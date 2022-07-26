Bir siyasi olgunluk örneği…

Türkiye’ye örnek olacak bir siyasi tavır İda Madra Jeoparkı olayında yaşandı. İzmir’in CHP’li, Balıkesir’in Ak Parti’li belediye başkanları uluslararası UNESCO belgesine ortak olarak imza attılar.

Geçen hafta sonu biri AK Parti’li, biri CHP’li iki büyükşehir belediye başkanının, İda Madra Jeoparkı için siyasi olgunlukla ortak irade koydukları bilgisini Balıkesir Bölge temsilcisi arkadaşımız Sultan Azizoğlu’nun haberinden öğreniyoruz.

İda Madra Jeoparkı çalışmaları 2019 yılında başlamış. İda Madra, ‘’aday jeopark’’ olarak 2021 yılında UNESCO’nun resmi web sitesinde yer almış. 2022 yılında iki görevli UNESCO uzmanı “olumlu” görüş içeren raporlarını hazırlamışlar. Bu rapor, UNESCO’nun ilgili birimine sunulacak ve önümüzdeki dönemde sonucu açıklanacak.

Olayın iki Büyükşehir belediyesini ilgilendiren yanı idari sınırlar. Kozak’ın 17 köyünden 16’sı İzmir ili, biri Balıkesir sınırları içerisinde. Bu nedenle UNESCO, her iki yerel yönetimden “ortak irade” açıklamasını istemiş. Görüşmeler sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Yücel Yılmaz, birlikte imza vermişler. UNESCO dünya Jeoparklar ağında 46 ülkede 177 jeopark yer alıyor. Türkiye’den ise sadece bir jeopark bulunuyor.

Jeoparkların faydası nedir? Ona da değinelim…

Jeoparkların amacı, yeryüzünde bulunan jeolojik, doğal, kültürel miras ve değerler konusunda farkındalık oluşturup, turizm yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak.

İda-Madra Jeoparkı, jeopark sınırları içindeki kırsal alanlarda gerileyen fiziksel yapıyı ve yitirilen özgünlük ile bozulan ekonomik koşulları tersine çevirebilecek düşüncenin ürünü. Ayrıca kırda yaşayan insanlara sahip olduğu doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleri hakkında farkındalık yaratarak, kırları cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Jeoparkın içinde yer aldığı Kozak yaylası, 5 milyon fıstık ağacıyla, potansiyel çam fıstığı ihracatı olan alan olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

İda-Madra Jeoparkı girişimi ülkemizde çok arzulanan siyasi olgunluğun sergilenmesine aracı olmasıyla Türkiye’de önemli bir ‘’ilk’’ gelişmeyi ortaya koyuyor.

Bunun “tek örnek” olmamasını dileyerek, her iki belediye başkanı CHP’li Tunç Soyer ve AK Parti’li Yücel Yılmaz’ı kutluyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Odesa’nın bombalanması, barışa dönük her tür çabanın çok zor sonuç vereceğini gösteriyor.