Bir şeyleri kaçırma korkusu ve sosyal medya

Z kuşağını düşünün. Her şe­yi kolay elde etmek istiyor­lar. Özgürlüğe tutkuyla bağlılar. Pek de hayat zorluğu çektikleri­ni söyleyemeyiz. Sanallık, hiper­gerçeklik doğalarında var. Böyle olunca sanal olanı zevk nesnesi olarak görüyorlar. Sonra da FO­MO oluyorlar! Ya öyle; FOMO!

FOMO diye bir hastalık var duydunuz mu hiç? Dijital çağ hastalığı diyelim. Nasıl tanımla­yalım? Gündemi kaçırma korku­su diyelim. İnsanın kontrol duy­gusuyla ilgili bir korkudan kay­naklanıyor. Aslında bu ortalama her insanda bir kontrol duygusu var. Bir şekilde insanın psikolo­jik bütünlüğü bozulunca korku oluşuyor.

Sosyal medyada aşırı zaman geçiren birey-kişisi (!) haz tat­minlerini kaybediyor. Bir ne­vi beynindeki ödül-ceza siste­mi bozuluyor. Daha fazla sanal­lık peşinde koşuyor. Beyin bunu kendisindeki ödül-ceza sistemi­ne kaydediyor. Zamanla bu temel bir ihtiyaca dönüşüyor. Bir se­beple temel ihtiyaçlarını kaybet­tikleri zaman, yani sosyal medya kullanmadıkları zaman da kor­ku oluşuyor. “Sanal uyuşturu­cu' diyelim buna. Kişinin bilinç kontrolünü bozan bir uyuşturu­cu. Üstelik bu hastalık tek de de­ğil. Başkaları da var. Bu hastalık­ların sosyal mecraların etkisini göstermek açısından da önemli. Şimdi bunları listeleyelim:

1 EGO SÖRFÜ: Kişinin ken­di ismini internette araması, kendi profillerine ve görselleri­ne bakması, ileri safhalarda ken­dini "mention"layıp, "like'lama­sı. Siz en iyisi kendiniz ile bir ta­tile çıkın ki daha sonra kendiniz ile paylaşıp, kendinizi kıskanç­lıktan çatlatın.

2 PHOTOLURKING: Dur­maksızın sosyal medya pro­fillerinde insanların fotoğrafla­rına bakmak.

3 CRACKBERRY: Amerika' da Blackberry ile tuvalet, ban­yo, vs her yere giden kişiler için kullanılan terminoloji.

4 WIKIPEDIALİZM: Dijital ansiklopedi Wiki...' lere sü­rekli yazı girip kendilerini Wi­ki...'lere adayan kişiler bunlar. Sanırım ben bundanım!

5 CHESEEPODDING: Türk­çe karşılığını bulmak zor bi­le olsa, “indireyim, belki bir gün lazım olur” hastalığı diyebiliriz.

6 RSI (Tekrarlayıcı gerilme yaralanması): Eklemlerin sürekli aynı noktalara basınca maruz kalması sonucu ortaya çı­kan bir hastalık. Parmaklarınız yerine bacağınızla mesaj yazdı­ğınızı düşünün, parmaklarınızı anlayacaksınız. Bu çocuk kesin tekrarlayıcı gerilmiştir. Sigorta­sı olsa bari. Elinden telefonu alıp havuza atmak mübah!

7 MYSPACE TAKLİTÇİLİ­Ğİ: Sosyal medyada “suni” bir imaj yaratımına dayalı yeni ve gerçek olmayan kimlik yara­tımı.

8 GOOGLE TAKİBİ: İnsanın tanıdığı ve uzaktan tanıdığı tüm insanların ismine bakıp, bu sayfalarda sörf yapması. Sürek­li olarak.

9 YOUTUBE NARSİZMİ: Kişinin kendisi ile ilgili olan yoğun video paylaşımlarıdır. Hangi mecrayı kullanırsa kul­lansın.

10 SİBERHONDRİK: Hastalık ya da sağlıklı kalmak ile ilgili sürekli internet kaynaklarına başvurmak.

11 HİKİKOMORİ: Bir tür bağlılık. Aslında bilgisayar ve internete bağımlılık. Adını Ja­ponca "elini eteğini çekmek" an­lamına gelen kelimeden alıyor.