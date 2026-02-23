Borsada neden endeks vardır? Çünkü piyasa, tek tek hisselerin gürültüsünden ibaret de­ğildir. Endeks, karmaşayı sadeleştirir; dağınık hareketleri tek bir anlamlı sayıya indirger; “bu­gün sistem ne yapıyor?” sorusuna cevap verir. BIST 100 yalnızca 100 şirketin ortalaması de­ğildir; Türkiye ekonomisinin nabzıdır. S&P 500 sadece 500 şirketin toplamı değildir; küresel sermayenin yön pusulasıdır. Endeksler, birey­sel hikâyeleri değil, kolektif davranışı anlatır. Gürültüyü filtreler, trendi görünür kılar, karşı­laştırma için referans üretir. Yatırımcıya “tekil başarı mı, sistematik güç mü?” sorusunu sordu­rur. Kısacası endeks, kalabalığın psikolojisini matematiğe çevirir.

Artık “günümüzde” demek bile eski bir alış­kanlık. Çünkü yapay zekâ, zamanı hızlandırdı. Dün araştırma makalesi olan şey, bugün ürün; bugün ürün olan şey, yarın altyapı. Bu kadar merkezi, bu kadar dönüştürücü bir güç için ne­den bir endeksimiz yok? Neden “AI 100”, “Tür­kiye Yapay Zekâ Endeksi” ya da “BIST AI” diye bir gösterge konuşmuyoruz? Sosyal medyada her gün yeni bir yapay zekâ uygulaması karşı­mıza çıkıyor; yatırım sunumlarında AI etiketi olmayan sayfa neredeyse kalmadı; start-up eko­sistemi “AI-first” olmadan fon bulmakta zor­lanıyor. Fakat bu dalganın ölçüsü nerede? Sür­dürülebilirlik için endeksler var; ESG puanları var; yeşil tahviller var. Peki yapay zekâ için ko­lektif bir barometre neden yok?

Endeks, bir sektörün olgunlaştığının işareti­dir. Önce teknoloji doğar, sonra şirketler kuru­lur, ardından yatırımcı ilgisi artar; nihayetinde piyasa der ki: “Bunu ölçmeliyiz.” İşte o an en­deks doğar. Türkiye’de yapay zekâ ekosistemi henüz parçalı: Bir yanda savunma ve sanayide derin teknoloji; bir yanda fintech ve e-ticaret­te uygulama katmanı; bir yanda üniversiteler­de araştırma; diğer yanda sosyal medyada mik­ro-SaaS girişimleri. Hepsi var ama aynı sepette değiller. Oysa bir Yapay Zekâ Endeksi, bu da­ğınık enerjiyi tek bir hikâyeye dönüştürebilir. Hangi şirket gerçekten AI üreticisi, hangisi sa­dece AI kullanıcısı? Gelirinin ne kadarı yapay zekâdan geliyor? Ar-Ge yoğunluğu nedir? Pa­tent, yayın, veri altyapısı, çip bağımlılığı, insan kaynağı kalitesi… Endeks, bu kriterleri sayısal­laştırarak “AI ekonomisinin” gerçek haritası­nı çıkarır. Böyle bir endeks yalnızca yatırımcı için değildir. Politika yapıcı için yol haritasıdır. Üniversite için stratejik önceliktir. Girişimci için hedef tahtasıdır. Fon yöneticisi için bench­mark’tır. Eğer bir “BIST AI” oluşursa, şirketler AI gelirlerini şeffaflaştırmak durumunda ka­lır; Ar-Ge yatırımı artar; nitelikli insan kaynağı için rekabet derinleşir. Tıpkı sürdürülebilirlik endekslerinin şirketleri karbon ayak izi rapor­lamaya zorlaması gibi, AI endeksi de şirketleri veri etiği, model güvenliği ve şeffaflık konusun­da disipline eder. Çünkü ölçülen şey gelişir.

Peki ne zaman? Cevap takvim değil, eşik. Üç eşik aşıldığında endeks doğar: (1) Piyasa değeri anlamlı bir kümeye ulaşır; (2) Gelirlerin kayda değer kısmı doğrudan AI’dan gelir; (3) Yatırım­cı talebi ayrı bir izleme aracını zorunlu kılar. Türkiye’de bu eşiklerin ilk ikisi hızla yaklaşı­yor. Savunma sanayi, fintech, oyun ve peraken­de analitiğinde AI artık “opsiyon” değil, “çekir­dek”. Üçüncü eşik—yatırımcı talebi—belki de en kritik olanı. Çünkü talep oluştuğunda, en­deks kaçınılmazdır. Bir Yapay Zekâ Endeksi na­sıl tasarlanmalı? Salt “AI diyen” şirketleri değil, gerçek üreticileri ayıklamalı. Ağırlıklandırma piyasa değeri kadar Ar-Ge yoğunluğunu da içer­meli. Model sayısı değil, ticarileşmiş kullanım senaryosu puanlanmalı. Veri güvenliği ve etik uyum, skorun parçası olmalı. Hatta alt endeks­ler üretilebilir: “AI Altyapı”, “AI Uygulama”, “AI Güvenlik”, “AI Sağlık”, “AI Finans”. Böylece ya­tırımcı, yalnızca trendi değil, trendin bileşen­lerini de görebilir. Endeks, yalnızca fiyatı değil, kapasiteyi ölçmelidir. Daha da ileri gidelim: AI endeksi statik olmamalı. Gerçek zamanlı veri akışlarıyla güncellenmeli; model performansı, API kullanım hacmi, bulut tüketimi, açık kay­nak katkıları gibi metrikleri içermeli. Yani kla­sik borsa endeksinden daha dinamik bir yapı. Çünkü yapay zekâ ekonomisi çeyrek bilançoy­la değil, haftalık sürüm notlarıyla hareket edi­yor. Endeks de bu hızın dilini konuşmalı. Tür­kiye için böyle bir endeksin sembolik değeri de büyük olur. “AI tüketen” bir pazar değil, “AI üre­ten” bir ekonomi olduğumuzu ilan eder. Ulus­lararası fonlara sinyal verir. Yerli girişimlere görünürlük kazandırır. Genç mühendise umut olur. Ve belki en önemlisi, kamuoyuna şunu söyler: Yapay zekâ bir moda değil, bir sektör; bir özellik değil, bir altyapı. Endeksler, çağın ay­nasıdır. Sanayi devriminde demir-çelik; dijital devrimde teknoloji; sürdürülebilirlik çağında ESG… Şimdi sırada yapay zekâ var. Soru “olacak mı?” değil; “kim kuracak ve hangi vizyonla?” Türkiye, kendi Yapay Zekâ Endeksi’ni kurduğu gün, yalnızca bir finansal gösterge üretmiş ol­mayacak; geleceğe dair iddiasını da ilan etmiş olacak. Çünkü ölçtüğünüz şeyi ciddiye alırsınız. Ciddiye aldığınız şeyi büyütürsünüz. Ve büyüt­tüğünüz şey, ülkenin kaderini değiştirir.