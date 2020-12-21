Birleşik Krallık dağılır mı?

Dünya İngiltere’yi ve Avrupa Birliği’nden anlaşmalı ayrılıp ayrılamayacağını konuşuyor. Öyle görülüyor ki bu ayrılık sancılı olacak. İngiltere uzun dönemde bir çözülme süreci yaşayabilir. Anlaşma olursa bu süre uzar. Aksi durumda ayrılık sesleri Britanya adasında konuşulmaya başlar.

Düşünün Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında ayrılık sonrası geçişler vize ile yapılacak. Sınırlar olacak. Bu durum Kuzey İrlanda’nın bağımsızlık adına hatta İrlanda ile birleşme için halkoylamasına kadar gidebilir. Bu Galler’in ve İskoçya’nın da bağımsızlığını yeniden gündeme getirir. İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkmakla iyi yapmadı gibi görünüyor. Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu İngiltere’de halk oylaması ile Brexit süreci başladı. Ama genç nüfus AB’den ayrılmayı istemedi.

İngiltere için Sterlin çok önemlidir. Sterlinin değer kaybetmesi hükümetlerin de kaybetmesini beraberinde getirmiştir. Başbakanların işi o yüzden çok zordur. Dünyanın üretimini elinde tutan İngiltere yıllardır üretmediği ürünlerin piyasa fiyatlarını kendisi belirlemeyi başardı. Kurduğu ürün borsaları ile üretimin nabzını elinde tutuyor. Aynı zamanda dünyanın finans merkezi olan Londra, dünya siyasi kararlarının alındığı da bir şehir. Türkiye’nin İngiltere ile yapılacak ticaret anlaşması bir anlamda dünya ile de ticaretin artmasını da sağlayacaktır. Hükümetin bu konuya özel bir önem vermesi ve şimdiden bu konuda politikaların belirlenmesi yerinde olur. Dünya siyasetini her zaman ticaret belirler. Bunun için Türkiye’nin stratejisini bir an önce belirlemesi gerekir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, dijital platformda önemli, bir toplantı yapıldı. Türkiye İngiltere ilişkileri masaya yatırıldı. Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın önde gelen firmalarından DFDS, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrası sürecin Türkiye’ye etkileri konulu bir toplantı düzenledi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaretin özellikle bu süreçte nasıl fırsata çevrileceğinin ele alındığı arama toplantısına Akademisyen ve gazeteci-yazar Soli Özel, SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, Ünsped Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz katıldı. Toplantıda DFDS’nin Brexit kapsamında yaptığı çalışmaları, DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim aktardı.

Panelden size birkaç özet çıkardım. Birleşik Krallık Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarımız. Türkiye için bir anlaşma olmasa bile yıllık 14.4 milyar dolar tarımsal ürün ithalatçısı olan İngiltere ile Brexit paralelinde tarım alanında fırsatlar doğabilir.

Bu süreçte lojistikte teknoloji ve inovasyon alanında alt yapısı güçlü şirketlerin hizmetleriyle avantaj sağlayacak. Lojistik merkezleri doğru konumlandırıldığında Türkiye’nin lojistik merkezi olarak avantajlı olacak ve gıda sektöründe fırsatlar yakalanabilecek.

Jan Berslen Devrim DFDS ‘in hizmetleri ile ilgili olarak “İngiltere Avrupa Birliği arasındaki geçişlerde bizim hizmetlerimiz herkes için açıktır. Şoförlerimiz için bir mobil uygulamamız da mevcut. Bu uygulamayı kullanan şoförlerimiz çok büyük avantaj sağlayacak” dedi. DFDS hizmetleri özellikle gümrük kapılarında binlerce kişilik yığılmayı önleyecek kolaylıklar sağlıyor.

