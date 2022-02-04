Bisse: Bir dünya markası...

Mustafa Kefeli‘nin 50 yıla sığdırdığı büyük girişim başarısı Bisse, 1996’da rahmetli Sakıp Sabancı’nın oynadığı gömlek reklamlarıyla da adından çokça bahsettirmişti.

Mustafa Kefeli, 1961’de Artvin’de dünyaya geldi. Zorlu kış şartlarında 3 km ötedeki ilkokula çantasında kitaplar, kara bata çıka, okulda ısınmak için yanında odun taşımasıyla bilinir. 1976'da ağabeyi İbrahim Kefeli ile İstanbul’a gelip çalışma hayatına atıldı. Fatih’te bir muhallebicide girdiği ilk işte, kaba bir müşteriden uğradığı hakaret üzerine, ağabeyinin çalıştığı Palasko adlı gömlek atölyesinde 200 lira haftalıkla işe başladı.

İki kardeş, kısa bir süre sonra Palasko’nun desteğiyle borçlanarak iki makineyle 60 m2’li alanda atölyelerini açtı. 1978’de Unkapanı İMÇ’de, 120 m2 atölyelerinde üretime geçtikten sonra marka ismi arayışında, ‘’Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayii Birleştirmektir’’ sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan ‘’BİSSE’’ adını aldılar.

1993’te Akmerkez’de ilk mağazalarını açtılar, 1996’da ABD’de Houston Galeria AVM mağazası hizmete girdi.

Rahmetli Sakıp Sabancı, 1996’da ABD’de mağazalarında alışveriş yapıp “Size nasıl destek olurum?” deyince, reklamlarında yer almasını rica ederler. Sabancı, “Dünya Bisse giyer, ben de…”sloganlı reklamlarda yer aldı. Bu desteğin önemli katkısı oldu.

1997’de Eyüp’te 7 bin m2 alanda yer alan fabrikalarında üretime geçildi. Gömlek üretimi, ‘’amiral gemisi‘’ olarak kalırken, erkek giyiminde geniş bir yelpazeye açılmayı başardılar.

2008’de iki kardeş işlerini ayırdı. Bisse yönetimini Mustafa Kefeli üstlendi. 2010’de Brüksel’de mağaza açarken, kentin yerel yöneticisi bir jest yaparak caddeye ‘’Bisse‘’ adını verdi. Bisse 40. yılına girerken yeni markası B-76’yla üretime başladı.

Bisse, dünya üretim sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. 7.7 saniyede bir gömlek üreten büyük bir güce sahip. Gömlekte dünya markası olarak Bisse yeni kuşak temsilcilerinin katılımıyla yoluna devam ediyor. Bu başarıda şans öğesinin kuşkusuz yeri var, bunu görüyoruz. Ama Kefeli, girişimleri için gözüpek kararlar almasa bu şansın yeri olur muydu ?

Mustafa Kefeli’yi DÜNYA adını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

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