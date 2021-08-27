Bir sivil toplumcu iş insanı Nur Ger…

Nur Ger, örnek bir girişimci olarak sosyal sorumluluk projelerinin de öncü ismi oldu. TESEV, KADER ve KALDER’in kurucuları arasında yer aldı. TÜRKONFED ve TÜSİAD’da da görev aldı. Kadın emeğinin erkek dünyası le eşitlenmesini amaç edindi…

İstanbul’da dünyaya gelen Nur Ger, Galatasaray’da okurken AFS bursu ile gittiği Teksas’ta Lamar Lisesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Ardından yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına tekstil sektöründe başlayan Nur Ger, 1976’da ilk şirketi olan Birlik Ticareti daha üniversitede okurken kurdu. 1983-1986 yıllarında hazır- giyim firmalarında ortak ve yönetici konumunda çalıştı. 1986’da kendi firması SUTEKS’i kurdu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. SUTEKS, kuruluşunun hemen ardından ihracat yapmaya başladı.

1987’de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ne (TGSD) üye oldu. 1994-1996 döneminde TGSD başkanlığı görevini üstlendi. O dönemde TGSD-EGLA toplantılarında Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşmasına önemli katkılar sağladı. Nur Ger, bir sivil toplumcu olarak TESEV, KADER ve KALDER’in kurucuları arasında yer aldı. TÜRKONFED’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. TÜSİAD üyesi olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun başkanlığını yürüttü. Bu çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil, bir çok kuruluştan ödül aldı. 2016-2018 yılları arasında BM Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri çalışmalarında iş dünyasının sözcüsü olarak görev yaptı. Nur Ger, 2018‘de Yanındayız Derneği’nin kurucusu ve kurucu başkanı oldu. Derneğin kuruluşunda basın, iş dünyası ve sanatçılardan oluşan 50 erkek üye yer aldı. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı her türlü aykırılığa neden olan önyargıların ortadan kaldırılması için girişimlerde bulundu. Yanınızdayız Derneği halen Türkiye’nin ilçe bazlı Toplumsal Cinsiyet Endeksi’ni hazırlıyor, çeşitli konferanslar düzenliyor ve kadın sorunları ile ilgili klipler hazırlıyor. Ger, kadın emeğinin eşitliği konusunda her alanda önerilerin dile getirildiği çalışmaların öncüsü. Yanındayız Derneği, kadın emeğinin korunmasını ve erkek dünyası ile eşitlenmesini amaç edinen önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak hep öne çıkıyor.

Sosyal sorumluluklarını yerine getirmesiyle Nur Ger‘in sessiz ama hep derinden giden bir ‘’örnek’’ olduğuna inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Talibancılar meşruiyet kazanmak için Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Afganistan Uzlaşı Grubu Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeyi yönetmeye hazırlanıyor.