Birlikten doğan üretim gücü

Birlikte mükemmele diyerek yola çıkan ve aynı konuda üretim yapan üç sanayici ailenin ve şirketlerinin başarı hikâyesini sizlerle paylaşacağım. Sanayide 40 yıldır hizmet veren Alper, İnsa ve Tam Çelik ısıl işlem firmalarının bir araya gelerek kurdukları Alpha Metalurji dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Tam bir sinerjik güç birliği örneği oldu. Seyahatte alınan bir ortaklık prensip kararı işin başlangıcı! Adı gibi lider olmak için güçlerini birleştiren bu üç şirketin ilk temelleri Konya’da atılıyor. Beş yıllık verimli ortaklık, neden İstanbul’daki şirketlerimiz de bir araya gelmesin sorusuyla devam ediyor.

Alpha Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz ilk iş olarak böyle bir ortaklığı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacaklarını düşündükleri kurumsal yönetim projesinin başına bu konuda uzman bir yönetici olan ve İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nden tanıdıkları A. Fatih

Tamay’ı bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak getirdiklerini ve sonra şirketleri değerlediklerini ve geleceğe odaklanarak imza attıklarını söylüyor. Yavuz “Aile şirketleriyiz. İşimizde iyiydik ama yönetimde patron şirketiyiz. Biz hazırız ama şirketleri de hazırlamak gerekiyor. O zaman da bir tecrübe desteğine ihtiyacımız olduğunu anladık. Herkesin dağıldığı bir dönemde bu üç şirket güçlerini bu yeni kurumsal yapılanma sayesinde birleştirdi. Önce tüm çalışanlarımızın ortak aklını kullanarak bir vizyon ve stratejik plan hazırladık. Alpha 2025!

Daha sonra bu stratejilerimiz kapsamında çalışanlarımıza yatırım yaptık. Eğitimler aldık. İnsan kaynakları departmanına yatırım yaptık. Bütün tesisleri birbirine bağlayacak bir üretim programı yazdırmaya başladık. Dijitalleşme adına özel bir program yazdırdık. Sadece ısıl işlemcilere has bir program yazdırdık. Pazarlama, bakım, kalite, muhasebe dahil bütün işlemleri dijitalleştiriyoruz. Şirketleri teknolojiyi kullanarak entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. Üçlü yapı ile daha güçlü bir yapı olduk. Böylece tek başımıza yapmaya çekindiğimiz işleri daha rahat yapar olduk” diyor.

Önce çalışanlarına yatırım yapan şirket, insan kalitesini artırıyor. Sonra da hızla teknolojiye yatırım yapıyor.

Robotlarla insanların birlikte çalışacağını burada görüyorsunuz. Çalışanlar dinlendiği zaman robotlar durmuyor. Robotlarla çalışanları entegre olmuş. Üç robotu bir kişi yönlendiriyor. Çalışanlara yatırım yapınca hiç kimse de işinden olmamış. TAYSAD’ da akıllı bir fabrika var.

Savunma sanayi, otomotiv, gemi inşa sanayi, makine imalatı, havacılık pek çok sektöre hizmet veriliyor. Taktığımız gözlük bile bir kalıbı var. Kalıp aşınmasın diye ısıl işleme giriyor. Eğer bir kalıbı yaptığınızda ısıl işlem yapmadan üretime geçerseniz çöp oluyor. Isıl işlem yapılınca çok daha dayanıklı oluyor. Yani ısıl işlem ürünlerin mukavemetini artırarak ömrünü uzatan, sağlamlaştıran ve emniyet katsayısını artıran bir proses. Yani aklınıza gelen bütün metallere ısıl işlem yapılıyor.

Geleceği yakalayan yatırım

Savunma, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere pek çok sektöre hizmet veren Alpha Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz ile üç firmanın birlikte yakaladıkları başarıyı konuştuk.

- Yatırımlar ve son birleşme ile sağlanan katma değer ne oldu?

