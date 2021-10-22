Bölgemizdeki iç savaşlar, işgaller, terör saldırıları milyonlarca insanı canından, 10 milyonlarcasını yerinden yurdundan etti. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli göçmen, can havliyle gelirken getirdikleri mali yükler ve çoğu zaman uydurulmuş asayiş olayları gibi nedenlerle sıklıkla popülist siyasetçilerin malzemesi oluyor. Öyle ki bu konuda bazı sosyal demokratlar, göçmenleri dünyaya örnek olması gereken insani bir yaklaşımla ülkemize kabul eden milliyetçi muhafazakâr iktidarı itibarsızlaştırmak için neredeyse ‘faşist’ söylemlerle göçmen karşıtı siyaset yapabiliyor. Bu yazıyı yazarken özellikle ulusalcı tavrı ayrıca güçlü olan bu cepheden çok tepki alabileceğimi biliyorum. Göçmenleri hoş gösterme suçu işlediğimi söyleyip bana yüklenecekler ama benim vicdanım bütün sıkıntılarına rağmen göçmenleri her halde ve şartta hoş gördü zaten.

Önce fıkra gibi ‘başarı öyküsünü’ anlatayım

Anadolu’nun güzide bir vilayetindeyiz. Bir genç girişimci, yaptığı ve başarılı sonuçları olan ortaklığını gururla anlatmaya başlıyor:

“Suriyeli bir ortakla yola çıktık, Almanya ve İtalya’ya geçen yıl 46 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl 55 milyon dolar olacak. 450 kişilik istihdamımız var, 150’si Suriyeli, 300’ü Türk. Her şeyimiz şeff af ve kanunlarımıza uygun yürüyor. İş fikri Suriyeli ortaktan çıktı. Kendisi Suriye’deyken bizden kumaş alırdı. Savaş çıkınca Türkiye’ye sığınmış ama sermaye getirememiş. Suriye’deyken İtalya ve Almanya’ya ihracat yapıyormuş. Çok sağlam müşterileri olduğunu, eğer tedarik ve sermaye sağlarsak hazır giyim üretip ihraç edebileceğimizi söyledi. Alman ve İtalyan müşterilerini de ortaklığa ikna etti. Böylece bir Türk, bir Suriyeli, bir Alman ve bir İtalyan ortak olduk. Ortaklık sözleşmemizi de Alman ortak yazdı.”

Bu anlattıklarının, Suriyeli göçmenler adına çok güzel, örnek bir başarı öyküsü olduğunu belirtip ‘Suriyeli ortağınla konuşabilir miyim?’ diye soruyorum ama Suriyeli kardeşimizin yanıtı olumsuz. Çünkü konu haberleşirse özellikle Suriye cephesinden kendisine taciz ve tehditler gelebileceğini düşünüyor. İstanbul’da da sağlık, tekstil, inşaat, perakende gibi alanlarda Suriyeli birkaç girişimci buluyorum. Tamamı, Türkiye’deki başarılarını konuşmak, anlatmak istemiyor. Öyle ki bazıları, ‘resmi’ şirket ortağı bile olmaktan korkmuş ve güvendikleri Türk ortaklar adına kurulan şirketlerle yatırım yapmış.

Sanayici, göçmen işçi meraklısı mı?

Tabii ki işin bir de ‘göçmen işçi’ cephesi var. Bazı işsiz vatandaşlarımız, “Suriyeli, Iraklı, Afgan geldi işimizi elimizden aldı” derken, bazı siyasetçiler de bu söylemleri sahiplenip göçmen çalıştıranları ayrıca ‘kayıt dışılıkla ve ülkeye ihanetle’ suçluyor. Peki, onlar yani göçmen işçi çalıştıranlar ne diyor? Açıkça, ‘ben göçmen işçi çalıştırıyorum’ demekten korkan çok sayıda sanayiciyle sohbetlerimde öğreniyorum ki bazı Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve sektörlerde göçmen işçi oranı yüzde 50’leri aşmış. ‘Neden’ diye soruyorum. “Çünkü asgari ücretle ve hatta asgari ücretin yüzde 30-50 üzerinde ücretlerle sanayide çalışacak Türk vatandaşı bulamıyoruz” diyorlar.

Bazıları, fabrikasındaki en kritik ustaların çok daha makul ücretlerle ‘göçmen usta’ olduğunu belirtiyor. Bir sanayici, “Yıllardır işçi bulamadığım için yapmadığım ek yatırımı göçmen işçiler sayesinde yaptım” diyor. Bunlar kayıtlı göçmen çalıştıranlar. Bir başka sanayici ise ilginç bir örnek veriyor: “Bir madende ‘300 kaçak göçmen yakalandı’ diye haber vardı ya o işin aslı şöyleydi. Aslında tamamı o madende çalışan göçmen işçilerdi. İşçiler yakalanınca o maden de kapandı. Birçok maden eğer hâlâ işliyorsa kaçak ya da yasal göçmen işçi sayesinde.”

Rakamlara ne kadarı yansıyor?

Farklı kaynaklardan veri taraması yapınca ‘en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 20 bini aştığını’ görüyorum. Bu girişimlerin toplam sermayesi ise 450 milyon dolar. Esnafl ık yapan ve kayıt dışı Suriyeli girişimcilerle bu rakam yaklaşık 500 milyon doları buluyor. 1,3 milyon civarındaki Suriyeli aktif işgücü içinde çalışma izni sahibi olanların sayısı ise 200 bine yakın. Afgan göçmenlerin çoğu, çobanlık, oto yıkama ve günlük beden işçiliği yaparken, Suriyeli göçmenler, sanayide, toptan ve perakende ticarette, hizmetlerde ve inşaat-gayrimenkulde daha çok görülüyor. Yasal kurallara göre göçmenlere en az asgari ücret ödenmek zorunda ve belli iş kollarında çalıştırılan göçmen işçi sayısına katı oransal sınırlamalar var.

Suriye’ye 9 aylık ihracatımız 1 milyar doları nasıl aştı?

Bir başka göçmen karşıtı paranoya da dış ticarette yaşanıyor. Ara sıra “Suriye’nin patatesi geldi bizim çiftçi aç kaldı ya da Suriye’nin zeytinyağı, yerli üreticiyi bitirdi” gibi haberler görüyoruz. Bunların bir kısmı elbette doğru haberler. Belli ürün gruplarında Suriye’den yüklü ithalatlar yapılıyor. Ancak, bu ithalatlar, Türkiye’nin Suriye’ye toplam ihracatıyla karşılaştırıldığında neredeyse yok hükmünde. Ocak-Eylül 2021’de (9 ayda) Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 1 milyar 66 milyon doları aştı. Bu rakam 2020’nin aynı dönemineki 670,2 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 59,1’lik artış anlamına geliyor. “Ekonomisi bitmiş Suriye bizden ne alabilir ki?” sorusunu duyar gibiyim. Öncelikle Suriye’de uzun süredir iç savaş ortamı yok. Terör saldırıları oluyor ve yeni çatışma riskleri tabii ki var. Ancak, biraz zamana yayılan huzur ortamında Suriye neye ihtiyacı varsa bizden alıyor.

İç savaş başladıktan sonra, Türkiye'ye göç eden Suriyeliler, genellikle taşıyabildikleri eşyalarıyla geldiler. Tek umutları kalıcı barış.