Bitcoin ve Çin Yuanı

Dış piyasalarda parçalı bulutlu, güneşin kendini arada gösterdiği bir hava var. Hisse senedi değerlemelerindeki yükseklik, enflasyon oranlarındaki artış beklentisi, piyasalarda baskı yaratabiliyor. Öte yandan, gelişmiş ülkelerdeki aşılamanın tatmin edici bir noktaya ulaşmasının ekonomik aktiviteyi hızlandıracağı düşüncesiyle, piyasalarda net bir satış dalgası oluşmuyor.

Dünyada konuşulan iki mevzu var. Kripto paraların fiyatlarında yaşanan sert düşüşler maalesef ana konudur. Ne yazık ki diyorum, çünkü gündemi böylesine meşgul eden kripto varlıklar, küresel finansal varlık portföyünün sadece yüzde 1’ini oluşturuyorlar. İnsanlar bu varlıkları hızlı kazanç aracı olarak değerlendiriyor. Bitcoin fiyatının, son on yılda üç kez yüzde 80 düşüş yaşaması tuhaflığı gösteriyor. Bu inanılmaz oynaklıkla yaşayabilen yatırımcılar büyük iş başarıyorlar. Bunların ardındaki teknolojinin önemli olduğunu, finans sektörünü ve diğer alanları şekillendireceğini düşünüyorum. Bitcoin’den daha parlak geleceği olan alternatif paralar var. Bitcoin bir zamanlar kripto para evreninin yüzde 100’ünü oluşturuyordu. Bu oran şu an yüzde 47’dir. Bitcoin’in ağırlığı önümüzdeki dönemde daha da düşebilir.

Finansal varlık evreni açısından daha önemli mevzu Çin Yuanı’nın durumudur. Yuan’daki yükselişe uzun süredir dikkat çekiyorum. Çin Merkez Bankası (ÇMB) para biriminin değerlenmesine izin veriyor. Yuan üç yılın zirvesine çıktı. Güçlü yuan, hem gelişen ülke paralarını destekliyor, hem de global risk iştahını dengede tutuyor. Çin, yuanı rezerv para yapmak istiyor. Bu nedenle değerlenmesine izin veriyor olabilir. Yanı sıra, hızla artan emtia fiyatları, Çin’de de enflasyonu yükseltiyor. Çinli yetkililer, emtia spekülasyonunun önüne geçmek için bazı hamleler yaptı. Bunlar geçici etki yaratır. Emtia fiyatlarında temel bir düşüş, arz artışı veya talep düşüşüyle gelebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi, önümüzdeki aylarda zor gözüküyor. ÇMB’nin geçen cuma yayımladığı bir raporda, ‘‘Emtia fiyatlarındaki hızlı artışın ekonomi üzerindeki etkilerini dengelemek için yuanın değerlenmesine izin verilebilir’’ ifadesi yer aldı. Bu cümle, beklenti yaratır endişesiyle metinden çıkarıldı. Çin kamu bankaları, dün dolar alımı yaparak müdahale ediyorlardı. Çin’in tutumu piyasalar açısından kritik olacak.