MARKA OLMAYI BAŞARANLAR DA VAR

Dile kolay 45 yıl. Türkiye’nin hazır giyimdeki en köklü markalarından BİSSE, 2021 yılında 45’inci yılına adım atmaya hazırlanıyor. İstanbul Vefa’da kaliteden asla ödün vermeden marka olma ilkesiyle yola çıkan “Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek” kelimelerinin baş harfleriyle marka ismini oluşturan BİSSE, “Gömlek üretmek sanattır ve bu sanatı tamamlayan unsurlar da detaylardır” prensibiyle bugün yoluna devam ediyor. İlk mağazasını Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Galeria’da açan, Akmerkez’de bir mağaza açılışı gerçekleştiren BİSSE’nin bugün İstanbul’da 12, İzmir’de 4, Ankara’da 3, Antalya’da 2, Bursa, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin ve Gaziantep’te 1’er olmak üzere toplam 29 mağaza ile 450 satış noktası bulunuyor. Gelecek yıl 45’inci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını dile getiren BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, fabrika yatırımından ihracat performansının artırılmasına, mağaza konseptinden ürün gamının genişletilmesine ve yeni mağaza yatırımlarına kadar birçok adım attıklarını vurguluyor. BİSSE’nin 44 yıldır ürettiği gömlekler için kullanılan 70 milyon metre kumaş ile dünyanın etrafını ikinci kez dönülebiliyor.

60 MİLYON TL YATIRIMLA YENİ FABRİKA YATIRIMI

Onur Kafeli “2020 yılı, markamıza yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Bu yıl hem yeni mağaza yatırımlarına hem de ürün yelpazeleri için segmentasyona gittik. 45’inci yılımıza doğru ilerlerken fabrika yatırımından ihracat performansının artırılmasına, mağaza konseptinden ürün gamının genişletilmesine ve yeni mağaza yatırımlarına kadar birçok adım atmaya başladık. Bu çerçevede İstanbul’da 60 milyon TL yatırımla 8 bin metrekare alan üzerine, 1200 kişiye daha istihdam sağlayacağımız, çevreye duyarlı ve son teknoloji depo sistemlerine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında açacağımız fabrikamız sayesinde mevcut üretimimiz aşamasındaki ithalat oranımızı %10’a indirerek ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağız” dedi.

2024’TE AVRUPA’DA İLK 5 GÖMLEK FABRİKASI ARASINDA YER ALACAĞIZ

Onur Kefeli “Dünyadaki gömlek modasını belirliyoruz, yılda 1600 desen gömlek çıkarıyoruz. Kendisinden koleksiyon çalışması istenen bir markayız. Yalnızca bir üretim merkezi değil, fabrika bünyesinde yer alacak BİSSE Eğitim Merkezi ile Moda Eğitim Merkezi olacak. Bunun için 3 farklı üniversite ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yeni fabrikamızın kapasitesini 2024 yılında 20 bin metrekareye artırmayı hedefliyoruz, böylece kalite ve teknoloji açısından Avrupa’da ilk 5 gömlek fabrikası arasında yer alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Yurtdışında 9 mağaza hedefi koyan Onur Kefeli, İsviçre’de 1, Irak’ta 3, Türkmenistan’da 1 mağazaları olduğunu belirterek; “Dubai’de 4, Kazakistan’da 2, İngiltere’de 2, Katar’da 1 mağaza yatırımı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ABD, Pakistan ve Taşkent’te de görüşmelerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.

PANDEMİDE BİSSE’NİN İHRACATI KATLANDI

Son dönemde Güney Afrika, Almanya, Belçika, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Lübnan, Kanada ve ABD’ye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Onur Kefeli “Pandemiyle birlikte yurtdışına olan siparişlerimiz, ciddi bir şekilde artış gösterdi. Öyle ki kendi çalışanlarımız için olan kıyafetleri dahi iş yoğunluğundan yetiştiremez hale geldik. Dolayısıyla, Koronavirüs etkisi olarak Türkiye’nin artan üretim gücü ve ürün kalitesi, orta vadede pandemi bitse de Türkiye’nin tercih edilmesi, hatta yatırımların Türkiye’ye doğru yönelmesi anlamına geliyor” diye sözlerini tamamladı.

SAKIP SABANCI'LI REKLAMLAR, HOUSTON’DAKİ MAĞAZA, BRÜKSEL’DEKİ BİSSE CADDESİ

İlk yabancı müşterisi Wehmeyer için yurtdışına gömlek üretimine başlayarak ihraç edilen ilk Türk markası olan BİSSE’de merhum Sakıp Sabancı'nın beğenisini ve takdirini kazanıp “Dünya Bisse Giyiyor, Ben de” sloganıyla reklam filminde oynaması, BİSSE’nin tarihine altın harflerle kazındı. 1995 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un desteği, Amerika’daki Houston Galleria Mall’da bir mağaza açılışı ile taçlandı. Belçika’nın Brüksel şehrinde BİSSE mağazası açılmasıyla birlikte Brüksel Belediye Başkanı, mağazanın bulunduğu caddeye “BİSSE” adını verdi.