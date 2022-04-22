Bir teknopark da Gedik’ten gelecek!

Gedik Üniversitesi, mühendislik alanında iddialı okullardan biri. Sanayinin ihtiyaçlarına yanıt verecek yetenekleri mezun etmeyi hedefleyen üniversitenin tohumları 1994’te atılırken, odağa kaynak elemanları yetiştirmek alınmış. “Gücümüzü sanayiden alıyorduk, bu nedenle sanayinin ihtiyacı olan kaynak elemanlarını yetiştirmek üzere yola çıkmıştık” diyen Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş, o tarihten bu yana felsefelerinin değişmediğine dikkat çekiyor.

İşin kökeninde kaynak olunca onlar da iş dünyası ve genç yetenekler, bilimsel üretim süreçleri arasında birleştirici rol oynamak üzere yatırım yapmayı seçmişler. Bugün üniversitenin toplam 6 bin olan öğrenci sayısında, meslek yüksekokulları 3'te birlik oranla önemli yer kaplıyor. Prof. Dr. Akkuş, “Altı fakülte, bir yüksekokul, iki de meslek yüksekokulumuz var. 2 bin öğrencimiz meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor. En güçlü yanlarımızdan biri bu. Biz mesleki eğitim tabanlı bir okuluz. Mezunlarımızın istihdamında sorun yaşamıyoruz. Çünkü dört yıllık bölümlerimizde 7+1, iki yıllık bölümlerimizde ise 3+1 eğitim programları söz konusu. Yani bölümlerde işyeri uygulaması yapılıyor. Öğrencilerimizin yüzde 60’ı son sömestr dönemlerinde iş buluyorlar” derken iş dünyasıyla dirsek temasında olduklarının altını çiziyor.

TTO’da yılda 20 şirketle ortak proje

Gedik Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi, şirketlerle yürütülen istihdam dışı temasın da ana merkezlerinden biri. Prof. Dr. Akkuş, TTO’da tüm fakültelerdeki akademisyenlerin sanayi ile buluştuğunu söylüyor. Akkuş, genel çalışma hakkında şu bilgileri veriyor: “Üniversite yönetimimizin sanayi işbirliklerine bakış açısı, akademisyenlerimizin bu hedefle seçilmiş, ortak proje geliştirme süreçlerine uygun kişiler olması burada çok önemli avantajlar sağlıyor. Yılda ortalama 20 şirketle ortak proje yürütüyoruz. Pandemide işbirlikleri arttı. Akademisyenlerimiz şirketlere birçok konuda danışmanlık yapıyor, birlikte çalışıyor. Burada mühendislikler öne çıkıyor. Son dönemde sosyal bilimler de güçlenmeye başladı.”

Peki üniversite-iş dünyası ortak projeleri neden artıyor? Akkuş’un yanıtı yeni dünyanın ihtiyaçlarını işaret ediyor: “Son dönemde ekonomik krizler, kurdaki değişimin getirdiği zorluklar şirketleri birçok konuda çözümü kendi içinde aramaya itti. İhtiyaçlarını ithal etmektense kendileri üretmeye yöneldiler. Bunun için de bilimsel, Ar-Ge’nin güçlü olduğu üniversitelere yönelmek durumunda kaldılar. Diğer yandan üniversiteler de son dönemde çok değişti; akademik duvarlar kalktı. Katı kurallar esnedi. Türk şirketleri dünyaya açıldıkça yeni dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini gördüler. Global klasmanda sorunlarla karşılaştılar. Burada TTO’lar önemli rol oynadı.”

Otomasyon ve robotik teknolojiler büyüyor

Gedik Üniversitesi’nin bu ortak büyüme ikliminde sahip çıktığı alanlar elbette var. Prof. Akkuş, dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda robotik, otomasyon, sanal teknolojiler, kontrol teknolojileri alanında iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verme iddiasında olduklarının altını çiziyor. Kaynak mühendisliği gibi niş bir alanda rakip tanımadıklarını vurgulayan Akkuş’un altını çizdiği başka bir konu da sosyal bilimlerin teknolojik çözümler geliştirirken yarattığı etki. Diyor ki Prof. Dr. Akkuş; “Teknolojik gelişmeleri sosyal bilimlerden ayırmak mümkün değil. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda multidisipliner bir yaklaşımla yeni çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu nedenle teknoloji transfer ofisimizde mühendisliklere sosyal bilimler de entegre durumda.”

En geç iki yıla yeni kampüsteyiz

Teknoloji transfer ofisleri, iş dünyasıyla temasın önemli noktaları. Peki teknopark gibi daha kapsamlı bir yapıda bu teması sürdürmek niyeti var mı Gedik Üniversitesi’nin? Rektör Prof. Dr. Nihat Akkuş bu planın da halen hazırlıkları süren Kurtköy’deki yeni kampüs projesinin içinde yer aldığını söyleyerek yanıt veriyor. 72 dönümlük alana kurulan yeni kampüsün tamamlanma çalışmaları hızla devam ediyor. Akkuş’un verdiği bilgilere göre iki fakülte şimdiden taşınmış durumda. “Altı ay içinde birkaç fakülteyi daha taşıyacağız. En geç iki yılda süreç tamamlanmış olacak” diyor. Gedik Üniversitesi’nin planı bu alana bir de teknopark kurmak. Bunun için çalışmalara başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Nihat Akkuş, şöyle devam ediyor: “Yeni kampüsün ön yatırım bütçesi 50 milyon TL. Şu anda Anadolu’nun küçük şirketleriyle de global şirketlerle de özellikle malzeme ve kaynak mühendisliği başlıklarında ortak projelerimiz yürüyor. Ama teknoparkı yapınca yine başta bu alanlar olmak üzere iş dünyasıyla temasımızı farklı bir noktaya taşımış olacağız.”