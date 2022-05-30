Birinci çeyrek büyümesi açıklanıyor

Geçen yılı yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisi, 2022’de yavaşlayarak büyümeye devam ediyor. Son Orta Vadeli Program’da yıllık büyüme için yüzde 5 hedeflenmişti ancak mevcut beklentiler yıl geneli için yüzde 2-4 aralığında değişiyor. Bununla birlikte ilk çeyrekte geçen yıldan devam eden ivme ile yine yüksek bir büyüme göreceğiz. Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan 15 ekonomistin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında değişiyor. İlk çeyrek büyüme verileri büyük olasılıkla 2022 içinde çeyreklik bazda göreceğimiz en yüksek büyüme oranı olacak. İkinci çeyreğin ilk çeyrekten daha düşük geleceği muhakkak. Yılın ikinci yarısında büyümenin biraz daha yavaşlayacağını söyleyebiliriz. Tüketici güveni dipte ve tüketime yönelik diğer göstergeler yönünü aşağı çevirmiş durumda. İnşaat sektörüne ait göstergeler de yavaşlıyor. Hala pozitif ivmeli olan ihracat artışı ise tek başına büyümeyi yukarı taşımak için yeterli olmaz.

Mayıs ayı dış ticaret verileri

Perşembe sabahı Ticaret Bakanlığı Mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini açıklayacak. Hem ihracatta, hem ithalatta hızlı yükseliş devam ediyor. Mayıs’ta benzer seyrin devam ettiğini görebiliriz. Ancak şu unutulmamalı: küresel büyüme yavaş yavaş hız kesiyor ve bu zamanla dış ticarete de yansıyacak. Emtia fiyatlarındaki yükselişten dolayı dış ticaret verileri dolar bazında canlı görünse de; miktar olarak dış ticaret yavaşlıyor. Bu önümüzdeki aylarda Türkiye verilerinde de hissedilecektir.

Enflasyon 3 haneye doğru

Enflasyonu Nisan ayında TÜFE’de yüzde 70, ÜFE’de yüzde 121,8’de bırakmıştık. Bu Cuma Mayıs verilerinde her ikisinde de yükselişin devam ettiğini göreceğiz. Mayıs ayı içinde TL yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. Bu önümüzdeki aylarda enflasyon verilerine de yansıyacak ve bu düzeylerde kalırsa muhtemelen fiyatları 3-4 puan civarında yukarı taşıyacak. Zaten yüksek ve yükselmekte olan enflasyon ateşine, şimdi yeniden kur etkisi yoluyla biraz daha kömür atılacak. Mayıs içinde akaryakıt zamları, geçen hafta alkol ve sigarada yapılan maktu ÖTV artışları da enflasyonu yukarı çekecek. Hububat fiyatları son haftalarda bir miktar gevşemiş olsa da; önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı devam ettiği müddetçe kısa vadede fiyatlarda hızlı bir düşüş görmek mümkün olmadığı gibi, Hindistan ve Fas’ın kuraklık nedeniyle daha az buğday üretecek olması da fiyatları yukarı taşıyacaktır. Bu nedenle içeride yaşadığımız yüksek enflasyonun önümüzdeki aylardaki seyrinde küresel gıda fiyatları ağırlığını daha fazla hissettirebilir.