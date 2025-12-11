Bitmeyen tartışma: Asgari ücret

Bu günlerde en çok merak edi­len konu asgari ücret artışı­nın ne kadar olacağı.

Her sene olduğu gibi bu sene de, kamuoyu asgari ücret tespit ko­misyonunun toplantısına kilitlen­di. Bu sene bakımından bu ilginin üç önemli nedeni var. Birincisi, as­gari ücret artış oranı ülkedeki tüm ücretli çalışanlarının ücret talep­leri için bir referans değer oluş­turmasıdır. Bu yüzden zaman za­man Türk-İş başkanının iddia et­tiğinin aksine, üyelerinin tamamı asgari ücretin üstünde ücretlerle çalışıyor olmasına rağmen, böyle bir tespit komisyonunda bir işçi sendikasının bulunması zaruridir.

İkincisi, ülkemize ücret geli­ri elde edenlerin yüzde 50’sin­den fazlasının asgari ücret ve ci­varındaki ücret seviyelerinde ge­lir elde etmesidir. Bu oran birçok ülkeden yüzde 5’lerin altında bir orandı ve dünyadaki diğer örnek­lere bakıldığında bizdeki oran ol­dukça yüksektir. Bu yüzden, ülke­mizde asgari ücret ortalama ücret olarak algılanmaktadır.

Üçüncüsü ise bu sene gıda ve kira fiyatlarının önlenemeyen ar­tışı nedeniyle açlık sınırının as­gari ücret seviyesinin çok üstü­ne çıkması ve asgari ücreti açlık sınırının üstüne taşıyacak olan herhangi bir artışın ekonomi yö­netiminin 2026 yılı enflasyon he­deflerinin çok üzerinde olması­dır. Böyle bir oranda karar kılın­ması aynı zamanda gelecek yılın beklenen enflasyonu bakımından da önemli bir ipucu verecektir.

Bunların dışında bu seneye öz­gü ortaya çıkan bir neden ise, as­gari ücret tespit komisyonu üye­lerinden Türk-İş’in geçen sene­lerdeki pasif rolünden dolayı çok fazla kamuoyu eleştirisine maruz kalması ve bu seneki toplantıla­ra katılmama kararı almasıdır. Umarım bu kararının arkasında durur Türk-İş.

Zira siyasiler her sene aralık ayında belirlenmesi gereken as­gari ücret artışını Türk-İş’in katı­lımı olsun veya olmasın bir şekil­de belirlediler. Hatta sonrasında da aldıkları bu karara Türk-İş’in rıza göstermesini sağla­dılar. Bu, bazen Türk-İş başkanının Beştepe’ye öğlen yemeğine davet edilerek sağlandı. Bazen de, gecenin bir vakti ma­sadaki diğer üyelerin bi­le haberi olmadan, Türk-İş başkanının Cumhur­başkanı Yardımcısının ofisine davet edilmesiy­le… Her iki durumda da belirlenen artış oranlarını işçi ta­rafı gönülsüz bir şekilde de olsa kabul etmek zorunda kaldı. Ama sorumluluğu paylaştı.

Bu şekilde gerçekleştirilen bir toplantı pratiğinde, ağırlıklı ola­rak ekonomi yönetiminin inisi­yatifinde olan bu süreçte asgari ücret artış oranını belirleyen her zaman iktidar olmuş, başta sendi­kalar olmak üzere komisyon üye­leri iktidarın belirlediği oranlara onay vermiştir.

Dolayısıyla görev alanını sade­ce asgari ücret artış oranını belir­lemeyle sınırlı tutmuş olan bu ko­misyonun pratikte bir önemi kal­mamıştır.

Asgari ücret buzdağının sadece görünen yeri

Görünen o ki iktidar böyle bir kararı Türk-İş’in rızası olmadan almaktan çekiniyor ve bir şekilde işçi tarafının da eksiksiz alınan kararın yanında yer alarak, orta­ya çıkabilecek siyasi maliyeti ha­fifletmek istiyor.

Ancak asgari ücret ile ilgili ye­gâne sorun onun seviyesinin be­lirlenmesi değil. Daha birçok so­ru var bu konuda cevap bekleyen. Ama iktidar bu konularda adım atmaya maalesef yanaşmıyor. Bu konuların başında ücret gelirle­ri içinde asgari ücretle çalışanla­rın oranının neden bu kadar yük­sek olduğunun açıklamasıdır. Ne­den bu oranı azaltacak tedbirlerin alınmadığı kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Örneğin asgari ücretin sadece iş gücü piyasasına girişte belli bir süre için uygula­nabilecek bir ücret olması neden düzenlenmez?

Asgari ücretin hâlihazırda yük­sek olduğundan şikâyet edenler var ve bunlar asgari ücrete yük­sek orandan yapılacak artışların ekonomi çapında işsizliğe neden olabileceğine dikkat çekmekte­dirler. Oysa asgari ücretin düşük tutulması da, ülkemizde bir başka şekilde “işsizlik" tartışının sebe­bi olabilmektedir. Düşük seviye­lerde kalan asgari ücret hanehalkı üyelerinin kayıt dışı çalışmasını teşvik ederek, farklı kamu ve özel kuruluşlardan sosyal transferle­re erişimlerini kolaylaştırabil­mektedir. Bu yüzden asgari ücre­tin giderek düşmesi, yetersiz gelir düzeyi olan vatandaşların çok da­ha kolay kayıt dışı çalışmaya rıza göstermesine neden olmaktadır.

Bu durumda kayıt dışı çalışan­ların tek kaybettikleri uzun va­dede elde edebilecekleri emek­lilik haklarıdır. Ancak günümüz Türkiye’sinde emeklilik aylıkla­rının düzeyi neredeyse bir sosyal yardım düzeyini geçmiyor. Bugün bunu görenler ise böyle bir haktan da kolayca vazgeçilebilmektedir.

Eskiden bir gerekçe olan sağ­lık hizmetine erişim ise, ülkemiz­deki “genel sağlık hizmeti” uygu­laması nedeniyle herkesin erişi­mine açık hale gelmiş ve kayıtlı bir iş için kriter olmaktan çıkar­mıştır. Sizin anlayacağınız asgari ücet meselesi artış oranı tespiti­nin çok ötesinde birtakım sorun­ların ağrlığına işaret etmekte­dir. İşgücü piyasalarımıza yöne­lik birçok düzenleme eksikliği ve uzun süreli ihmallerin neticesin­de ortaya çıkmış bir meseledir. Bu sorunlarımız bir bütün olarak ele alınmadıkça, bizler her sene aralık ayında tek sorunumuz as­gari ücreti seviyesini belirlemek­miş gibi tartışmaya devam ederiz.