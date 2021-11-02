Birbiri ardına kallavi zamlar bekliyoruz...

Sanayi doğalgazına yüzde 48’lik zam birbiri ardına iğneden ipliğe yeni zamlara yol açacak... Ekonomi yönetimi doğalgazda KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirerek biraz rahatlık sağlayabilir.

sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48, elektrik santrallerinin kullandığı doğalgaza da yüzde 47 zam yapılmasının ardından beklentiyi bir sanayici ”Doğalgazın elektrik üretiminde payı yüksek. Doğalgazın ardından elektrik de zamlanacak. Onu lojistik ve diğer zamlar izleyecek, birbiri ardından kallavi zamlar gelecek, işi gücü bıraktık, neler olabileceğinin hesabını yapıyoruz” sözleriyle aktardı. BOTAŞ’ın açıklamasına baktım, şöyle diyor:

“Bugüne kadar dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Kasım ayında konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48.40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46.82 oranında zam yapılmıştır.”

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise ‘’Avrupa’da en ucuz doğalgazı Türkiye’nin sunduğunu, elektrikte ise ucuzlukta üçüncü sırada olduğumuzu, vatandaşı korumak amacıyla maliyetin yarısını devletin üstlendiğini” açıkladı.



TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, doğalgaz zammının maliyetleri artıracağını belirterek rekabet gücünün korunmasını istiyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise işin gerçek maliyetini şu sözlerle anlatıyor:

“Son artışla doğalgaz fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 147.5 zamlandı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza da yılbaşından bu yana yüzde 182 oranında zam geldi. Artan maliyetlerin enfl asyonu artıracak.”

Bunlara eklenecek ne kalıyor?

Bu zam haberi sonrası coşkuyla açıklanan doğalgaz rezerv keşfini hatırladım.

Keşke bunlar yerine, tedarikçi ülkelerle yaptığımız yeni koşullu doğalgaz alış anlaşmaları açıklanabilseydi...

Peki şimdi ne yapılabilir?

CHP’nin doğalgazda KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiren ve AK Parti oylarıyla reddedilen teklifi gibi öneriler hayata geçirilerek, zamlar belli oranda da olsa frenlenebilir.

Benim ekonomi yönetiminden de beklentim budur.

Yoksa, Türkiye önümüzdeki mevsim zemheri kışı yaşayacaktır.

GÜNÜN SÖZÜ:

Japonya’da Liberal Demokrat Parti tek başına iktidarını sürdürdü...