıplak kalma ihtimali fazlasıyla düşündürücüdür.
Riskin kamulaştırılması- Merkez Bankası bir sigorta şirketi mi?
Eskiden kur riski, onu alanın sorumluluğundaydı. Yatırımcı TL’de kalıyorsa, risk de getiri de kendi bilançosundaydı. Kur sıçrarsa zarar eder, sabit kalırsa faizini alırdı. Serbest piyasa “vahşi” idi belki, ama dürüsttü.
2021’de Kur Korumalı Mevduat ile başlayan ve bugün fiilen kabul edilen yeni kur rejimiyle bu düzen kökten değişti.
Bugün TCMB, yerli ve yabancı yatırımcıya şunu söylüyor: “TL’ye gel, kuru ben senin için kontrol ederim.”
Bu, klasik para politikası değil; devasa bir kur sigortasıdır.
Döviz bazında sağlanan reel kazanç, yatırımcının maharetinin değil, kamunun sunduğu bu örtülü garantinin sonucudur. Detayları da yandaki tablolarda da rahatça görülebilir.
2024’te 100 dolarını TL’ye dönen ve TLREF faizi alarak 2025 sonuna kadar bu faizden yararlanan bir yatırımcı dolar faizi olarak %73.66 toplam (senelik %31.78) getiri sağlamıştır.
Peki bu risk nereye gitti?
Yok olmadı. Bir yere gitmedi… Sadece yatırımcının omuzlarından alınıp, halkın üzerine bırakıldı.
Kamu maliyesine, sanayiciye, ihracatçıya, tüketiciye, kredi faizine, borç stokuna…
Özellikle yabancı yatırımcıya verilen bu garanti, ülkenin ürettiği değerin tertemiz bir otoyolla ülke dışına çıkmasını sağladı ve sağlıyor. Bugün artan rezervler, yapısal dönüşümün değil; riskin kamulaştırılmasının bir ürünü.
Biz rezerv biriktirmiyoruz. Biz yatırımcıya çok pahalı bir “çıkış garantisi” satın alıyoruz.
Arkadan esen rüzgâr – altın ve küresel şans
Ekonomide bazen haklı olmak yetmez; şanslı da olmak gerekir.
Brüt rezervlerdeki hızlı artışın önemli bölümü, politikalarımızdan değil; altın fiyatlarının küresel belirsizlikle rekor kırmasından kaynaklandı. 2025’teki 112 milyar dolarlık rezerv artışının yaklaşık 44 milyarı, sadece altının değerlenmesinden geldi.
Bu kalıcı güç değildir.
Bu, arkadan esen bir rüzgârdır.
Altın fiyatları yön değiştirdiğinde, bugün övündüğümüz brüt rezervlerin ne kadar hızla eriyebileceğini görmek için kâhin olmaya gerek yok. Biz rezervleri ihracatla, doğrudan yatırımla, üretimle büyütmedik. Bizim hızımız motor gücü değil; rüzgârın lütfu.
Ne var ki, küresel şansın sağladığı bu rezerv artışı, içeride kontrolden çıkan fiyatlama mekanizmasını gizleyen bir sis perdesi işlevi görüyor ve bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor: Biz gerçekten ne kadar sıkıyız?
Sıkılık paradoksu-neye göre sıkıyız?
Faizler sıkı mı?
Cevap, hangi aynaya baktığınıza bağlı.
Kura göre bakarsanız:
Faiz aşırı sıkı. Kur kaplumbağa hızı ile ilerletiliyor, faiz yüksek görünüyor.
Enflasyona göre bakarsanız:
Ortada büyük bir çelişki var.
TCMB’nin tahmin ettiği enflasyon ile sokağın inandığı enflasyon arasında derin bir uçurum var. Hane halkı %50 enflasyona inanıyorsa, yaşadığı ile açıklanan arasında büyük farklar oluşuyorsa %37 faiz onlar için “sıkı” değil; fiilen negatiftir.
Beklentiler düzelmeden atılan her adım, sadece kuru tutmaya yarar. Tarih bunun bedelini defalarca yazmıştır.
Ocak ayında beklenenden düşük faiz indirimi yapılmasının nedeni de budur: fiyatlama davranışları bozulmuştur, 2026 ilk çeyreği de bu yüzden risklidir.
Altı ayın ötesindeki sis-volatilite ve rekabet
2024’te TL’den sağlanan reel getiri 2025’e göre geriliyor. Doların değer kazanımı artıyor, TL’nin dolar cinsi faizi düşüyor.
Bu şunu gösteriyor:
Oyunun marjinal getirisi azalıyor.
Altı ay ve üzeri vadelerde TL hâlâ yüksek oynaklık barındırıyor. Riskler ortaya çıktığında Merkez Bankası rezerv yakmadığı sürece bu sürdürülebilir değil. Aksi halde, döviz cinsi getirilerle rekabet edemediğimiz an, bugün övündüğümüz rezervler bir gecede erimeye başlar. Bunu geçen yıl yaşadık ve gördük.
Bugün TL’de tutulan paranın büyük bir kısmı, aslında ilk riski gördüğünde kaçmak için fırsat kollayan bir yolcudur. O valizler, “swap hariç net rezerv” hanesinde duruyor.
Güven yoksa rezerv bir illüzyondur
Bana sık sorulur: “Ekonominin başına sen geçsen ne yapardın?”
Cevabım net:
Bu sistemle görev kabul etmezdim.
Sorun faizle, kurla, rezervle çözülecek kadar küçük değil. Sorun zihniyet, kurumlar ve güven meselesidir.
Türkiye;
* Kamu ihale sistemini şeffaflaştırmadan
* Siyasetin finansmanını düzenlemeden
* Hukuk, eğitim ve denetimde güven inşa etmeden kalıcı rezerv yeterliliği sağlayamaz.
Benim geçmiş tecrübem ve yaşadığım gerçeklik budur.
Bugün gördüğümüz artış, bir başarı hikâyesinin başlangıcı değil; bir bekleme odası sessizliğidir.
Rüzgâr tersine dönerse, altın düşerse, yabancı yatırımcı “sigorta payını” yetersiz bulursa; bugün büyük bedellerle doldurduğumuz kasa, dolduğundan daha hızlı boşalacaktır. Bunun için kısa vadede TCMB bilançosunda her gün çekilen 1.7 trilyon TL’ye bakmak önemli bir ipucu verebilir.
Gerçek ve kalıcı rezerv, kasadaki döviz değildir.
Gerçek, sürdürülebilir ve kalıcı rezerv, bir ülkenin kurumlarına ve ekonomisine duyulan sarsılmaz güvendir. Bu süreci gerçekleştirdiğinizde sonuç zaten istemediğiniz kadar rezerv biriktirmeniz olacaktır.
O güven tesis edilmedikçe, biz hep fırtınaya açık bir denizde; çok pahalı bir gemiyi, başkasının rüzgârıyla yüzdürmeye devam edeceğiz.
Son söz
Sayılabilen her şey önemli değildir; önemli olan her şey de sayılabilir değildir.
- Albert Einstein…
|Borsa
|13.177,32
|1,42 %
|Dolar
|43,3857
|0,08 %
|Euro
|51,5576
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1877
|-0,05 %
|Altın (GR)
|6.986,29
|-0,85 %
|Altın (ONS)
|5.010,71
|-0,88 %
|Brent
|64,9300
|-0,03 %