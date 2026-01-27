Bir rezerv masalı: Riskin kamusallaştırılması

Kârı özelleştirip zararı sos­yalleştirmekten daha bü­yük bir adaletsizlik yoktur.

— Nassim Nicholas Taleb

Şehirlerin ışıkları söner, piya­salar kapandığında; Ankara’nın gri binalarında bir hesap maki­nesinin tuşları hâlâ durmaksızın çalışır.

Manşetler hazırdır

“Merkez Bankası rezervlerin­de tarihi zirve!”

“Swap hariç net rezervler re­kor kırdı!”

Grafiğe baktığımızda, grafiği oluşturan çizginin derin bir çu­kurdan çıkıp gökyüzüne doğru tırmandığını görürüz. Evet, ra­kamlar yalan söylemez. Ama her şeyi de anlatmaz.

Bugün çizginin son noktası “ta­rihi başarı” diye sunuluyor. Oysa her bir milimetresi, çok ağır be­deller ödenerek çizildi. Bu bir ba­şarı öyküsünden ziyade, pahalı­ya satın alınmış bir zamandır. Ve rüzgâr tersine döndüğünde, çıp­lak kalma ihtimali fazlasıyla dü­şündürücüdür.

Riskin kamulaştırılması- Merkez Bankası bir sigorta şirketi mi?

Eskiden kur riski, onu alanın sorumluluğundaydı. Yatırımcı TL’de kalıyorsa, risk de getiri de kendi bilançosundaydı. Kur sıç­rarsa zarar eder, sabit kalırsa fai­zini alırdı. Serbest piyasa “vahşi” idi belki, ama dürüsttü.

2021’de Kur Korumalı Mevdu­at ile başlayan ve bugün fiilen ka­bul edilen yeni kur rejimiyle bu düzen kökten değişti.

Bugün TCMB, yerli ve yaban­cı yatırımcıya şunu söylüyor: “TL’ye gel, kuru ben senin için kontrol ederim.”

Bu, klasik para politi­kası değil; devasa bir kur sigortasıdır.

Döviz bazında sağla­nan reel kazanç, yatı­rımcının maharetinin değil, kamunun sundu­ğu bu örtülü garantinin sonucudur. Detayları da yandaki tablolarda da rahatça görülebilir.

2024’te 100 dolarını TL’ye dö­nen ve TLREF faizi alarak 2025 sonuna kadar bu faizden yarar­lanan bir yatırımcı dolar faizi olarak %73.66 toplam (senelik %31.78) getiri sağlamıştır.

Peki bu risk nereye gitti?

Yok olmadı. Bir yere gitmedi… Sadece yatırımcının omuzların­dan alınıp, halkın üzerine bıra­kıldı.

Kamu maliyesine, sanayiciye, ihracatçıya, tüketiciye, kredi fai­zine, borç stokuna…

Özellikle yabancı yatırımcıya verilen bu garanti, ülkenin üret­tiği değerin tertemiz bir otoyolla ülke dışına çıkmasını sağladı ve sağlıyor. Bugün artan rezervler, yapısal dönüşümün değil; riskin kamulaştırılmasının bir ürünü.

Biz rezerv biriktirmiyoruz. Biz yatırımcıya çok pahalı bir “çı­kış garantisi” satın alıyoruz.

Arkadan esen rüzgâr – altın ve küresel şans

Ekonomide bazen haklı olmak yetmez; şanslı da olmak gerekir.

Brüt rezervlerdeki hızlı artışın önemli bölümü, politikalarımız­dan değil; altın fiyatlarının küre­sel belirsizlikle rekor kırmasın­dan kaynaklandı. 2025’teki 112 milyar dolarlık rezerv artışının yaklaşık 44 milyarı, sadece altı­nın değerlenmesinden geldi.

Bu kalıcı güç değildir.

Bu, arkadan esen bir rüzgârdır.

Altın fiyatları yön değiştirdi­ğinde, bugün övündüğümüz brüt rezervlerin ne kadar hızla eriye­bileceğini görmek için kâhin ol­maya gerek yok. Biz rezervleri ih­racatla, doğrudan yatırımla, üre­timle büyütmedik. Bizim hızımız motor gücü değil; rüzgârın lütfu.

