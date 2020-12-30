Bir yıl oldu…

Geçen yıl 25 Aralık tarihinde bu köşede yazmaya başladım ve o günden bugüne tam 52 yazı, 52 şehir / kasaba ya da ilgili önemli kişi ve olay bu köşede yer aldı. Muhtemeldir bazı örnekler okuyucuyla ilk kez buluştu, bu alanda dünyada neler olup bitiyor öğrenme fırsatı doğdu. Olumlu, yapıcı geri bildirimler aldım ve bundan fazlasıyla memnunum. Amaç yerel yöneticileri bu alanda yüreklendirmek ve harekete geçirmek ve böylece şehirlerden kaynaklı bir refah ve itibar hareketi ile ülkeye katkıda bulunmak.

Yıl sona ererken bir derleme toplama yapmak gerekir diye düşündüm ve yerel yöneticilere rehber olmasını umut ettiğim bir marka şehir modeli hazırladım. Eğer bu model doğrultusunda çalışmaya başlar ve kararlı, tutarlı, sabırlı bir biçimde çalışmaları sürdürürlerse sonunda başarıya ulaşacaklarına inanmalarını isterim:

1. Aşağıdaki başlıklar altında şehrin özgün özelliklerini listelemeye başlayın ve bu özelliklerden bir ya da bir kaçını seçip yaratıcı- yenilikçi çözümler üretmeye çalışın, ürettiğiniz çözümleri ete-kemiğe büründürün:

✔ Tarih / kültürel miras: Tarihte iz bırakmış önemli kişiler, önemli olaylar, gelenek ve görenekler

● EFESLİ HERAKLİT ile KALİFORNİYALI ROGER VON OECH: Bir zamanlar Efes şehrini yönetmiş bilge filozof Heraklit’in özdeyişlerini inovasyon öğretilerine dönüştürüp milyonlara iletmek

● SONKAJARVI, FİNLANDİYA: Başka köyde yaşayan sevgilisini sırtına alıp kendi köyüne kadar taşıma geleneğini dünyaca ünlü “Eş Taşıma Yarışması”na dönüştürmek

✔ Coğrafi özellik: Yeryüzü şekilleri, ekosistem, iklim, su varlığı

● INTERNATIONAL FALLS, ABD: Yaşamakta zorluk çekilen çok soğuk bir iklimden yararlanıp motorlar, cihazlar için “Soğuk Havalarda Performans Test Merkezi” kurulmasını sağlamak

✔ Özgün çıktı: Meyve, sebze, çiçek, yiyecek

● SAN DANIELE, İTALYA: Bir coğrafi işarete pazar başarısı kazandırarak 8,000 nüfuslu kasabayı yılda 400 milyon doları aşan bir gelire ulaştırmak

✔ Yerleşik Beceri: Bir işi iyi yapanların oluşturduğu küme

● GLASRIKET, İSVEÇ: Cam eşya üreticilerini bir araya getirip hem gezilecek – görülecek bir yer hem de bir deneyim alanı geliştirerek bir “cam eşya” kültürü oluşturmak, 1 milyondan fazla ziyaretçi cezbetmek

2. Kuracağınız dijital platform ile bu özgün özellik ve çözümleri dünyaya iletin hem de turizm faaliyetini yönetin:

● FAROE ADALARI: Özgürce yaşayan koyunların sırtına monte edilen kameralarla adanın her köşesini canlı yayında dünyaya tanıtmak

3. Şehrin gelecek on yıllarını hesaba katarak mevcut yatırımları dönüştürün, çeperini zenginleştirin ve yeni yatırımları şehre çekin:

● TEL AVİV, İSRAİL: “Akıllı Turizm İnsiyatifi” oluşturarak turizm endüstrisinin teknolojik gelişmesi üzerine odaklanmış yeni girişimleri şehre çekmek

4. Şehrin yetenekli insanlarını elde tutun hatta yenilerini şehre çekmeye çalışın:

● 22@BARCELONA, İSPANYA: Şehrin terk edilmiş bir bölgesini inovasyon mahallesine dönüştürüp yüzlerce yeni girişime ve yüzbinlere iş imkanı sağlamak

2021 yılının tüm şehirlerimiz için bir refah ve itibar yılı olmasını diliyorum.

Geçen yıldan seçmeler:

“Kanalizasyon Turu” Paris, Fransa; “Metrobüsün Mucidi”, Curitiba Belediye Başkanı JAIME LERNER, Brezilya; “İnsan Bahçesi” 1958 Dünya Exposu, Brüksel, Belçika; “Evsizler Tarafından Düzenlenen Şehir Turları” Londra, İngiltere;