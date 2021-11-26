Bitler baytlar tamam da atomları kim taşıyacak?

Salgın, dijitalleşmeyi zorunlu kıldı, iletişim daha da önem kazandı. İş fikirleri, projeleri, üretim, tasarımları, bitler ve baytlar ile naklediyoruz. Ancak sorun şu ki atomlar yani üretilenleri üretenden tüketene taşıma zorunluğu ortada. Bilim, ışınlanmaya daha çok var diyor zaten.

Lojistik kadar tedarik de benzer ikileme dayanıyor. Hele ki salgın sürecinde aşılama sonrası talepteki güçlü artış, şehirlerin ana cadde mağazalarında ile rafların boş kalmasına yol açabiliyor. Zira tedarik zincirinde bir yanda lojistik diğer yandan tam zamanında üretim, derin sorunlar yaşıyor.

Sıfır Covid yavaş liman

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, güçlü büyümeye işaretle; “salgında artan vakalar, ani yükselen enflasyon yetmezmiş gibi tedarik zinciri sorunları” olası yavaşlamaya dikkat çekiyor. Ayrıca Çin’in “Sıfır Covid” politikasındaki katı duruşu, limanları dahi yavaşlatmış durumda…

Tedarik zinciri en basit şekilde bir ürünün hammadde üreticisinden son müşteriye ulaştırılmasına kadar gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Günümüzün rekabetçi pazarlarında, artık rekabet; firmalar arasında değil tedarik zincirleri arasında…

Bir ürünün hammadde halinden son tüketiciye ulaşmasını sağlayan bütün faaliyetleri kapsayan tedarik zinciri firmaların hedef ve rolleri önemli... Dünya üretiminin %50’si, zaten küresel gelirin yarısını elinde tutan 500 uluslararası şirket tarafından yapılıyor ve bizden aralarında kimse yok.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Tedarik zincirinde rekabet avantajı nasıl sağlanır?

Tedarik zincirinde firmalar rekabet avantajı elde edebilmek için belirgin üç stratejiyi kullanılır. Bunlar; 1-maliyet avantajı, 2-talebe hızlı cevap verme, 3-farklılaşma stratejileridir. Bu üçünde başarı sağlayan liderliği taşır.

Tedarik zincirinde yaşanan kriz nasıl atlatılabilir?

Tedarik zinciri içerisinde yer alan firmalar arasındaki iş birlikleri arttıkça firmalar arasında uzun dönemli ortaklıklar kurulur. Bu sayede firmalar arasındaki ilişkiler daha istikrarlı hale gelir.

TÜRKİYE TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ HALKA

Salgın süreci ülkemizi tedarikte önemli hale getirdi. Ancak bu üstünlük; geçici olacaktır ve sürdürülebilmesi, elde ettiğimiz üstünlüğün kaybedilmemesi için firmalar arasında iş birliği şart.

Sektörlerde gözlemlediğim şudur; herkes kendi sorununa gömülüyor ve ortak yükselme çabaları çok zayıf. Oysa elimde mobilyacılarımız örneği var. 7’si ihracatta birleşti, maliyetlerinde %70’lere varan azalmayla birlikte yeni fırsatlar yarattı.

Son dönemde fiyat oynaklıkları, kur gelişmeleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar bazı temel gıda maddelerinde stok sorununu gündemin zirvesine koydu. Bu dahi bir tedarik zinciri sorunu…