Ne var ki, küresel şansın sağla­dığı bu rezerv artışı, içeride kont­rolden çıkan fiyatlama mekaniz­masını gizleyen bir sis perdesi işlevi görüyor ve bizi şu can alı­cı soruyla baş başa bırakıyor: Biz gerçekten ne kadar sıkıyız?

Sıkılık paradoksu-neye göre sıkıyız?

Faizler sıkı mı?

Cevap, hangi aynaya baktığını­za bağlı.

Kura göre bakarsanız:

Faiz aşırı sıkı. Kur kaplumba­ğa hızı ile ilerletiliyor, faiz yük­sek görünüyor.

Enflasyona göre bakarsa­nız:

Ortada büyük bir çelişki var.

TCMB’nin tahmin ettiği enf­lasyon ile sokağın inandığı enf­lasyon arasında derin bir uçu­rum var. Hane halkı %50 enf­lasyona inanıyorsa, yaşadığı ile açıklanan arasında büyük fark­lar oluşuyorsa %37 faiz onlar için “sıkı” değil; fiilen negatiftir.

Beklentiler düzelmeden atılan her adım, sadece kuru tutmaya yarar. Tarih bunun bedelini de­falarca yazmıştır.

Ocak ayında beklenenden dü­şük faiz indirimi yapılmasının nedeni de budur: fiyatlama dav­ranışları bozulmuştur, 2026 ilk çeyreği de bu yüzden risklidir.

Altı ayın ötesindeki sis-volatilite ve rekabet

2024’te TL’den sağlanan re­el getiri 2025’e göre geriliyor. Doların değer kazanımı artıyor, TL’nin dolar cinsi faizi düşüyor.

Bu şunu gösteriyor:

Oyunun marjinal getirisi aza­lıyor.

Altı ay ve üzeri vadelerde TL hâlâ yüksek oynaklık barındı­rıyor. Riskler ortaya çıktığında Merkez Bankası rezerv yakma­dığı sürece bu sürdürülebilir de­ğil. Aksi halde, döviz cinsi getiri­lerle rekabet edemediğimiz an, bugün övündüğümüz rezervler bir gecede erimeye başlar. Bunu geçen yıl yaşadık ve gördük.

Bugün TL’de tutulan paranın büyük bir kısmı, aslında ilk riski gördüğünde kaçmak için fırsat kollayan bir yolcudur. O valizler, “swap hariç net rezerv” hanesin­de duruyor.

Güven yoksa rezerv bir illüzyondur

Bana sık sorulur: “Ekonomi­nin başına sen geçsen ne yapar­dın?”

Cevabım net:

Bu sistemle görev kabul et­mezdim.

Sorun faizle, kurla, rezervle çözülecek kadar küçük değil. So­run zihniyet, kurumlar ve güven meselesidir.

Türkiye;

* Kamu ihale sistemini şef­faflaştırmadan

* Siyasetin finansmanını dü­zenlemeden

* Hukuk, eğitim ve denetim­de güven inşa etmeden kalıcı re­zerv yeterliliği sağlayamaz.

Benim geçmiş tecrübem ve ya­şadığım gerçeklik budur.

Bugün gördüğümüz artış, bir başarı hikâyesinin başlangıcı değil; bir bekleme odası sessiz­liğidir.

Rüzgâr tersine dönerse, al­tın düşerse, yabancı yatırımcı “sigorta payını” yetersiz bulur­sa; bugün büyük bedellerle dol­durduğumuz kasa, dolduğundan daha hızlı boşalacaktır. Bunun için kısa vadede TCMB bilanço­sunda her gün çekilen 1.7 trilyon TL’ye bakmak önemli bir ipucu verebilir.

Gerçek ve kalıcı rezerv, kasa­daki döviz değildir.

Gerçek, sürdürülebilir ve kalı­cı rezerv, bir ülkenin kurumları­na ve ekonomisine duyulan sar­sılmaz güvendir. Bu süreci ger­çekleştirdiğinizde sonuç zaten istemediğiniz kadar rezerv bi­riktirmeniz olacaktır.

O güven tesis edilmedikçe, biz hep fırtınaya açık bir denizde; çok pahalı bir gemiyi, başkası­nın rüzgârıyla yüzdürmeye de­vam edeceğiz.

Son söz

Sayılabilen her şey önemli de­ğildir; önemli olan her şey de sa­yılabilir değildir.

- Albert Einstein…