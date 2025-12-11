Bitmeyen tartışma: Asgari ücret
Bu günlerde en çok merak edilen konu asgari ücret artışının ne kadar olacağı.
Her sene olduğu gibi bu sene de, kamuoyu asgari ücret tespit komisyonunun toplantısına kilitlendi. Bu sene bakımından bu ilginin üç önemli nedeni var. Birincisi, asgari ücret artış oranı ülkedeki tüm ücretli çalışanlarının ücret talepleri için bir referans değer oluşturmasıdır. Bu yüzden zaman zaman Türk-İş başkanının iddia ettiğinin aksine, üyelerinin tamamı asgari ücretin üstünde ücretlerle çalışıyor olmasına rağmen, böyle bir tespit komisyonunda bir işçi sendikasının bulunması zaruridir.
İkincisi, ülkemize ücret geliri elde edenlerin yüzde 50’sinden fazlasının asgari ücret ve civarındaki ücret seviyelerinde gelir elde etmesidir. Bu oran birçok ülkeden yüzde 5’lerin altında bir orandı ve dünyadaki diğer örneklere bakıldığında bizdeki oran oldukça yüksektir. Bu yüzden, ülkemizde asgari ücret ortalama ücret olarak algılanmaktadır.
Üçüncüsü ise bu sene gıda ve kira fiyatlarının önlenemeyen artışı nedeniyle açlık sınırının asgari ücret seviyesinin çok üstüne çıkması ve asgari ücreti açlık sınırının üstüne taşıyacak olan herhangi bir artışın ekonomi yönetiminin 2026 yılı enflasyon hedeflerinin çok üzerinde olmasıdır. Böyle bir oranda karar kılınması aynı zamanda gelecek yılın beklenen enflasyonu bakımından da önemli bir ipucu verecektir.
Bunların dışında bu seneye özgü ortaya çıkan bir neden ise, asgari ücret tespit komisyonu üyelerinden Türk-İş’in geçen senelerdeki pasif rolünden dolayı çok fazla kamuoyu eleştirisine maruz kalması ve bu seneki toplantılara katılmama kararı almasıdır. Umarım bu kararının arkasında durur Türk-İş.
Zira siyasiler her sene aralık ayında belirlenmesi gereken asgari ücret artışını Türk-İş’in katılımı olsun veya olmasın bir şekilde belirlediler. Hatta sonrasında da aldıkları bu karara Türk-İş’in rıza göstermesini sağladılar. Bu, bazen Türk-İş başkanının Beştepe’ye öğlen yemeğine davet edilerek sağlandı. Bazen de, gecenin bir vakti masadaki diğer üyelerin bile haberi olmadan, Türk-İş başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısının ofisine davet edilmesiyle… Her iki durumda da belirlenen artış oranlarını işçi tarafı gönülsüz bir şekilde de olsa kabul etmek zorunda kaldı. Ama sorumluluğu paylaştı.
Bu şekilde gerçekleştirilen bir toplantı pratiğinde, ağırlıklı olarak ekonomi yönetiminin inisiyatifinde olan bu süreçte asgari ücret artış oranını belirleyen her zaman iktidar olmuş, başta sendikalar olmak üzere komisyon üyeleri iktidarın belirlediği oranlara onay vermiştir.
Dolayısıyla görev alanını sadece asgari ücret artış oranını belirlemeyle sınırlı tutmuş olan bu komisyonun pratikte bir önemi kalmamıştır.
Asgari ücret buzdağının sadece görünen yeri
Görünen o ki iktidar böyle bir kararı Türk-İş’in rızası olmadan almaktan çekiniyor ve bir şekilde işçi tarafının da eksiksiz alınan kararın yanında yer alarak, ortaya çıkabilecek siyasi maliyeti hafifletmek istiyor.
Ancak asgari ücret ile ilgili yegâne sorun onun seviyesinin belirlenmesi değil. Daha birçok soru var bu konuda cevap bekleyen. Ama iktidar bu konularda adım atmaya maalesef yanaşmıyor. Bu konuların başında ücret gelirleri içinde asgari ücretle çalışanların oranının neden bu kadar yüksek olduğunun açıklamasıdır. Neden bu oranı azaltacak tedbirlerin alınmadığı kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Örneğin asgari ücretin sadece iş gücü piyasasına girişte belli bir süre için uygulanabilecek bir ücret olması neden düzenlenmez?
Asgari ücretin hâlihazırda yüksek olduğundan şikâyet edenler var ve bunlar asgari ücrete yüksek orandan yapılacak artışların ekonomi çapında işsizliğe neden olabileceğine dikkat çekmektedirler. Oysa asgari ücretin düşük tutulması da, ülkemizde bir başka şekilde “işsizlik" tartışının sebebi olabilmektedir. Düşük seviyelerde kalan asgari ücret hanehalkı üyelerinin kayıt dışı çalışmasını teşvik ederek, farklı kamu ve özel kuruluşlardan sosyal transferlere erişimlerini kolaylaştırabilmektedir. Bu yüzden asgari ücretin giderek düşmesi, yetersiz gelir düzeyi olan vatandaşların çok daha kolay kayıt dışı çalışmaya rıza göstermesine neden olmaktadır.
Bu durumda kayıt dışı çalışanların tek kaybettikleri uzun vadede elde edebilecekleri emeklilik haklarıdır. Ancak günümüz Türkiye’sinde emeklilik aylıklarının düzeyi neredeyse bir sosyal yardım düzeyini geçmiyor. Bugün bunu görenler ise böyle bir haktan da kolayca vazgeçilebilmektedir.
Eskiden bir gerekçe olan sağlık hizmetine erişim ise, ülkemizdeki “genel sağlık hizmeti” uygulaması nedeniyle herkesin erişimine açık hale gelmiş ve kayıtlı bir iş için kriter olmaktan çıkarmıştır. Sizin anlayacağınız asgari ücet meselesi artış oranı tespitinin çok ötesinde birtakım sorunların ağrlığına işaret etmektedir. İşgücü piyasalarımıza yönelik birçok düzenleme eksikliği ve uzun süreli ihmallerin neticesinde ortaya çıkmış bir meseledir. Bu sorunlarımız bir bütün olarak ele alınmadıkça, bizler her sene aralık ayında tek sorunumuz asgari ücreti seviyesini belirlemekmiş gibi tartışmaya devam ederiz.
