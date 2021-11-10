Bitcoin mi, altın mı?

Altının ons fiyatı dört günde yüzde 4 yükseldi. Bu artışta mevsimselliğin etkisi de olabilir. Aralık-Ocak dönemi, altın fiyatı için tarihsel açıdan iyi bir zaman dilimidir. Kasımdaki geri çekilmelerde alım düşünülebilir. Hem yüksek enflasyon tartışmasının sürmesi, hem de tahvil piyasasındaki oynaklığın artması, altın fiyatını destekleyebilir. Kısa vadelerden, dönemsel faktörlerden uzaklaşırsak, bambaşka bir resim önümüze çıkıyor. Dünkü fiyat 1.825 doları temel alırsak, altının ons fiyatı, Ağustos 2020’de gördüğü 2.072 dolarlık zirveden yüzde 12 aşağıda işlem görüyor. ABD’de manşet enflasyon Ağustos 2020’de yüzde 1,3 iken, bugün yüzde 5,40. Fed’in önemsediği enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları o dönemde yüzde 1,6 iken, bugün yüzde 3,6. Kısacası, enflasyondaki sert yükselişe rağmen, altın fiyatı düştü. Aynı zaman parçasında Bloomberg Emtia Endeksi’ndeki artış yüzde 75 oldu. Emtia fiyatları uçup gitmesine rağmen, enflasyondan korunma aracı olarak kabul edilen altının zayıf performansı şaşırtıcıdır.

Altın diğer emtialar gibi, ekonomik faydaya sahiptir. Elli yıllık performans açısından, diğer emtialara fark atmıştır. Altına her daim güçlü bir talep oldu. Bunun nedeni, altının çok uzun zamandır kâğıt paralara bir alternatif olarak görülmesidir. Kâğıt paraların diğer alternatifi bitcoindir. Çünkü altın da, bitcoin de, merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Bitcoin fiyatı Ağustos 2020’den bu yana yüzde 1.681 (bin altı yüz seksen bir) arttı. Bitcoin, portföylerde yavaş yavaş altının yerine geçiyor olabilir. Dijitalleşen ekonomide, altının parasal faydası düşüyor. Çünkü taşıması zordur. Hem maliyetlidir, hem de güvenlik riski vardır. Bitcoin ve kripto varlıklar bu sorunu çözüyorlar. Öte yandan, kripto varlıkların, enflasyondan iyi bir korunma aracı olup olmadıkları tartışmaya açıktır. Çünkü bankaların kâğıt paraları yoktan var ettikleri gibi, kripto paralar da yoktan var ediliyor. Yıllık oynaklığı yüzde 70 olan bitcoin’in, sınırlı bir kullanım alanı, kısa bir geçmişi var. Faiz, temettü gibi bir nakit akışı bulunmuyor. Ama gelişmiş ekonomiler kırk yılın en yüksek enflasyonunu yaşarken, bitcoin’in performansı bir olgu olarak karşımızda duruyor.