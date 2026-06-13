Bir ülke bir forma, bir hayal
Dünya Kupası'nın değeri yalnızca yayın gelirlerinde, sponsorluk anlaşmalarında ya da ekonomik büyüklüğünde aranmaz. Asıl değeri, insanları ortak bir hikâyenin parçası haline getirebilmesinde yatar. Türkiye'nin yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alacak olması da bu nedenle önemli.
Bazı bekleyişler takvimle ölçülmez. Yıllarla da ölçülmez. Nesillerle ölçülür.
Türkiye'nin yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak olması tam da böyle bir hikâye. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan kuşak bugün çocuk sahibi. O turnuvayı yalnızca silik hatıralarla hatırlayanlar iş hayatında. O günlerde henüz doğmamış milyonlarca genç ise ilk kez Türkiye'yi futbolun en büyük organizasyonunda izleyecek.
Bu nedenle Dünya Kupası'na dönüşü yalnızca sportif bir başarı olarak okumak eksik kalır.
Çünkü bazı organizasyonlar spor etkinliği olmanın çok ötesine geçer. Bir süre sonra skor tabelasından ayrılır, bir ülkenin kolektif hafızasının parçası haline gelirler. İnsanlar yıllar sonra maçın sonucunu unutabilir ama gol atıldığında evde yaşanan sevinci, sokağa taşan coşkuyu ya da o akşam kiminle birlikte maçı izlediğini unutmaz.
Belki de bu yüzden Dünya Kupası, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olmanın ötesinde, dünyanın en güçlü ortak hikâye üretim mekanizmalarından biridir.
Bir turnuvadan fazlası
İçinde yaşadığımız çağın en dikkat çekici özelliklerinden biri, insanların hiç olmadığı kadar bağlantılı ama aynı zamanda hiç olmadığı kadar parçalanmış olması.
Aynı ülkede yaşıyoruz ama farklı ekranlara bakıyoruz. Aynı şehirlerde dolaşıyoruz ama farklı gündemlerle uyanıyoruz. Aynı olaylar karşısında bile farklı gerçeklikler üretebiliyoruz. Algoritmalar bize ilgi alanlarımıza göre şekillendirilmiş dünyalar sunarken ortak deneyim alanlarımız giderek daralıyor.
Bu durum yalnızca siyaset ya da medya açısından değil, iletişim açısından da önemli bir dönüşüm yaratıyor. Çünkü iletişimin özü aslında bilgi aktarmak değil, ortak anlam üretmektir. İnsanları bir fikrin, duygunun ya da hikâyenin etrafında buluşturabilmektir.
Bugün markaların milyarlarca dolarlık iletişim yatırımları yapmasının nedeni de budur. Bir ürün satmaktan çok daha zor olan şey, insanların zihninde ve kalbinde yer edecek bir anlam yaratabilmektir. İnsanlar markalarla ürünler üzerinden değil, hikâyeler üzerinden bağ kurar. Ülkeler için de durum çok farklı değildir. Güçlü ülke markaları yalnızca ekonomik başarılarıyla değil, dünyaya anlatabildikleri hikâyelerle öne çıkarlar.
Dünya Kupası ise bu hikâyelerin küresel ölçekte görünür olduğu en büyük sahnelerden biridir.
Bu nedenle bir ülke Dünya Kupası'na katıldığında yalnızca futbol oynamaz. Kendini anlatır. Kendine dair bir imaj üretir. Milyarlarca insanın dikkatini çekebilen nadir platformlardan birinde görünür hale gelir. Bazen bir futbolcunun attığı gol, bazen tribündeki bir görüntü, bazen de sahadaki mücadele bir ülke hakkında yıllarca sürecek algılar yaratabilir.
Ülke markası dediğimiz şey de tam olarak bu tür anlarda görünür olur. Bir ülkenin nasıl üretim yaptığı, nasıl ihracat yaptığı, nasıl turizm sunduğu elbette önemlidir ama dünyada nasıl hatırlandığı çoğu zaman semboller, başarılar, hikâyeler ve duygular üzerinden şekillenir. Bir forma, bir marş, bir gol sevinci ya da milyonların aynı anda yaşadığı coşku, bazen en pahalı tanıtım kampanyalarından daha güçlü bir iz bırakabilir.
Bu yüzden Dünya Kupası'nın değeri yalnızca yayın gelirlerinde, sponsorluk anlaşmalarında ya da ekonomik büyüklüğünde aranmaz. Asıl değeri, insanları ortak bir hikâyenin parçası haline getirebilmesinde yatar.
Ortak hikâyelere neden hâlâ ihtiyacımız var?
Türkiye'nin yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alacak olması da bu nedenle önemli.
Çünkü son yıllarda toplumların en büyük ihtiyaçlarından biri ekonomik, teknolojik ya da siyasi olmaktan önce duygusal bir ihtiyaç haline geldi: Birlikte hissedebilmek. Ortak heyecanlar üretebilmek. Aynı hikâyeye inanabilmek.
Belki kulağa romantik geliyor ama toplumsal bağlar tam da böyle anlarda güçleniyor. İnsanların birbirine benzediği için değil, aynı duygu etrafında buluşabildiği için toplumlar ayakta kalıyor. Sporun gücü de tam burada ortaya çıkıyor. Bir futbol maçı tek başına hayatı değiştirmez. Bir gol ekonomik sorunları çözmez. Bir galibiyet ülkenin bütün meselelerini ortadan kaldırmaz. Ancak bazen milyonlarca insanın aynı anda ayağa kalkmasını sağlar. Bazen aynı anda sevinmesini. Bazen uzun zamandır unuttuğu bir duyguyu yeniden hatırlamasını.
Belki de Dünya Kupası'nın büyüsü tam olarak burada yatıyor. Sahaya çıkan on bir oyuncunun temsil ettiği şey yalnızca bir takım değil. Aynı zamanda bir hafıza. Bir beklenti. Kuşaklar arasında aktarılan bir heyecan. Çocukların ilk kez tanışacağı, büyüklerin ise yıllar sonra yeniden karşılaşacağı bir duygu.
Elbette kimse kupanın garanti olduğunu söyleyemez. Elbette bu yol kolay değil. Karşımızda dünyanın en güçlü futbol ülkeleri olacak. Ama sporun güzelliği de zaten burada başlıyor. Bazen matematiğin bittiği yerde inanç devreye giriyor. Bazen istatistiklerin açıklayamadığı şeyleri insanlar açıklıyor. Bazen bir takımın gücü yalnızca oyuncularının kalitesinden değil, arkasındaki milyonlarca insanın hayalinden geliyor.
Bu yüzden yıllar süren bekleyişin ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak bu takımın taşıdığı şey yalnızca forma değil.
Bir neslin özlemi. Bir ülkenin umudu.
Ve uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz ortak heyecanlardan biri.
Bizler hazırız; şimdi sıra sahadaki millerimizde… O kupalar hepimize helal… Alın gelin de buralar bayram olsun.
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