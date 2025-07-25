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“Birçok alandaki israftan”, “birçok alandaki verimsizliğe” her sorun ve çözümü bilinirken…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Okurumuz, haklı ola­rak sormuş:

“…”…Doğa/ hayat/yaşanı­lanlar bizi, alış­kanlıklarımız­dan kopmaya;

Ve yüksek teknolojiye geçmeye zor­luyor…” demişsiniz…

1 aylık verileri dikkate alarak, “Yıllar önce yapmamız gerekeni, yüksek teknolojiye geçişi, zorluklar/zorunluluklar nedeniyle hızlandırdık.” diye altını çizmişsiniz…

“Yüksek teknolojiye ge­çiyoruz” demek için 1 aylık veri yeterli mi?”

***

Temmuz ayı verisi şöyle diyordu…

Aylık bazda:

Düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1.1 arttı…

Orta-düşük teknoloji üre­timi yüzde 2.3 arttı…

Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3.4 arttı…

Ve…

Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25.3 arttı…

***

Dahası:

İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3.2’lik artışın yüzde 1.2’si yüksek teknoloji üre­timinden kaynaklandı…

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Yıllık veri ise şöyle diyor:

Düşük teknolojili ürünlerin üretimi binde 6 arttı…

Orta-düşük teknoloji üre­timi yüzde 7.3 arttı…

Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 2.1 arttı…

Ve…

Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 30.6 arttı…

***

Yüksek teknoloji­li ürün üretimi düşük olunca, küçük artışlar dahi, yüzdelik olarak çok görünebiliyor…

Ama yönelimle ilgili ipuç­ları da veriyor…

VELHASIL

Tarımda dron kulla­narak ilaçlama/gübrele­me yapmak ve maliyetleri yüzde 50 düşürürken ve­rimliliği yüzde 30 artırmak da yüksek teknoloji üreti­mine giriyor;

Uçak motoru, yazılımı; güneş pili, rüzgar türbini üretebilmek de;

Hasatta, traktör yerine, gelişmiş biçerdöver ve tek­nik bilgisi yüksek operatör­lerden faydalanmak da…

***

Başımıza gelen musi­betler ve sıkıntılar saye­sinde:

Yüksek teknolojiye geçmenin tercihimiz değil, zorunluluğumuz olduğu anlaşıldı…

***

Oysa…

Gelişmiş ülkelerin yap­tıkları on yıllardır yazılıyor, çiziliyor, anlatılıyor…

Kamu harcamaları dahil “birçok alandaki israftan”, üretim/karar alma dahil “birçok alandaki verimsiz­liğe” her sorunun çözümü de biliniyor… Ama…

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