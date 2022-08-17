Bisiklette önce ‘meteliğe kurşun’ attılar, şimdi şehir otosu üretmeye soyundular

MUSTAFA İnci ve Fatih Bayraktar, 2010 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezuniyet sonrası yüksek lisansı düşündü. İngiltere’de bazı üniversitelere başvuruda bulundular, yanıtlar gecikti. İki genç mühendis, hızlıca karar verdi:

- Zaman kaybetmeyelim, iş hayatına atılalım.

İkisinin de hayalinde elektrikli araçlar vardı. Önce bisiklet işini araştırdılar, yol göründü:

- Bisiklet için Çin’e gitmekte yarar var.

Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar, Çin’e nasıl gidildiği konusunda bile bilgi sahibi değildi. Bir turizm şirketiyle bağlantı kurup, bisiklet-motosiklet fuarına denk gelen bir tura katıldılar. Fuarda karar belirdi:

- Çin’den elektrikli bisiklet alıp Türkiye’de satalım.

İkisi de sektöre uzaktı. Mustafa İnci, hayatında ilk kez motosiklete Çin’deki fuarda bindi. Buna rağmen bisiklet ithalatına giriştiler, ilk sipariş verildi:

- Paramız Çin’den 128 bisiklet getirmeye yetti.

İnci ve Bayraktar, elektrikli bisiklet için kendilerine hedef pazar olarak Antalya’yı seçti:

- Ancak, hesaplarımız tutmadı. Elektrikli bisiklet ithalatından zarar ettik.

Fatih Bayraktar yeniden Çin’e gitti, plan değişti:

- Çin’den elektrikli motosiklet getirmek daha doğru olacak.

Bu kez getirdikleri ürün iyi çıktı, yine Antalya’da çalıştılar. Mustafa İnci, o günlerde sık sık iç geçirdi:

- Okul arkadaşlarımızın çoğu İstanbul Maslak’taki plazalarda şıkır şıkır ortamda iyi maaşlarla çalışıyor. Biz meteliğe kurşun atıyoruz.

2 yıl içinde yavaş yavaş girdikleri piyasa onlar için açılmaya başladı. 2013-2014 döneminde yeni planları devreye girdi:

- Çin’den bitmiş ürün ithal etmek yerine montaj işine girelim. Montaj yine Çin’de ama bizim kontrolümüzde olsun.

Bir-iki firma ile montaj için anlaşma yapıldı. Ancak, Çin’de motosiklet montajı işi düşündükleri gibi yürümedi. Anlaştıkları firmalar sözlerini yerine getirmedi.

İnci ve Bayraktar, cesaretlerini toplayıp yeni adım attı:

- Çin’den parçaları ithal edip, kendimiz Türkiye’de montajı deneyelim.

Mustafa İnci, o dönemde Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdürü olan babası Mahmut Naci İnci’ye konuyu açtı. Baba İnci, oğlu ile ortağını Düzce’ye yönlendirdi:

- Volta Motor’un temelini Düzce’de 500 metrekarelik atölyede attık.

Sanayi eski Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hakan Güldağ, Batı Karadeniz Bölge Temsilcimiz Fikret Yazıcı ve arkadaşımız Murat Küçük’le birlikte kente gittiğimizde görmemizi istediği sanayi tesislerinden biri de Volta Elektrik oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’in de yer aldığı ekiple Gümüşova OSB’deki Volta Motor’a gittik. Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa İnci, 2010 yılında çıktıkları yolculuğu başından itibaren anlatıp sürdürdü:

- Düzce’de montaja başladık. Problemler çıktı. Her problem bizi kabuğumuzu daha fazla kırmaya zorladı. Şasi getiremeyince kendimiz yaptık. Lastiği iç piyasadan almaya başladık. 5 yıl önce şu anda üretim yaptığımız fabrikanın arsasını aldık.

Benzinli motosiklet üretimine girdiklerini vurguladı:

- Ürettiğimiz motosikletleri 32 ülkeye ihraç eder hale geldik.

Ardından elektrikli bisiklet, scooter, motosiklet üretmeye başladıklarını bildirdi:

- Şu anda üretim yelpazemizde 20 farklı ürün var. 4-5 ürünümüzde “yerli malı” belgesi var. Ürünlerimizde yerlilik oranı yüzde 40-80 arasında değişiyor.

Volta Motor Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karaca’nın ekrana yansıttığı sunumun son bölümünde yeni iddialı projelerini paylaştı:

- 4 tekerlekli iki kişilik şehir aracı üretmeye hazırlanıyoruz.

Faruk Özlü sordu:

- 4 tekerlekli aracı ne zaman üretmeye başlayacaksınız?

Mustafa İnci yanıtladı:

- 6-7 ay içinde hazır oluruz…

İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu iki arkadaşın 11-12 yıllık girişim, sanayi yolculuğu zorlu dönemler yaşamış olsalar da ithal bisikletten iki kişilik şehir otomobili üretimine doğru uzanıyor.

Düzce Belediye Başkanı Özlü, her fırsatta Volta Motor’un örnek başarı öyküsünü anlatıyor…

Cironun yüzde 25-30’u ihracatta sağlanıyor

VOLTA Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa İnci, fabrikanın yönetim binasının girişindeki 3 tekerlekli aracı işaret etti:

- Bu araçtan Şok Market’e 1200 adet verdik.

Şirketin 2021 yılını 350 milyon liralık ciroyla kapattığını belirtti:

- Bu yıl 400 milyon liraya doğru gidiyoruz.

Dolar bazında da büyüme kaydettiklerinin altını çizip ekledi:

- Ciromuzun yüzde 25-30’unu ihracattan sağlıyoruz. İhracatı artırmaya dönük adımlar atıyoruz. Avrupa’da 6 ülkede şirket kurduk.

Gümüşova OSB’deki fabrikada çalışan sayısının 400’ü geçtiğini vurguladı:

- Gebze’deki TÜBİTAK MARTEK Teknoloji Serbest Bölgesi’ndeki merkezimizde de 60 kişi çalışıyor.

Çin’de de bir şirketle ortaklıklarının bulunduğunu kaydetti:

- Jiangsu’da faaliyet gösteren şirket, Çin’in en kapsamlı elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

Mustafa İnci, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi”ni anımsattı:

- Hamle projesi kapsamına da girdik…

Çok yoruldum artık belediyede çalışmak istiyorum

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte işsizlik oranının yüzde 8’lerde olduğunu belirtip, sürdürdü:

- Aslında Düzce’de “çalışırım” diyene iş var.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve belediyenin ortaklaşa “Düzce İş Kulübü” kurduğunu vurguladı:

- Kulübe başvuranların yüzde 85’i belediye veya hastanede çalışmak istediğini bildiriyor.

Elemana ihtiyacı olan fabrikalara yönlendirmeye çalıştıkları işsizlerden aldıkları yanıtı paylaştı:

- Fabrikalara yönlendirdiklerimizden, “Çok yoruldum, belediyede çalışmak istiyorum” cevabı alıyoruz.

Ne ilginç yaklaşım değil mi?

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