Bir yılda 9.2 milyon kez Uber açıldı, 25 bin taksici işini yaptı

TÜRKİYE’deki faaliyetlerine 2014 yılında başlayan Uber, iki alanda yoğunlaştı:

UberTaksi ve UberXL

Özellikle UberXL, İstanbul’da çok popüler bir ulaşım seçeneği haline geldi. 2017-2018 döneminde çok hızlı büyüdü:

- E-fatura sistemine geçilerek, yapılan tüm yolculuklar bu sistemle kayda girdi. O dönemde İstanbul’da 12 bin UberXL sürücü ortağı ve 6 bin şirket bu modelle gelir elde etti.

Uber, Türkiye’de, özellikle de İstanbul’da hızlı büyüme elde edince Taksiciler Esnaf Odası ve bazı taksi dernekleri dava açtı:

- UberXL, haksız rekabet yaratıyor.

Dava ile birlikte tartışma da büyüyünce Uber Türkiye, merkezin de onayı ile kararını verdi:

- UberXL’i kapatıyoruz.

UberXL, şirketin kendi kararıyla kapatıldıktan kısa süre sonra, Aralık 2019’da ilk mahkeme dava ile ilgili kararını açıkladı:

- UberXL haksız rekabet yaratıyor. Uber’e erişim engeli konulacak.

Uber Türkiye, ilk mahkemenin kararını “istinaf”a taşıdı. İstinaf mahkemesi, Aralık 2020’de davayı noktaladı, Uber’i haklı buldu:

- Uber’e erişim engeli kaldırıldı.

Neyran Bahadırlı yönetimindeki Uber Türkiye, Ocak 2021’de yeniden kolları sıvadı:

- Türkiye’deki faaliyetlerimize “UberTaksi” ile yeniden başlıyoruz. Sarı ve turkuaz taksilerle çalışacağız.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ile geçenlerde buluştuk, 2021 yılı sonuçlarını ve gelecek planlarını konuştuk:

- UberTaksi, Türkiye’de yine çok hızlı bir büyüme gösterdi. 2021 yılında 25 bin taksi şoförü “UberTaksi” kapsamına girdi.

2019’a göre 2021’de yüzde 120’lik bir büyüme yakaladıklarını belirtti:

- Türkiye’deki kullanıcılarımız geçen yıl 9.2 milyon kez araç çağırmak için uygulamamızı açtı. Uber’in Türkiye’deki indirilme sayısı ise çoğunluğu İstanbul olmak üzere 5.2 milyona ulaştı.

Taksicilerin sisteme dahil olmasıyla ilgili temel kurala işaret etti:

- UberTaksi yalnızca taksi şoförleri ile çalışıyor. Kayıt için belli koşullara uyulması gerekiyor. Bunların başında adli sicil kaydının bulunmaması geliyor. Yani “temiz belgesi” alabilen sürücüler Uber platformuna girebiliyor.

7/24 destek hizmeti verdiklerini kaydetti:

- Yolcular, yol uzatma, fazla ücret alınması gibi herhangi bir sorunu Uber destek ekibine 7/24 aktarabiliyor. Fazla ücret söz konusu ise farkı Uber iade ediyor.

Alınan şikayetler üzerinden sürücülere uyarıların yapıldığını bildirdi:

- Puanı belli bir düzeyin altına düşen sürücüler Uber sisteminde çalışamıyor. Puanı 5 üzerinden yolcular yapıyor.

Bazı uluslararası teknoloji şirketlerinin Türkiye’de şirket kurup vergi ödemediklerini anımsattım, yanıtladı:

- Uber, Türkiye’de tüm vergi yükümlülüklerini yerine getiren bir şirkettir.

Uber’in taksileri daha verimli hale getirdiğini vurguladı:

- Uber uygulamasında bahşiş özelliği de mevcut. Yolcu sürücünün hizmetinden memnun kalırsa bahşiş de ödüyor. İstanbul’da en yüksek bahşiş 100 lira olarak kayıtlarımıza geçti.

Taksicilerin mesafeye göre yolcu seçme, yoğun saatlerde yolcu almama gibi tutumlarına dikkat çektim, Uber’de bu sıkıntının nasıl çözüldüğünü sordum, anlattı:

- Sürücü çağrıyı kabul etmek zorunda. Sürücü çağrıyı kabul ettiğinde mesafeyi göremiyor. Yolcuyu aldıktan sonra mesafeyi öğreniyor.

Uber’in erişim yasağının kalkmasının ardından rekor büyüme yaşaması, sistemin toplum tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Taksi, İstanbul’da müşteriye 3.7 dakikada ulaşıyor

UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı’ya çağrı sonrası taksinin müşterinin bulunduğu noktaya ulaşma süresini sordum, karşılaştırmalı yanıtladı:

İstanbul: 3.7 dakika

3.7 dakika Londra: 3.9 dakika

3.9 dakika Paris: 4.1 dakika

Uber’in Türkiye’deki kullanıcı profilini merak ettim, paylaştı:

- Uber kullanıcıları, 35-54 yaş aralığı ağırlıklı olmak üzere tüm yaş aralıklarını kapsıyor. Daha çok kadınların Uber’i tercih ettiğini gözlemliyoruz.

Sonra İstanbul’da yeni devreye giren bir uygulamayı aktardı:

- İstanbul’da 8 yolcu kapasiteli “Siyah Taksi” uygulamamız devreye girdi. Aileler ve arkadaş grupları “Siyah Taksi” ile daha lüks yolculuk yapabilecek.

Şu noktanın altını çizdi:

- “Uber Siyah Taksi” hizmeti yalnızca UKOME’nin düzenlemelerine göre faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve siyah renkte lüks kategorisinde çalışan araçlar tarafından sunulacak.

2001 krizinde Derviş’i hükümete ben önerdim

MERKEZ Bankası Başkanı Gazi Erçel ve Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp’i istifaya götüren 2001 krizinin ilk günleri… Dönemin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras, bir törendeyken danışmanı not uzattı:

- Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan arıyor.

Miras, toplantıdan çıkıp Özkan’ı aradı:

- Fuat Bey, acele Başbakanlık’a bekliyoruz. Tüm ortaklar toplandık, Merkez Bankası’na isim arıyoruz. Sayın Başbakanımız sizin de düşüncenizi öğrenmek istiyor.

Miras, kısa süre sonra Başbakanlık’taki toplantıya katıldı. İlk isim önerisini yaptı:

- Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’i düşünebilirsiniz.

Özkan sordu:

- Sayın Derviş’i tanıyor musunuz?

Miras yanıtladı:

- Şahsen tanımıyorum ama kendisi hakkında bilgim var elbette. Acele ettiğiniz için ilk aklıma gelen ismi söyledim.

Özkan, Derviş’in geçmişte Başbakan Bülent Ecevit’e danışmanlık yaptığını anımsattı. Tam o sırada bilgi geldi:

- Başbakan sizi bekliyor.

Miras, Derviş önerisini Başbakan Ecevit’e de aktardı. Ecevit sordu:

- Gelir mi acaba?

Miras şu yanıtı verdi:

- Bilemiyorum…

Sonrasını hepimiz biliyoruz. Derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak 2001 krizinden çıkış yolunun alt yapısının hazırlanmasına önderlik etti.

TOBB’un önceki Başkanlarından Fuat Miras’ın vefatını geçen hafta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımından öğrendim. Miras’ın kendisinden dinlediğim Derviş öyküsünü anımsadım.

Fuat Miras’a Allah’tan rahmet diliyorum.