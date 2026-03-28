Bir şeyleri kaçırma korkusu ve sosyal medya
Z kuşağını düşünün. Her şeyi kolay elde etmek istiyorlar. Özgürlüğe tutkuyla bağlılar. Pek de hayat zorluğu çektiklerini söyleyemeyiz. Sanallık, hipergerçeklik doğalarında var. Böyle olunca sanal olanı zevk nesnesi olarak görüyorlar. Sonra da FOMO oluyorlar! Ya öyle; FOMO!
FOMO diye bir hastalık var duydunuz mu hiç? Dijital çağ hastalığı diyelim. Nasıl tanımlayalım? Gündemi kaçırma korkusu diyelim. İnsanın kontrol duygusuyla ilgili bir korkudan kaynaklanıyor. Aslında bu ortalama her insanda bir kontrol duygusu var. Bir şekilde insanın psikolojik bütünlüğü bozulunca korku oluşuyor.
Sosyal medyada aşırı zaman geçiren birey-kişisi (!) haz tatminlerini kaybediyor. Bir nevi beynindeki ödül-ceza sistemi bozuluyor. Daha fazla sanallık peşinde koşuyor. Beyin bunu kendisindeki ödül-ceza sistemine kaydediyor. Zamanla bu temel bir ihtiyaca dönüşüyor. Bir sebeple temel ihtiyaçlarını kaybettikleri zaman, yani sosyal medya kullanmadıkları zaman da korku oluşuyor. “Sanal uyuşturucu' diyelim buna. Kişinin bilinç kontrolünü bozan bir uyuşturucu. Üstelik bu hastalık tek de değil. Başkaları da var. Bu hastalıkların sosyal mecraların etkisini göstermek açısından da önemli. Şimdi bunları listeleyelim:
1 EGO SÖRFÜ: Kişinin kendi ismini internette araması, kendi profillerine ve görsellerine bakması, ileri safhalarda kendini "mention"layıp, "like'laması. Siz en iyisi kendiniz ile bir tatile çıkın ki daha sonra kendiniz ile paylaşıp, kendinizi kıskançlıktan çatlatın.
2 PHOTOLURKING: Durmaksızın sosyal medya profillerinde insanların fotoğraflarına bakmak.
3 CRACKBERRY: Amerika' da Blackberry ile tuvalet, banyo, vs her yere giden kişiler için kullanılan terminoloji.
4 WIKIPEDIALİZM: Dijital ansiklopedi Wiki...' lere sürekli yazı girip kendilerini Wiki...'lere adayan kişiler bunlar. Sanırım ben bundanım!
5 CHESEEPODDING: Türkçe karşılığını bulmak zor bile olsa, “indireyim, belki bir gün lazım olur” hastalığı diyebiliriz.
6 RSI (Tekrarlayıcı gerilme yaralanması): Eklemlerin sürekli aynı noktalara basınca maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Parmaklarınız yerine bacağınızla mesaj yazdığınızı düşünün, parmaklarınızı anlayacaksınız. Bu çocuk kesin tekrarlayıcı gerilmiştir. Sigortası olsa bari. Elinden telefonu alıp havuza atmak mübah!
7 MYSPACE TAKLİTÇİLİĞİ: Sosyal medyada “suni” bir imaj yaratımına dayalı yeni ve gerçek olmayan kimlik yaratımı.
8 GOOGLE TAKİBİ: İnsanın tanıdığı ve uzaktan tanıdığı tüm insanların ismine bakıp, bu sayfalarda sörf yapması. Sürekli olarak.
9 YOUTUBE NARSİZMİ: Kişinin kendisi ile ilgili olan yoğun video paylaşımlarıdır. Hangi mecrayı kullanırsa kullansın.
10 SİBERHONDRİK: Hastalık ya da sağlıklı kalmak ile ilgili sürekli internet kaynaklarına başvurmak.
11 HİKİKOMORİ: Bir tür bağlılık. Aslında bilgisayar ve internete bağımlılık. Adını Japonca "elini eteğini çekmek" anlamına gelen kelimeden alıyor.
