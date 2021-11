Bir Türk, bir İsrailli, bir Hintli ABD’de Peru restoranı açacak

Buluşması zor 3 ülke olarak görülen Türkiye, İsrail ve Hindistan’dan 3 iş insanı ABD’de özel bir yatırımda buluşuyor. Ortaklardan biri Türkiye’nin en ünlü gruplarından Doğuş Holding’in patronu Ferit Şahenk. Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’da turizm, yeme-içme gibi alanlarda yatırım yapan Şahenk, son dönemde Nusr-Et markasını dünyaya yaymak için uğraşıyor. Ortaklardan ikincisi İsrailli emlak kralı Rotem Rosen. Ünlü milyarder Tamir Sapir ile birlikte hareket ediyor ve New York’tan Miami’ye birçok projede yer alıyor. Son ortak ise Hintli mutfak gurusu Arjun Waney. Alain Ducasse, Joel Robuchon, Galvin Brothers, Daniel Boulud, New Yorklu Andre Balazs ve İspanya'nın tek üç Michelin yıldızlı şefi David Munoz mutfak starları ile çalışıyor.

Restoran yaratıcısı olarak bilinen Arjun Waney, Londra'nın en moda ve başarılı restoranları Zuma, Roka, La Petite Maison, The Arts Club gibi ünlü yerlerin kurucu ve ortaklarından. İşte bu 3 farklı coğrafyanın 3 farklı ünlü ismini bir araya getiren ise Peru mutfağını sunan Coya adlı restoran. Edindiğim bilgilere göre Coya adlı restoranın Londra ve Dubai’de iki restoran bulunuyor. Bu 3 ortak şimdi Coya’yı Amerika kıtasına götürmeye karar verdi. İlk durak ise ABD. Küresel finansın başkenti New York’ta çalışmalara başlayan 3 ortak Zuma’nın ikinci katını Coya’ya ayırmaya karar verdi. Önümüzdeki günlerde açılacak Coya ile New York sakinleri İnka lezzeti ile de tanışmış olacak.

DAHA ÖNCE LAS VEGAS’TA ORTAKLIK YAPMIŞTI

Ferit Şahenk’in İsrail asıllı Rotem Rosen ile işbirliği aslında ilk değil. 2012’de dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Zuma’nın sahibi Azumi Group’un yüzde 50’sini satın alan Şahenk, bu markayı ABD’de büyütmek için çalışma başlatmıştı. Rosen ve milyarder Sapir ile birlikte hareket eden Şahenk, Miami’nin yanı sıra Boston ve Miami’nin ardından Zuma’yı Las Vegas’a götürmüştü.

NUSR-ET’İ DE ABD’DE BÜYÜTÜYOR

Ferit Şahenk bildiğiniz üzere son dönemde Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, Yunanistan gibi ülkelerdeki bazı turizm ve yeme-içme alanındaki işlerini satmıştı. Bir çoğunu ilk kez Dünya Gazetesi’nden duyurduğumuz haberlerde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi Körfez ülkelerinde de yeni projelere odaklanmıştı. Nusr-Et bu anlamda en önemli markası. New York’ta da şubesi bulunan Nusr-Et’i Londra’da açan Şahenk, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a rotasını çevirmişti.