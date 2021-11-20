Birinci Şahsın Şiiri
Sayfalarca yazı yazdık, grafiklerle gösterdik, olmadı. Bir de böyle deneyelim.
Birinci Şahsın Şiiri*
Faiz düşer, vatandaş döviz alır, dolar yükselir,
Faiz düşer, yabancı Türkiye’ye gelmez, döviz azalır, dolar yükselir,
Faiz düşer, kredi kullanımı artar, artan kredi yeni mevduat yaratır, bunlarla döviz alınır, dolar yükselir,
Düşük faiz yüksek kur, yüksek kur yüksek enflasyon, yüksek enflasyon yüksek faiz demektir.
Faiz sebep değil neticedir.
Dolar yükselir, ithalat maliyeti artar, fiyatlara yansır, enflasyon yükselir,
Dolar yükselir, dış talep artar, enflasyon yükselir,
Dolar yükselir, üretim yerine dolar yatırımı olur, üretim düşer enflasyon yükselir,
Düşük faiz yüksek kur, yüksek kur yüksek enflasyon, yüksek enflasyon yüksek faiz demektir.
Faiz sebep değil neticedir.
Enflasyon yükselir, vatandaş kendini korumak için yüksek faiz talep eder, faiz yükselir,
Enflasyon yükselir, belirsizlik artar, CDS artar, faiz yükselir,
Enflasyon yükselir, beklentiler bozulur, düzeltmek için müdahale edersiniz, faiz yükselir.
Düşük faiz yüksek kur, yüksek kur yüksek enflasyon, yüksek enflasyon yüksek faiz demektir.
Faiz sebep değil neticedir.
*Attila İlhan’ın “Üçüncü Şahsın Şiiri” isimli şiirinden esinlenilmiştir.