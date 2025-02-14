Bireysel emeklilik fonlarında büyüklük ve tercihler
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2024 yılında da büyümeye devam etti. 2024 yılı sonunda, bir önceki yıla göre toplam fon büyüklüğü %62, katılımcı sayısı %10 artış gösterdi. 11 Şubat 2025 tarihi itibari ile gönüllü BES sisteminde 9.602.813 kişi ve 1.2 trilyon lira fon büyüklüğü görüyoruz.
Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise 7.582.186 kişi olmasına rağmen gönüllü BES’e göre oldukça düşük bir fon büyüklüğü (91,5 milyar lira) var. Zorunlu BES sevilmedi, çabuk cayılıyor, cayılmadığında ise ekleme yapılmıyor. Orta Vadeli Program’a göre 2024 yılının 4’üncü çeyreğinde OKS’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Bu gerçekleşirse burada fon büyüklüğünün ciddi bir şekilde artacağını göreceğiz.
18 yaş altı oranı yüzde 14’e yaklaştı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 18 yaş altının oranının %13,98’e yükseldiğini görüyoruz. Bu, gönüllü BES’in çok uzun vadeli bir plan olarak görüldüğünü gösteriyor. Ancak yalnızca uzun vadeli değil, aslında orta vadeli yatırım aracı olarak benimsenmiş durumda. Zira 25-34 yaş arasında %17,48, 35-44 yaş arasında ise %25,41 katılımcı oranını görüyoruz. Yani 18 yaş altı ve 25-44 yaş arasının toplamı %55’den fazla.
Birikim sistemi olarak benimsendi
Bireysel emeklilik, birikim sistemi olarak da benimsenmiş durumda. Bunu özellikle yılın son aylarında devlet katkısından yararlanmak için toplu girişlerden anlıyoruz. 2025 yılı devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 312.066 TL oldu. Katılımcılar bu sene de bu tutarı tamamlamaya çalışacak.
Böylece devlet katkısı üst limitinden faydalanmış olacak. Sistemde en az 3 yıl kalınınca devlet katkısının %15’ine, en az 6 yıl kalırsanız %35’ine, en az 10 yıl kalırsanız %60’ına, emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne hak kazanıyorsunuz. Bunun için bazı katılımcılar kendi adlarına birden fazla sözleşme ile BES’e başlayıp farklı zaman dilimlerinde (örneğin en az 3 yıl) bazı sözleşmeleri sonlandırıp, bazıları ile daha uzun vadeli devam ediyorlar. Bu durum da son yıllarda yaygınlaşan bir durum.
Fon tercihleri sık sık değişiyor
Katılımcılar, bireysel emeklilikte artık fon tercihlerini sık değiştiriyor ve portföyünü oldukça proaktif yönetiyor. Son 1 ayda bireysel emeklilik fonlarında en yüksek girişler borçlanma araçları ve altın fonlarına olmuş durumda. Şu an Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan toplam fon büyüklüğünün %31’i kıymetli madenler fonlarında, %23’ü hisse senedi fonlarında iken, %12’si kamu iç borçlanma araçları fonlarında bulunuyor. Genellikle 3 yıl ve daha uzun vadeli yatırımcıların olduğu dikkate alındığında tablonun böyle olmasının çok da şaşırtıcı bir yanı yok. Ancak hisse senedi fon oranının daha yüksek olması gerekiyor. Son 3 yıl getirilere bakıldığında AJR değişken fon %953 getiri sağlarken, Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Fonu HES %926 getiri sağladı.
AJR %953 (3 yıllık getiri)
HES %926 (3 yıllık getiri)
Kaynak: BEFAS, Fintables
Son 3 yıllık getiride ise en iyi altın fonu ise 86’ncı sırada kendisine yer bulmuş. Bu durum, tabii ki farklı dönemlere göre değişebilecektir. Ancak 3 yıllık periyotlar hatta daha uzun periyotlar halinde bakıldığında bireysel emeklilik sisteminde birçok farklı finansal enstrümana yatırım yapabilen değişken fon veya hisse senedi fon tercihinde bulunan yatırımcılar, diğer fon tercih eden yatırımcılara göre avantajlı olmaya devam edecekler.