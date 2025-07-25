“Birçok alandaki israftan”, “birçok alandaki verimsizliğe” her sorun ve çözümü bilinirken…
Okurumuz, haklı olarak sormuş:
“…”…Doğa/ hayat/yaşanılanlar bizi, alışkanlıklarımızdan kopmaya;
Ve yüksek teknolojiye geçmeye zorluyor…” demişsiniz…
1 aylık verileri dikkate alarak, “Yıllar önce yapmamız gerekeni, yüksek teknolojiye geçişi, zorluklar/zorunluluklar nedeniyle hızlandırdık.” diye altını çizmişsiniz…
“Yüksek teknolojiye geçiyoruz” demek için 1 aylık veri yeterli mi?”
***
Temmuz ayı verisi şöyle diyordu…
Aylık bazda:
Düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1.1 arttı…
Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2.3 arttı…
Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3.4 arttı…
Ve…
Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25.3 arttı…
***
Dahası:
İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3.2’lik artışın yüzde 1.2’si yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı…
***
Yıllık veri ise şöyle diyor:
Düşük teknolojili ürünlerin üretimi binde 6 arttı…
Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 7.3 arttı…
Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 2.1 arttı…
Ve…
Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 30.6 arttı…
***
Yüksek teknolojili ürün üretimi düşük olunca, küçük artışlar dahi, yüzdelik olarak çok görünebiliyor…
Ama yönelimle ilgili ipuçları da veriyor…
VELHASIL
Tarımda dron kullanarak ilaçlama/gübreleme yapmak ve maliyetleri yüzde 50 düşürürken verimliliği yüzde 30 artırmak da yüksek teknoloji üretimine giriyor;
Uçak motoru, yazılımı; güneş pili, rüzgar türbini üretebilmek de;
Hasatta, traktör yerine, gelişmiş biçerdöver ve teknik bilgisi yüksek operatörlerden faydalanmak da…
***
Başımıza gelen musibetler ve sıkıntılar sayesinde:
Yüksek teknolojiye geçmenin tercihimiz değil, zorunluluğumuz olduğu anlaşıldı…
***
Oysa…
Gelişmiş ülkelerin yaptıkları on yıllardır yazılıyor, çiziliyor, anlatılıyor…
Kamu harcamaları dahil “birçok alandaki israftan”, üretim/karar alma dahil “birçok alandaki verimsizliğe” her sorunun çözümü de biliniyor… Ama…