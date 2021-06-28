Bir zaman tünelindeymişiz gibi…

Farklı dönemlerin yapı ve kent dokusunun birlikte görüldüğü halen yaşanılan nadir yerlerden: Stratonikeia

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, bu yönüyle arkeolojik açıdan dünyanın en zengin toprakları arasında. Bu zenginlikler arasında Antik Karia bölgesinin en önemli merkezlerinden olan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti bulunuyor. Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği bir yer. Yüksek maliyeti nedeniyle mermer kullanmaktan kaçınılmayan, dünyanın mermerden inşa edilmiş en büyük kentlerinden birisi. Binlerce yıllık tarihin birlikte yaşadığı nadir tarihi yerleşimlerden biri olan Stratonikeia’daki Antik Dönem kalıntılarında, Osmanlı Dönemi’ne ait taş döşeli tarihi sokaklarda zaman tünelindeymiş gibi dolaşabiliyor, Erken Cumhuriyet Dönemi köy kahvelerinde mola verebiliyoruz…

Türkiye iş Bankası, Stratonikeia kazı çalışmalarına destek veriyor. Banka; ülkemizin zengin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve korumaya alınarak dünya mirasına kazandırılması, aynı zamanda toplumumuzun tarih ve arkeoloji bilincinin pekişmesi amacıyla bilimsel araştırmalarla Anadolu uygarlığına dair bilim insanlarının özverili çalışmalarına ve uzun soluklu projelere katkı sunuyor.

Stratonikeia Antik Kenti’ne İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan’ın katılımlarıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına arkeolojik kazıların yürütüldüğü Stratonikeia’yı, gün boyunca ev sahipliğimizi üstlenen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt anlattı.

Karialıların önemli kült merkezi: Lagina

Stratonikeia gezimize Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün keyifli anlatımıyla bu kez şehrin yakınında bulunan Karialıların önemli kült merkezi Lagina ile devam ediyoruz. Stratonikeia bouleuterionu duvarlarında halen mevcut olan yazıtlarda bu iki kentin birbirlerine kutsal bir yol ile bağlanmış olduğu anlatılıyor. Lagina kutsal alanında propylon (anıtsal giriş kapısı), kutsal yol, altar (kurban ve sunak yeri), peribolos (kutsal alanı çevreleyen duvar), Dorik Stoalar ve Hekate tapınağı bulunuyor.

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Eylül’de rüzgâr “Caz”dan esecek!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül'de, 28'inci kez açmaya hazırlanıyor. Açık hava mekânlarında düzenlenecek 40’a yakın konser ve çeşitli yan etkinliklerle festival, İstanbul'un cazla hissedildiği günleri geri getiriyor.

Sadberk Hanım Müzesi’ne sanat eserlerini koruma hibesi

Sadberk Hanım Müzesi tarafından hazırlanan “Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Onüç Elyazması ve Tezhipli Hat Eserinin Konservasyon Projesi”, Bank of America’nın dünya çapında sürdürdüğü Sanat Eserlerini Koruma Programı (Art Conservation Project) 2021 hibesini almaya hak kazandı.

Komili, anıt zeytin ağaçlarını koruma projesi ile Heritage İstanbul’daydı

Türkiye’nin 143 yıllık zeytinyağı markası Komili, kültürel miras fuarı Heritage İstanbul’da Anadolu topraklarının doğa ve kültür mirası anıt zeytin ağaçlarını koruma projesi “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” ile yer aldı. Etkinliğin sponsorları arasında da yer alan Komili, fuara “Anıt Zeytin Ağaçlarının Binlerce Yıllık Kökleri” paneli ve “Mucizevi Gıda Zeytinyağı” sohbetleri ile katıldı.

Borusan Sanat Müzik Bursu başvuruları açıldı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yetenekli genç müzisyenlere yurtdışında yüksek lisans eğitimi amacıyla verdiği Borusan Müzik Bursu’nun başvuruları açıldı. Borusan Müzik Bursu için başvurular 18 Temmuz’a kadar dijital ortamda alınacak.

Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” lansmanı Bergama’da yapıldı

Yazar Ahmet Ümit’in, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde polisiyeyi arkeolojiyle harmanlayan son kitabı “Kayıp Tanrılar Ülkesi”nin lansmanı, İzmir Pergamon (Bergama) Antik Kenti’nde yapıldı.

CRR Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor

Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak. Normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları ödüllerini aldı

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla bu yıl 40’ını kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödül töreni 21 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu yıl “Doğamı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” temasıyla düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Türkiye’den 13 bine yakın resim katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 26 minik ressam, Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam ile Ödül Töreni’nde bir araya geldi. alan sanal sergide ziyaret edilebiliyor.