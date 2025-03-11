Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllar­dır gelen bir gelenek vardır. Amerikan başkanı kongrenin önünde ulusal sesleniş yapar. Bu sesleniş ülkenin durumunu, o se­neki siyasi hedeflerini, dünyanın durumu­nu değerlendirmek için yapılan bir konuş­madır; Kongre’nin ve Amerikan Devletinin o yılki yeni dönemine ışık tutmak maksa­dıyla yapılır.

Amerikan Senatosu’nun üyele­ri, salon daha büyük olduğu için ve gelenek haline geldiği için Temsilciler Meclisi’nin salonunda toplanırlar.

Amerikan yüksek mahkeme yargıçları, senatörler, temsilci­ler meclisi üyeleri, bakanlar, üst rütbeli as­kerler, üst düzey bürokratlar ve özel davetli misafirler hepsi tek bir salonda birliğin du­rumunu öğrenmek ve Başkanın devleti tem­silen o seneye dair ışık tutacak görüşlerini dinlemek için toplanırlar. Başkan konuşur­ken arkasında oturan iki kişiden biri Tem­silciler Meclisi’nin sözcüsü, diğeri ise Ame­rikan Senatosu’nun Başkanı yani Amerikan Başkan Yardımcısıdır.

Garipliklere şahit olduk

Bu konuşmanın tam İngilizce adı ‘State of the Union’dır. Biz bunu Türkçeye çevirirken yıllar boyunca ‘Ulusa Sesleniş’ diye tabir et­tik. Aslında hem kapsamı hem sebebi hem de anlamı itibariyle daha doğru bir çeviri ‘Birliğin Durumu’ olacaktır. Tabii ki konuş­mayı yapan Trump olunca yine birçok ilke ve garipliğe şahit olduk. ‘Birliğin Durumu’ konuşması, esas itibarıyla şirazesi kaymış bir konuşma olarak bu sene karşımıza çıktı. Şaşırdık mı hayır.

Ortalama süre 40-50 dakika

1964 senesinden beri yapılan konuşmala­ra baktığımızda Başkanlar, ortalama 40-50 dakika civarı konuşmalar yapmış. Malum dört senelik başkansanız dört kere, sekiz senelik başkansanız sekiz kere bu konuş­mayı yapmış oluyorsunuz.

Lyndon B. Joh­nson’dan beri; Richard Nixon’ın 1973 yılın­daki konuşması, Jimmy Carter’ın 1981 yı­lındaki konuşması dışında her bir konuşma kongrenin önünde Başkan tarafından yapıl­mış. Bu iki konuşma ise o günün belli şart­larından dolayı yazılı olarak sunulmuş. Baş­kanlığı, Başkan yardımcılığından devraldığı için Gerald Ford 1975, 1976 ve 1977 senele­rinde sadece üç kere konuşmuş. Nixon ise meşhur Watergate skandalından dolayı isti­fa ettiği için ilk döneminde dört, ikinci dö­neminde ise sadece bir kez konuşabilmiş.

Lyndon B. Johnson ise başkan yardımcılı­ğını Kennedy’den devraldığı için altı kez ko­nuşma yapmış. Johnson’ın altı konuşması­nın ortalaması 50 dakika, Nixon’ın beş ko­nuşmasının ortalaması 35 dakika olmuş. Gerald Ford’un üç konuşmasının ortalama­sı 45 dakika, Jimmy Carter’ın üç konuşma­sının ortalaması 36 dakikadır. Ronald Rea­gan ortalama 40 dakika konuşurken, Baba Bush 45 dakika ortalamayla görev süresini tamamlamış.

Clinton o döneme kadarkiler içinde en uzun ortalamaya sahip Başkan ol­muş ve hiçbir konuşması sekiz sene içinde bir saatin altına düşmemiş, ortalaması ise 1 saat 14 dakika olmuş. Oğul Bush 52 daki­ka ortalamayla konuşurken, Barack Obama ise sekiz konuşmasının ortalamasını 1 saat 2 dakikayla tamamlamış. Joe Biden ise dört konuşmasını 1 saat 7 dakikayla tamamlaya­rak başkanlık dönemini bitirmiş.

Clinton’un rekoruna yaklaştı

Gelelim hikayemizin kahramanı Donald Trump’a. Trump 2017 senesinin şubat ayın­da kongrenin önünde başkan olarak ilk ko­nuşmasını yapıncaya kadar en uzun konuş­ma süresi bir saat 28 dakikayla Clinton’day­dı, en kısa konuşma süresi ise 28 dakikayla Richard Nixon’daydı. Trump ilk döneminde 1 saat 22 dakikalık konuşmasıyla Clinton’ın rekorunu kırmaya yaklaştı.

Ama dört sene­nin ortalamasında 1 saat 20 dakikalık ko­nuşma süresiyle Başkanlığı boyunca ‘Ulu­sa Sesleniş’ konuşmasını yapan ve en uzun süre konuşan Başkan oldu. Trump ikinci döneminin ilk konuşmasında şimdiden kı­rılması zor bir rekora imza atarak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 1 saat 40 daki­kayla en uzun konuşmasını yapan Başkan oldu. Bütün yazı boyunca sizlere dakikalar, başkanlar, süreler verdim.

Ama meraklısı­na bir tavsiyem var hepsi internette mev­cut, hem de çevirileriyle birlikte. En az ko­nuşan Nixon’ın 28 dakikalık konuşmasına bakın, Trump’ın 1 saat 40 dakikalık konuş­masına bakın. Bu yazının baştan sona neden yazıldığını çok net anlarsınız. Dediğim gi­bi konuşmanın tam Türkçeye çevrilmiş ha­li aslında ‘Birliğin Durumu’ olması gerek. Trump’ın konuşmasını dinleyin ve ‘Birliğin Durumu’nu ve çok kısa zamanda geldiği ha­li anlayın.