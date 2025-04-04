Bireysel emeklilik sistemi birikimleri haczedilebilir mi?
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı Şubat 2025 sonu itibari ile 9.630.413 kişiye ulaştı. Bu yıl içinde 10 milyonun aşılması bekleniyor. Tabii bu sayıya otomatik katılım sistemindeki katılımcılar dahil değil, orada sistemdeki tutar çok daha düşük olsa da 7.554.117 katılımcı var.
İlginin her geçen gün arttığı bir sistemde katılımcıların aklındaki sorular da artıyor. Bunlardan biri de emeklilik sistemi birikimlerin haczedilip haczedilemeyeceği. Zira bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerini teminat gösterip tüketici kredisi kullanan katılımcılar da mevcut. Bu konuda Özyeğin Üniversitesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ayşe Ece Acar’ın görüşlerini aldım.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Ancak katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve devlet katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarın haczi mümkün. Sistemden çıkma durumunda ise sistemden çıkarken katılımcıya ödenecek tutar üzerinde haciz işlemi uygulanabiliyor.
Devlet katkısına henüz hak kazanılmayan dönemde ise devlet katkısı hesabındaki ana para ve getirilerin haczi mümkün değil. Ancak örneğin katılımcının toplu ödeme talebinin şirkete ulaşmasının ardından bir haciz ihbarnamesi ya da müzekkeresi tebliğ edilirse fonların satılıp satılmadığına bakılmaksızın, Dr. Ayşe Ece Acar’a göre katılımcıya ödenecek birikimin tamamı ile devlet katkısı hesabındaki tutarların tümü hacze konu edilebilir.
Ancak burada genel bir sınırı hatırlatmakta fayda var. 2012 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’e göre, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir.
Güncel bir örnek vermemiz gerekirse bir katılımcı 60 aydır sistemde ise, 60 × 26.005,50 TL (brüt asgari ücret) = 1.560.330 TL’ye kadar olan BES hesabındaki birikim hacze konu edilemiyor. Bu tutarı aşan kısım için ise haciz işlemi uygulanabiliyor. Yani bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların sistemde bulundukça borçlarından dolayı uygulanabilecek hacizlere karşı koruma kalkanları yükseliyor.
Haczin nasıl uygulanacağını incelediğimizde ise Dr. Ayşe Ece Acar şunları söylüyor. ”Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’e göre, emeklilik şirketi, elektronik iletişim araçları ile veya matbu şekilde yapılan ayrılma talebinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik iletişim araçları ile iletir.
Katılımcı ilgili mevzuat düzenlemelerine göre temin edilmesi gereken tüm evrak ile ayrılma bilgi ve talep formunu; imzalayarak posta yoluyla veya onaylayarak elektronik iletişim araçlarıyla eksiksiz olarak şirkete ulaştırır ve ilgili bilgi ve belgelerin şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar şirket tarafından katılımcının belirttiği hesaba ödenir.
Daha sonra intikal eden devlet katkısı tutarlarından katılımcının varsa hak kazandığı tutarlar da intikal tarihini takip eden beş iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir. Katılımcının sözleşmesine ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih, sözleşmenin sonlandığı tarih olarak kabul edilir. Katılımcının hesabında herhangi bir fon payı bulunmaması durumunda ise ayrılma talebinin şirkete ulaştığı tarihi takip eden iş günü ilgili sözleşme sonlanmış kabul ediliyor.