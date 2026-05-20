Bir yılda kamuda 125 bin kişi arttı, özelde 507 bin azaldı

Küresel ekonomideki çalkantılar ve olum­suz jeopolitik gelişme­lerden büyük oranda etkilenen özel sektörde istihdam hızla azalırken, kamu istihdamında­ki artış sürüyor. Mart itibarıy­la son bir yılda kamu çalışan­larının sayısı 125 binden fazla artarken, özel sektör istihda­mındaki azalma yarım milyo­nu geçti.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) mevsimsel et­kilerden arındırılmış çeyrek­lik verilerine göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye’de toplam is­tihdam bir yıl önceki düzeyine göre yüzde 0,9 oranında 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bi­ne geriledi. Ancak bu gerçek bir sayım sonucu bir sayı değil, Ha­ne halkı İşgücü Anketi’nden tü­retilmiş tahmin ve modelleme sonucu belirlenmiş tahmini bir büyüklük.

Cumhurbaşkanlı­ğı Strateji ve Bütçe Başkanlı­ğı’nın 2026 yılı ilk çeyrek duru­munu yansıtan verilerine gö­re ise tüm kamu birimlerindeki çalışanların gerçek sayısı ay­nı dönemde yüzde 0,5 oranın­da net 26 bin 691 kişi artarak 5 milyon 368 bin 945’e ulaştı. TÜİK’in ankete dayalı tahmin şeklindeki yuvarlamalı verile­rinden kamu istihdamı düşül­düğünde, toplamda en büyük bölümü oluşturan özel sektör istihdamının yüzde 0,4 oran­da 103 bin 691 kişi azalarak 27 milyon 56 bin 55’e gerilediği so­nucu çıkıyor.

TÜİK verilerine göre toplam istihdam geçen yılın ilk çey­reğine göre yüzde 1,2 oranın­da 386 bin kişi azalırken, Cum­hurbaşkanlığı Strateji ve Büt­çe Başkanlığı verilerine göre kamu istihdamı aynı dönem­de yüzde 2,4 oranında 125 bin 49 kişi artmış bulunuyor. Bu da özel sektör istihdamının son bir yılda yüzde 2’ye yakın oran­da 507 binden fazla azaldığını gösteriyor.

Buna göre özel sektör çalı­şanlarının toplam istihdamda bir yıl önce yüzde 83,9 olan pa­yının Mart 2026 itibarıyla yüz­de 83,3’e düştüğü, başka deyiş­le kamu istihdamının payının yüzde 16,1’den yüzde 16,7’ye yükseldiği görülüyor.

Son bir yılda özel sektör is­tihdamında rekor sayıdaki azalma, üretim, ihracat, yatı­rım, verimlilik yönüyle eko­nominin istihdam yaratan ana alanının zayıfladığı; kamu is­tihdamında devam eden artış da daha çok dağıtım, hizmet ağırlıklı alanlarda devletin is­tihdam yarattığını gösteriyor.

Memur sayısı 59 bin kişi arttı

Kamuda çalışanların bu yıl mart sonu itibarıyla 3 milyon 534 bin 981’inin 657 sayılı ya­saya tabi kadrolu personel (me­mur) olduğu belirlendi. Buna göre memurlar ülkedeki top­lam istihdamın yüzde 10,9’unu oluşturdu. Kamuda istihdam­da olanların 446 bin 400’ü söz­leşmeli personel, 1 milyon 247 bin 468’i sürekli ve 42 bin 511’i geçici statüde çalışan işçi ve 97 bin 585’i de diğer statülerde ça­lışan kamu personeli.

Son bir yılda memur sayısı 59 bin 86, sözleşmeli sayısı 21 bin 953, sürekli kamu işçi sayısı 41 bin 583, geçici kamu işçisi sayı­sı da 3 bin 860 kişi artarken, di­ğer statüdeki kamu çalışanları 1.433 kişi azaldı.

Merkezi yönetim 87 bin Belediyeler 31 bin kişi aldı

Mart sonu itibarıyla kamu personelinin 4 milyon 368 bin 945’i genel bütçeye dahil kuruluşlar, YÖK ve üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler ve kefalet sandıklarını kapsayan merkezi yönetim bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda çalışıyor.

Aynı tarih itibarıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediye iktisadi teşekkülleri (BİT) olmak üzere yerel yönetimlerde 859 bin 560 kişi istihdamda. 233 sayılı yasa kapsamındaki KİT’ler, özelleştirme kapsamındakiler ve özel kanunu olan kuruluşları kapsayan diğer kamu birimlerinde çalışanlarını sayısı da 135 bin 98. Son bir yılda kamuda çalışan sayısı merkezi yönetim birimlerinde 87 bin 131, yerel yönetimlerde 31 bin 175, diğer kesimde 6 bin 743 kişi arttı.

Ekonominin “motoru” değişiyor mu?

İstihdamın kamu-özel dağılımındaki tersine dönüşüm, ekonomik büyümeyi özel sektör üzerinden değil, daha çok kamu üzerinden “dengeleme” olgusuna işaret ediyor. Sıkı finansal koşullarda özel sektör kaynaklı olarak yaşanan ekonomik yavaşlama dönemlerinde işsizliği yumuşatmada devlette işe alımlar “istihdam tamponu” görevi görüyor.

Uzmanlara göre istihdamın özel sektör daralırken kamuda artması çoğu zaman bir otomatik dengeleyici etki yaratıyor. Ancak bu artışın verimlilik üreten kamu yatırımlarıyla mı, yoksa daha çok idari/dağıtıcı kadrolarla mı sağlandığı önem taşıyor. İkinci şıkta, kısa vadede işsizliğin azaltılmasına katkı verilirken, uzun vadede kamu maliyesi üzerindeki yükler artıyor.

Kamuda istihdam artışı, maaş ve sosyal güvenlik yükünü büyütüyor, vergi ihtiyacını ve borçlanma baskısını artırıyor. Özel sektör daralırken, kamunun artan mali yükünün dolaylı olarak yine özel sektöre döneceği belirtilerek, bir tür geri besleme döngüsüne işaret ediliyor. İstihdamın özel sektörde hızla azalırken kamuda artmasının bir konjonktürel (geçici) istihdam tamponu mu, yoksa ekonomide yapısal bir kamu ağırlığına geçiş mi olduğuna bakmak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun birkaç çeyrek boyunca devam etmesi durumunda ikinci şıkkın telaffuz edilebileceğini belirtiyor.