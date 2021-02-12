Bitcoin: Fiyat önemli ama her şey değil

Piyasalarda Bitcoin’in fiyat performansı manşetleri doldururken işin magazinsel yanını bir kenara bıraktığımızda çok büyük bir değişikliğin 2020 yılında başladığını ve devam ettiğini görüyoruz. Geçen yıl önce Paul Tudor Jones ve ardından MacroStrategy gibi finans piyasalarında yer edinmiş isimlerin Bitcoin alımlarını duyduk. Önemli bir gelişme olsa da söz konusu isimler neticede finans sektöründe bulunan isimler ve spekülasyon yapmaya aşinalar. Ancak daha sonra sigorta ve emeklilik sektöründe faaliyet gösteren Mass Mutual adlı kurumun da alım yaptığı açıklandı. Düzenli bir getiri arayan ve riske karşı daha hassas bir sektörden bu tip bir adım gelmesi işleri başka bir boyuta taşımış oldu. Ardından Harvard ve Yale gibi önde gelen üniversitelerin fonlarının da Bitcoin yatırımları olduğunu öğrendik. Söz konusu kurumların akademisyenleri kripto para fikrine, büyük ölçüde, burun kıvırsa da ciddi rakamları yöneten fon yöneticilerinin aksini düşündüğünü görmüş olduk.

Ve nihayet Tesla’nın alımları ile beraber bir reel sektör şirketi de Bitcoin’e yatırım yapmış oldu. Bir ara ve hala, konuyu yasadışı işlere/ uyuşturucu ticaretine getiren görüş artık ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu anlamış olmalı. Elon Musk’ın temelde piyasayı manipüle eden twitlerinin faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum. Ancak bir kurum olarak Tesla’nın yaptığı alım çok önemli. Yine de söz konusu kişi ve kurumlar henüz 2017’de gördüğümüz gibi bir ayı piyasası ile karşılaşmış değiller. Böyle bir durumda hissedarların veya yatırımcıların nasıl bir tepki vereceğini henüz bilmiyoruz. Elbette Telsa’nın ardından yeni alıcı adayları da speküle edilmeye başlandı. İsimlerden ziyade önemli olan nokta toplam 21 milyon adet Bitcoin’in 18.6 milyonunun zaten piyasada olması. Yani yeni alıcılar giderek ufalan bir havuzdan Bitcoin almak durumunda kalıyor. Fiyatların daha da artacağı beklentisinin arkasında bu dinamik yatıyor. Bitcoin’in yarattığı gürültünün gerisinde kalan ise merkeziyetsiz finans konusunun gösterdiği hızlı büyüme.

Geçen yılın başında birkaç milyar dolarlın bulunduğu bu mecra şimdi 40 milyar dolar büyüklüğüne erişmiş durumda. Ve ortada bir aracı, takas, hukuki sözleşme vs olmadan büyük ölçüde sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Covid ile beraber ofiste çalışma konusunun sorgulanması gibi bir noktada cari finansal yapının verimliği ve gerekliliği de sorgulanır hale gelecek. Merkeziyetsiz finans yeni ve daha verimli bir modelin çalışabileceğini gösteriyor. Bu model Bitcoin’in fiyatından bağımsız, ana fikrin çok daha ileri bir noktaya taşındığı model. Bu modelin içinde Bitcoin’in daha önemli bir yer tutması için ise volatilitesinin çok daha düşmesi gerekiyor. Bitcoin bir teminat unsuru olarak kendine has bir rol oynayabilir. Ancak bu kadar büyük fiyat hareketleri yaşayan bir finansal varlığın piramidin tepesinde yer alması en azından şimdilik mümkün görünmüyor. Fiyatlar aşırı yükseldi ve bir düzeltme sağlıklı olacaktır. 2021 hem regülasyonların hem de yeni kripto girişimlerinin öne çıktığı bir yıl olacağından kripto para yatırımcısının engebeli bir yoldan tırmandığını unutmaması gerekiyor.