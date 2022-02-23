Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Osman Kavala davasında, birleştirme kararı verilen Gezi-Çarşı davaları bu kez ayrıldı. Bu uygulama, “Birleştir-ayır, tutukluluğu sürdür” değil midir?

Hafta başındaki duruşmada, daha önce birleştirme kararı alınan Gezi–Çarşı davalarının bu kez ayrılmasına karar verildiğini öğrenince, “Birleştir- ayır, tutukluluğu sürdür” diye düşünmekten kendimi alamadım. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu...

Gezi davasından beraat etmesinin ardından alelacele başka bir davayla ilişkili görülerek tutukluluğunun devamına karar verildi. AİHM’in salıverilmesi kararının ardından tutukluluğu sürdüren istinaf mahkemesi verilen beraat kararını bozmuştu.

Son duruşmada, daha önce birleştirme kararı veren mahkeme, bu kez davaların ayrılmasına karar verdi. Kararı Kavala’nın avukatı dostum Profesör Köksal Bayraktar’a sorduğumda, “Bu kararla bir kez daha ‘olmaz öyle şey’ diyenler, haklı çıktı, üzgünüm” dedi.

Tutukluluğun devamı kararı oy çokluğuyla verilirken tutukluluğun sürdürülmesini isteyen kararın gerekçesine baktım. Gerekçede ezcümle şu söyleniyordu: “Kavala için adli kontrol tedbirinin uygulaması yetersiz kalacaktır. Bu nedenle tutukluluğun devam etmesi gerekir...” Bu karara 1 üye muhalefet ederken, şu değerlendirmeyi yaptı. -

“Sanığın savunmasının alınmış olunması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamındaki delil durumu, dosyanın geldiği aşama, bu aşamadan sonra sanığın delil karartma imkanı olmaması, sanığın tutuklukta geçirdiği süre tutukluluğun tedbir olması, adli kontrol tedbirlerinden bir veya bir kaçının uygulanması ile oluşabileceği değerlendirerek, sanığın durumuna göre ölçü olmayan tutukluluğun devamı yönünde çoğunluğun görüşüne katılmayarak, sanığa uygulanacak bir veya birkaç adli kontrol tedbiri ile tahliyesi görüş ve kanaatindeyim.”

Duruşmayı izledikten sonra AB Türkiye Raportörü Nacho S. Amor “Çarşı ile Gezi davalarının birleştirilmesi yargı süreciyle alay olarak niteleniyor. Bugünkü Kavala duruşmasında, kaçıncı kez bilmiyorum, kanuni hileye tanık oldum. Bütün bu oyunlar gerçeği saklayamayacak...” açıklamasını yaptı. Görüştüğüm hukukçular, bu yeni gelişme sonrası kaygılarını dile getirdiler.

4.5 yıldır tutuklu olan Kavala’nın 21 Mart’ta tahliye edilmesini umuyor ve diliyorum.

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