Yaptığımız birleşmenin bize sağladığı en büyük katma değer, ortak aklın kullanımında, insan kaynaklarımızın gücünün birleşmesinde ve toplam kalitede yaşandı. Isıl işlemin ayrı ayrı konularında branşlaşmış köklü 3 firmanın çok tecrübeli teknik kadrosu, bir araya gelerek bilgilerini birleştirdi. Tecrübelerini aktardı ve de en önemlisi birbirini tamamladı. Düşünün ki, daha önce otomotivde uzman olmuş bir tesis, havacılık konusunda savunma sanayisinde uzmanlaşmış tesislerle birleşti. Böylelikle geleceğimizi planlarken her 3 firmanın kültüründen faydalanarak ilk önce gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak adına çevre belgesi 14001, ekip arkadaşlarımızın iş sağlığını güvenliklerini en üst düzeyde tutmak için 45001, kalite standartlarını birleşmiş yapıda devam ettirmek için İSO 9001 denetimlerine girdik ve sertifikaları aldık. Devam eden çalışmalarımızla da önümüzdeki ay otomotiv sektörü için IATF 16949 ve de havacılık sektörü için AS9100 denetimlerine gireceğiz.

- Dijitalleşme ve teknolojiye olan yaklaşım ve entegrasyonu nasıl başardınız?

Aslında bize hep soruyorlar. Zaten çok güçlü 3 firmaydınız. Birleşmeye neden ihtiyaç duydunuz? İşte bu konu bizi aynı çatı altına alan en önemli unsurlarından biriydi. Aslında imzalarımız kurumadan iki konuya başladık. Birincisi Teknik personelimizin 6 adet sertifika için eğitimlere katılması ve bu sayede kaynaşmalarıydı. İkincisi ise tüm sistemimizin dijitalleşmesi üzerine yapılan çalışmalardı. Deneme çalışmalarına başladığımız kendi ekibimizle yarattığımız programların deneme çalışmaları 1 Aralık tarihi itibarı ile tüm tesislerimizde başladı. Müşteriden siparişin alınması ile başlayan sistem lojistikten üretime kadar her noktada online olarak takip edilirken proseslerin takibi de otomatik olarak sisteme kaydedilecektir. Burada bizi en çok yoran makinelerin hepsini birden veri alışverişine uygun hale getirmek oldu. Türkiye de ilk defa robot kollarla çalışan ısıl işlem tesisi olarak dijitalleşme de örnek olmak bizim görevimiz diye düşündük. Aslında sistemimiz incelendiğinde sanayi 4.0’daki “nesnelerin interneti”, “büyük veri” ve “bulut”, “yatay ve dikey entegrasyon” teknolojilerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Şu andaki çalışmalarımız ise yapay zekalı robotlar kullanarak akıllı fabrika moduna geçebilmek.

- Finansal olarak krizlerde ayakta kalmayı ve krizi yönetmeyi nasıl başardınız?

Finansal yönetim bizim için gerçekten çok yeni bir düzen. Daha önce kurumsallıktan uzak aile şirketlerimizde kendi yağımızda kavrulma metodu ile günlük çalışan firmalardık.

Artık tüm kurumsal yönetim kurallarına uyan bütçe, fizibilite, nakit akışı her an kontrol altında olan bir düzene girdik. Türkiye’ de maalesef krizin ne zaman ne şekilde geleceği belli değil. Dolayısı ile her an her türlü dalgaya hazır, risklerimizi kontrol altında tutarak hazır olmak zorundayız. Bunun gerekli tüm çalışmaları sürekli olarak yapıyoruz.

- Hedeflerinizi anlatır mısınız?

İlk hedefimiz, 3 farklı firma kültürünü yoğurarak ve içine kurumsal kültürü katarak oluşturduğumuz yeni sinerjik yapıyı, gereksinim duyduğumuz yüksek kalite standartları ve dijital teknolojiyle sentezlemek.

İkinci hedefimiz ise global ölçekte ilk akla gelen ve güvenilen bir firma olmak!

Özellikle Avrupa bizim çok ilgimizi çeken bir pazar. Neredeyse tamamı İhracat yapan ve büyük kısmının ana yapısı ve merkezleri Avrupa’da yerleşik olan müşterilerimizden dolayı Avrupa Pazarını önemsiyoruz.

2025 stratejik planımız gereği hem kurumsal anlamda gelişmeye hem de sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz!