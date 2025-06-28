Bisikletin iki büyük markasında dev satın alma: Dünyanın en büyük fonu KKR sattı, Bisan aldı

Bisan, ABD’li Kohlberg Kravis Robert & Co (KKR) fonunun sahibi olduğu Manisa’daki üretim tesisini devralıyor. Hollandalı Accell Bisiklet’i satın almaya hazırlanan Bisan Bisiklet, Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Bianci yine yerli üretime geçmiş olacak.

Dünyanın en büyük özel sermaye ve yatırım fon­larından biri ABD’li Koh­lberg Kravis Roberts & Co (KKR). Portföyündeki şirketlerin top­lam değeri 700 milyar doların üzerinde. Bir dönem Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerin­den U.N. Ro-Ro’nun dümeninde olan ABD’li devin Türkiye’deki tek varlığı ise bisiklet üretimiydi. Onu da Hollandalı Accell Group üzerinden yürütüyordu. 2021 yı­lında ABD’li dev fon, Hollandalı Accell Group’u 2 milyar euroya alarak, bir anlamda Manisa’daki devasa tesisin de sahibi oldu. An­cak Hollandalı şirkette finansal veriler beklenildiği gibi gitme­yince ABD’li fon önce üretim de­ğişikliği yaptı. Avrupa’daki paha­lı markaları Manisa’da üretmeye karar verdi. Ancak bu da rakam­lara yansımayınca bu kez ABD’li fon, bazı üretimlerden çıkma kararı aldı. Bu konuda ilk adımı da Türkiye’den attı. KKR, sahi­bi olduğu Accell Group’un Türki­ye’deki fabrikasını satarak pazar­dan çekilme kararı aldı. Accell’in Manisa’daki devasa fabrikasını ise sektörün en önemli oyuncula­rından Bisan Bisiklet devralıyor.

İtalyan-Türk ortaklığıyla kuruldu

Gelin önce Türkiye’den çekilen Accell Group’un Manisa’daki ya­tırımından bahsedelim. 1992'de İtalyan F.I.V.E. Bianchi S.p.a. şir­ketiyle Türk Key Grubu tarafın­dan Bianchi Bisiklet Sanayi ve Ticaret’in temeli atıldı. Bir dö­neme damga vuran Bianci bisik­letlerinin üretildiği Türkiye’nin en modern ve entegre bisiklet üretim tesislerinden biri olan 37 bin metrekarelik bu fabrika, 5 yıl sonra yönetim değişikliğine git­ti. İtalyan ortak çıktı, Key Grubu, tek başına gitme kararı aldı. Bi­anchi'nin Türkiye'deki üretim lisansıyla üretilen ürünlere ilgi o kadar hızlı arttı ki, İtalya’daki merkez ile rakip hale geldi.

6 marka, 500 bin adet üretim

2011 yılında ise Manisa fabri­kasında yine hisse satışı yaşan­dı. Bu kez Batavus, Bremshey, Ghost, Hai Bike, Hercules, Koga, Lapierre, Loekie, Redline, Spar­ta, Staiger, Tunturi gibi marka­ların sahibi olan Avrupa'nın ön­de gelen bisiklet ve fitness ekip­manları üreticilerinden Accell Group şirketi aldı. Böylece üre­timin adı Accell Bisiklet olarak değişti. Bianchi, Carraro, Ghost, Lapierre, Whistle ve Brompton markalarıyla yılda 500 binden fazla bisiklet üretir hale gelen Accell Bisiklet, KKR’nin kara­rı gereği Türkiye’den çekilince yeni üretimi Bisan Bisiklet dev­ralacak. Anlaşma sağlanırsa, Bi­anci yine yerli üretime geçmiş olacak.

Türkiye’nin ilk bisikletçisi satın alıyor

Hollandalı Accell Bisiklet’i satın almaya hazırlanan Bisan Bisiklet, Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi. 1963 yılında faaliyetlerine başlayan Bisan’ın 50 bin metrekarelik alanda kurulan tesisi, Türkiye’nin en büyük bisiklet fabrikası. Çelik ve Alüminyum kadro üretiminin yanı sıra, maşa, jant gibi bir çok bisiklet parçasının ve aksesuarlarının üretildiği Bisan’ın 600’ü aşkın bayisi, yurtdışındaki şubeleri ve 400’ e yakın servis ağı var.