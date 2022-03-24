Bir yılda 2 milyar dolar yatırım getirdi Avrupa’da ilk 4’e girdi

GEÇEN haftanın dikkat çeken haber başlıklarından biri şöyleydi:

Türkiye’nin ikinci “decacorn”u Getir oldu…

Getir’in son aldığı 768 milyon dolarlık yatırımla 11.8 milyar dolarlık toplam değere ulaşıp, yani 10 milyar doları aşıp Türkiye’nin ikinci “decacorn”u olduğu haberlerini okuyunca 10 Aralık 2021 tarihli yazıma baktım.

- Nazım Salur’un önderlik yapıp Serkan Borançılı ve Tuncay Tütek ile birlikte 2015’te kurduğu Getir, inovatif iş fikirleriyle kısa sürede Türkiye’nin ilk unicorn’ları arasına girdi. 7.7 milyar dolarlık değeriyle “decacorn” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geçen aralık ayı başında Getir’in davetiyle New York’a gitmiş, şirketin kurucu ortağı Tuncay Tütek ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert Salur’un rehberliğinde aynı anda 9 “GStore”un açılışına tanıklık etmiştik.

Tuncay Tütek, Getir’in o günlere kadarki yatırım alma takvimini şöyle anlatmıştı:

2020 yılının Ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı “Seri A” turunda Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı.

“Seri A” 2021 Ocak ayında ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldık.

2021 Mart ayında tamamladığımız üçüncü yatırım turu ile 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin ilk unicorn’larından biri olduk.

2021 Haziran ayı başında son yatırımımız üzerinden henüz birkaç ay geçmişken tamamladığımızdördüncü turda ise 555 milyon dolarlık yatırım aldık ve 7.5 milyar doları aşan değerlemeye ulaştık.

Getir, 8-9 ay arayla çıktığı son turda aldığı 768 milyon dolarlık yatırımla 11.8 milyar dolarlık değere ulaştı. Avrupa’da sektörünün ilk “decacorn”u oldu.

2021 yılı başından bu yana toplam 2 milyar doların üzerinde yatırım sağlayan Getir, dünyadaki 1052 unicorn arasında 36’ncı sıraya yükseldi. Avrupa’daki unicorn liginde 4’üncü oldu.

Getir’in kurucu lideri Nazım Salur, “decacorn” olmalarının ardından ekibini kutlarken, şu mesajı verdi:

- Öncelikle yurt dışından yatırım alsak da Türkiye’de kurulan, çoğunluk hissesi biz yerli yatırımcılara ait şirket olarak yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca, markamızın ismini Türkiye’deki şekliyle dünyaya açıyoruz. New York’ta da, Londra’da da “Getir” dedirtiyoruz.

“Decacorn” olmasının ardından Getir’in ulaştığı noktayı bir kez daha gözden geçirdim:

2015 yılında market ürünlerini ortalama 10 dakikada kullanıcılarla buluşturarak yola çıkan Getir, kendini teknoloji, perakende ve lojistik şirketi olarak konumlandırdı.

Yaklaşık 1500 ürünü haftanın 7 günü gece gündüz kullanıcılara 10 dakikayı aşmayan sürede teslim ederek büyümeye başladı.

Modele daha sonra “GetirYemek”, “GetirBüyük”, “GetirSu” ve “GetirÇarşı” hizmetlerini ekledi. Türkiye’deki toplam depo sayısı 760’ı aştı.

“GetirYemek”, “GetirBüyük”, “GetirSu” “GetirÇarşı” Getir bordrosundaki personel sayısı 4 bin 500’ü aşarken bayilerine bağlı saha çalışanlarıyla birlikte ekip 30 bin kişiyi buldu. Ekip, 87 farklı milletten personelle çeşitlendi.

İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyor.

Geçen yıl ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetleri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’e uzandı. Geçen kasım ayında da AB pazarına girdi. Yurt dışında 48 şehirde faaliyet sürdürüyor.

10 Aralık 2021 tarihli yazımı, “Getir, ‘decacorn’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” cümlesiyle noktalamıştım…

Getir, 3 ayda piyasa değerine 4.1 milyar dolar daha ekledi, 11.8 milyar doları buldu…

7 kıtaya ulaşma hedefini yakaladığında bakalım değer çıtası ne kadar yukarı çıkacak?

ADQ ile birlikte start-up’lara 1 milyar dolarlık fon ayıracağız

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Abu Dhabi Development Holding bünyesindeki ADQ ile anlaşmaya imza atarken şunu düşündü:

- Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulundan 250 milyon dolarlık “Teknoloji Fonu” kurma konusunda onay almıştık. ADQ’nun katkısıyla bu fonu ilk aşamada 500 milyon dolara çıkarabiliriz.

Arda Ermut, geçen hafta Türk Telekom’un yüzde 55’ini devralmalarıyla ilgili sohbetimiz sırasında Teknoloji Fonu’na da değindi:

- Biz TVF olarak ülkemizde unicorn olma yolunda ilerleyen start-up’lara destek olmak amacıyla 250 milyon dolarlık Teknoloji Fonu’nu kurduk.

Fona ADQ’nun da ortak olacağını belirtti:

- Teknoloji Fonumuz, ADQ’nun da katılımıyla daha heyecanlı bir noktaya geldi. Start-up’lara bu fondan vereceğimiz destek toplamda 1 milyar dolara da ulaşabilir.

Türkiye’deki start-up’ların 5-50 milyon dolarlık aşamaya ulaştığında destek bulmakta zorlandığını vurguladı:

- Ülkemizden unicorn’lar çıkmaya başladı. Türkiye’den daha fazla unicorn çıkmasına ADQ ile ortak olduğumuz Teknoloji Fonu ile daha fazla destek olmak istiyoruz.

Ardından ekledi:

- Teknoloji Fonumuzla Abu Dhabi’den ülkemizdeki start-up’lara yatırım çekmiş olacağız. Bu fonun start-up ekosistemine çarpan etkisiyle daha büyük ivme kazandıracağına inanıyorum.

Türkiye’de artık sadece unicorn’lar değil, Trendyol ve Getir örneğinde olduğu gibi decacorn’lar da çıkıyor.

Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu Teknoloji Fonu, ADQ ortaklığıyla birlikte bir an önce devreye girerse, start-up’ların büyümesi hızlanır değil mi?