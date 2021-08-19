Bir sanayi sohbetinden kalan tortular…

OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ziyaretime geldi, birlikte sohbet ettik. Son çalışmalarını anlattı, Cumhuriyetin ilk dönemindeki sanayileşme hamlesinin önemini vurguladı. Sohbetimiz sanayi ve üretimde yoğunlaştı.

OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ziyaretime geldi, sohbet ettik. Çin’de basılan kitabını da yanında getirmiş, bana takdim etti, sonra da kitabını anlattı. Kitabın ilk bölümünde İngiliz sömürgeciliğini ele aldığını, ardından Güney Doğu Asya ekonomilerinin ve özellikle Güney Kore’de hantal olmayan yerli sanayinin gelişmesi, evrilmesi ve bundan bir ihracat ekonomisi yaratılması sürecini incelediğini kaydetti. Kendi üniversitesi OSTİM‘in bir sanayi üniversitesi olarak yaptığı çalışmaya değindi.

PTT Genel Müdürlüğü ile ortak olarak PTT dağıtıcıları için scooter üretim girişiminden heyecanla söz etti. Kuşkusuz OTÜ’nün sanayi etkinlikleri bir scooter projesinden ibaret değil... OTÜ binasının zemini bir kuluçka makinesi gibi sanayicilerle ortak üretim çalışmaları yapıyor. Dr. Yülek, OTÜ adına patent alacak bir elektrikli bahçe traktörü ürettiklerini, ticarileştirilmesi ve seri üretime geçilmesi için çalışmalar yaptıklarını söylüyor.

Rektör Yülek, sanayicilerle iç içe sürekli yeni projeler geliştirme kararında olduklarını kaydediyor. Bu konuda yaratılmış önemli bir farklılık, öğretim üyelerinin de projelere ortak edilmesi. Yülek, bir sanayi merkezi üniversitesi olarak sürekli ortak projeler geliştirme kararında olduklarının altını çiziyor. Bunu anlatırken ‘’coşku’’sunu görmek/hissetmek mümkün.

OTÜ’nün yurtdışına açılmış çalışmaları var. Bunlar içinde Azerbaycan Devlet Üniversitesi için bir İngilizce öğrenme kitabı yazımı öne çıkıyor.

Yülek’in Nazilli’deki Dokuma Fabrikası üzerine yazdığı bir makalede öne çıkan vurgu şu olmuş: Sümerbank fabrikalarının kurulduğu kentlerde tekstil kümelenmesinin önü açılmış. Bu mercekten bakılınca Sümerbank’ın kapatılmasını ‘’yanlış‘’ olarak değerlendiriyor. Sohbetimiz ister istemez oraya evrildi, Cumhuriyetin ilk dönemindeki sanayileşme hamlesinin önemini birlikte vurguladık.

Yülek ile sohbetimiz sanayi/üretim gibi konularda yoğunlaştı, bende çok güzel bir tortu bıraktı, bu yüzden keyif aldım…

GÜNÜN NOTU:

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’nün OSB’deki okullarda eğitim gören öğrenci sayısını 60 bini aştığı açıklaması, sevindirici bir başlangıç, bu sayının yeni ders yılında artmasını diliyorum.