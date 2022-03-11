Bisiklet yoluyla dünya 2’ncisi, büyümeye katkıda Türkiye 5’incisi

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın davetiyle Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la birlikte kente gittiğimizde havalimanında bizi DÜNYA Gazetesi Temsilcisi İbrahim Çiçekçi karşıladı. Kent merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç’le buluştuk.

Bilgiç, Ocak 2012’yi anımsattı:

- Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı iken İstanbul’da sizinle bir sohbet yapmıştı. O sohbet sonrası “50 milyon liraya 20 salonlu merkez yapıyor, Selçuklu’yu kongre turizmine hazırlıyor” başlıklı yazı yazmıştınız.

Ardından ekledi:

- Sayın Başkanımız sizi öncelikle kongre merkezi ve Bilim Merkezimize götürmemizi istedi. Yazdığınız projelerin hayata geçtiğini görmenizi önemsiyor.

Önce 100 bin metrekarelik alanda, 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip Bilim Merkezi’ne gittik:

- 2014 yılından bu yana Bilim Merkezi’ni toplam 3 milyon kişi ziyaret etti. 100 bin öğrenciye robotik eğitimi verildi. Ana sınıfı öğrencilerine kodlama eğitimi veriliyor. Buradaki ekip kimya deney seti tasarladı. Ürettirip pazarlıyor.

Bu yıl 4’üncü Bilim Festivali’ne hazırlandıklarını öğrendik:

- Pandemi öncesi son festivalimize 250 bin kişi katıldı. TÜBİTAK’ın İç Anadolu Merkeziyiz.

Oradan Selçuklu Kongre Merkezi’ne geçtik:

- Anadolu’nun kolonsuz en büyük salonu burada. 1200 kişilik masada oturulabilen yemekli organizasyonlar yapılabiliyor.

Ahmet Bilgiç, özel sektör tarafından işletilen Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Kitap Fuarı’na işaret etti:

- Kitap Fuarı’nı 850 bin kişi ziyaret etti.

Sonra belediye binasında Başkan Uğur İbrahim Altay’la sohbete başladık. Altay’ın yanında Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. eski Genel Müdürü İsmet Gergerli de vardı. Gergerli, Konya merkezli Bera Holding’te Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirtti:

- Ayrıca sayın Başkan’a da destek vermeye çalışıyorum.

Başkan Altay, Konya’nın üreten bir şehir olduğunun altını çizdi:

- Sanayi, tarım, imalat başta olmak üzere şehrimizin oluşturduğu ekonomik büyüklük 110 milyar lira dolayında.

İsmet Gergerli araya girdi:

- Konya, ülkemizin ekonomik büyümesine verdiği katkıda 5’inci sırada yer alıyor. Kentte 750 bin araç bulunuyor. 2.2 milyon nüfuslu bir kent için 750 bin araç iyi bir gösterge. Kentin ekonomik gücünü ortaya koyuyor.

Ahmet Bilgiç, Konya’nın bisiklet yolu konusundaki konumunu Başkan Altay’a anımsattı. Altay, bilgiyi aktardı:

- 550 kilometrelik bisiklet yoluyla New York’un ardından dünya ikincisiyiz. Bisiklet yolumuza 85 kilometre daha ekleyeceğiz.

Kentte 5 organize sanayi bölgesi (OSB) olduğunu kaydetti:

- 6’ncı OSB için çalışmalar yapılıyor. Bir OSB’mizdeki 7 parsel için 440 yatırımcının başvurması, yeni OSB’ye ihtiyacı ortaya koyuyor. Sadece geçen yıl 3-4 milyon metrekarelik sanayi arsası oluşturduk.

Yatırım iştahının yanısıra ihracattaki büyümenin altını çizdi:

- 2021 yılında Konya’nın ihracatı 2 milyar 994 milyon dolar oldu.

9 yılı Selçuklu’da olmak üzere belediye başkanlığı görevinde 12 yılı dolduran Uğur İbrahim Altay, Konya’ya damgasını vuruyor…

Bütçesi 4.5 milyar lirayı buluyor, müteahhitlerin hakedişleri sektirilmiyor

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a borçluluk durumunu sorduk, yanıtladı:

- Borcumuz var ama bütçemizin yüzde 65-70’ini geçmiyor. Bütçe fazlası veriyoruz.

2021’i 3 milyar 576 milyon lira bütçe ile kapattıklarını belirtti:

- 2022 yılı bütçemiz 4.5 milyar lira.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Akdemir’e döndü:

- Müteahhitlere, belediyemizin hizmet aldığı esnafa hakedişlerini ödeme tempomuz nasıl?

Akdemir yanıtladı:

- Hakediş ödemesi bekleyen müteahhit veya esnafımız yok sayın Başkanım. Ödemeleri takvime uygun yürütüyoruz.

Sabah namazına giden öğrenci bisikleti alıyor

KONYA Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı dönemindeki bir projesini anımsattı:

- Yaz tatillerinde 40 gün sabah namazını camide kılan öğrencilere bisiklet hediye ediliyordu. Bu şekilde yılda 40 bin öğrenci bisiklet sahibi oluyordu.

Başkan Altay’a sordum, uygulamayı sürdürdüklerini belirtip ekledi:

- Öğrenciler okula bisikletle gidebilsin diye güvenli yol oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, okullar için bisiklet temelli servis aracı düşünüyoruz.

Çocuklara dönük bir projeyi daha paylaştı:

- Konya’daki tüm ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencilerine yüzme dersi veriyoruz. İlimizde 12 havuz var. Denizi olmayan Konya’mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın istiyoruz.

Vergisini düzenli ödeyen, işini düzgün yapan rencide oluyor

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı üzerine aksayan ayçiçek yağı ithalatı konusunu açtı:

- Sayın Bakanım, ithalatta aksama yaşanınca piyasada ayçiçek yağı sıkıntısı gündeme geldi. İthalatın rayına girmesi konusunda hükümetimizin çözüm bulmasını bekliyoruz.

Nebati, ithalattaki gecikmenin giderilmesi için adımların atıldığını belirtip, sürdürdü:

- Ancak, şunu iyi bilin. Ayçiçek yağı stokçusuna göz açtırmayacağız. Stokçuya hesabını soracağız.

Baran, ardından 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketine işaret etti:

- Kredi Garanti Fonu’na erişim konusunda sıkıntı yaşanmaması için tedbir alınmasını rica ediyoruz. Küçük işletmelerin o desteğe çok ihtiyacı var.

Nebati, notunu aldıktan sonra KGF ile ilgili şu uyarıyı yaptı:

- KGF’den kaynağı alıp dövize yatıran olursa onun hesabını sorarız. Bu konuda da çok sıkı takip yapacağız.

Baran, gündeme getirdiği iki konuda da Bakan Nebati’nin sert söylemlerine muhatap olunca TOBB’daki, ATO’daki arkadaşlarıyla dertleşti:

- Biz uygulamadaki sıkıntıları dile getirmeye çalışırken Sayın Nebati’nin sert uyarılarına muhatap oluyoruz. Bu tavır vergisini düzenli ödeyen, işini düzgün yapan iş insanlarını, küçük işletme sahiplerini rencide ediyor.

Baran’ın bu serzenişi haklı değil mi?