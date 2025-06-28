Bisikletin iki büyük markasında dev satın alma: Dünyanın en büyük fonu KKR sattı, Bisan aldı
Bisan, ABD’li Kohlberg Kravis Robert & Co (KKR) fonunun sahibi olduğu Manisa’daki üretim tesisini devralıyor. Hollandalı Accell Bisiklet’i satın almaya hazırlanan Bisan Bisiklet, Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Bianci yine yerli üretime geçmiş olacak.
Dünyanın en büyük özel sermaye ve yatırım fonlarından biri ABD’li Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR). Portföyündeki şirketlerin toplam değeri 700 milyar doların üzerinde. Bir dönem Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerinden U.N. Ro-Ro’nun dümeninde olan ABD’li devin Türkiye’deki tek varlığı ise bisiklet üretimiydi. Onu da Hollandalı Accell Group üzerinden yürütüyordu. 2021 yılında ABD’li dev fon, Hollandalı Accell Group’u 2 milyar euroya alarak, bir anlamda Manisa’daki devasa tesisin de sahibi oldu. Ancak Hollandalı şirkette finansal veriler beklenildiği gibi gitmeyince ABD’li fon önce üretim değişikliği yaptı. Avrupa’daki pahalı markaları Manisa’da üretmeye karar verdi. Ancak bu da rakamlara yansımayınca bu kez ABD’li fon, bazı üretimlerden çıkma kararı aldı. Bu konuda ilk adımı da Türkiye’den attı. KKR, sahibi olduğu Accell Group’un Türkiye’deki fabrikasını satarak pazardan çekilme kararı aldı. Accell’in Manisa’daki devasa fabrikasını ise sektörün en önemli oyuncularından Bisan Bisiklet devralıyor.
İtalyan-Türk ortaklığıyla kuruldu
Gelin önce Türkiye’den çekilen Accell Group’un Manisa’daki yatırımından bahsedelim. 1992'de İtalyan F.I.V.E. Bianchi S.p.a. şirketiyle Türk Key Grubu tarafından Bianchi Bisiklet Sanayi ve Ticaret’in temeli atıldı. Bir döneme damga vuran Bianci bisikletlerinin üretildiği Türkiye’nin en modern ve entegre bisiklet üretim tesislerinden biri olan 37 bin metrekarelik bu fabrika, 5 yıl sonra yönetim değişikliğine gitti. İtalyan ortak çıktı, Key Grubu, tek başına gitme kararı aldı. Bianchi'nin Türkiye'deki üretim lisansıyla üretilen ürünlere ilgi o kadar hızlı arttı ki, İtalya’daki merkez ile rakip hale geldi.
6 marka, 500 bin adet üretim
2011 yılında ise Manisa fabrikasında yine hisse satışı yaşandı. Bu kez Batavus, Bremshey, Ghost, Hai Bike, Hercules, Koga, Lapierre, Loekie, Redline, Sparta, Staiger, Tunturi gibi markaların sahibi olan Avrupa'nın önde gelen bisiklet ve fitness ekipmanları üreticilerinden Accell Group şirketi aldı. Böylece üretimin adı Accell Bisiklet olarak değişti. Bianchi, Carraro, Ghost, Lapierre, Whistle ve Brompton markalarıyla yılda 500 binden fazla bisiklet üretir hale gelen Accell Bisiklet, KKR’nin kararı gereği Türkiye’den çekilince yeni üretimi Bisan Bisiklet devralacak. Anlaşma sağlanırsa, Bianci yine yerli üretime geçmiş olacak.
Türkiye’nin ilk bisikletçisi satın alıyor
Hollandalı Accell Bisiklet’i satın almaya hazırlanan Bisan Bisiklet, Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi. 1963 yılında faaliyetlerine başlayan Bisan’ın 50 bin metrekarelik alanda kurulan tesisi, Türkiye’nin en büyük bisiklet fabrikası. Çelik ve Alüminyum kadro üretiminin yanı sıra, maşa, jant gibi bir çok bisiklet parçasının ve aksesuarlarının üretildiği Bisan’ın 600’ü aşkın bayisi, yurtdışındaki şubeleri ve 400’ e yakın servis ağı var.