Biyoaraştırmaların merkezi Bioİstanbul start aldı

İstanbul, üç gün sürecek bir biyoteknoloji zirvesine evsahipliği yapıyor. Son yıllarda tüm dünyada yatırımcıların dikkatini çeken, özellikle COVID-19’la birlikte ilgi odağı haline gelen biyoteknolojideki gelişmeler 7-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen BioExpo konferansında tartışılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Anabilim Dalı’nın katkılarıyla, Akdeniz Tanıtım’ın organizasyonuyla beşinci kez gerçekleşen konferans, yaşam bilimleriyle ilgili multidisipliner bilim platformu olarak nitelendiriliyor.

Bioexpo’nun ilk gününde İstanbul ve Türkiye’de bioteknoloji ekosistemi için önemli bir projenin de tanıtımı yapıldı. Bioİstanbul adıyla tasarlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İstanbul Yatırım Ajansı’nın Florya’daki kampüsünde hayata geçirilecek. Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanında bir kamusal inovasyon platformu olarak tasarlanan Bioİstanbul, İstanbul inovasyon ekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Hedef biyoekonomi iklimi yaratmak

Yürütme Kurulu’nda Cengiz Aydın, Selin Arslanhan, Oktay Kargül ve Saliha Durmuş’un yer aldığı proje ile yaşam bilimleri ve bioteknoloji alanında faaliyet gösteren araştırmacı ve start’up’ların çalışmalarına destek verilmesi hedefleniyor. Bioİstanbul’da tüm bilim insanlarının erişimine uygun laboratuvar altyapısı sunulacak. Ayrıca potansiyel girişimciler, öğrenciler ve bu alana ilgi gösteren farklı gruplardan kişilerin de kullanabileceği açık ortak araştırma merkezi de proje içinde yer alacak. Yürütme kurulu üyeleri, hedeflerinin inovasyonu tetikleyerek İstanbul’da güçlü bir biyoekonomi yaratılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca yurtdışı ve içinde kurulacak ortaklıklarla da bu merkezde düzenli olarak etkinlikler gerçekleştirilmesi, aktif bir karşılıklı öğrenme ortamı sağlanması da planlanıyor.

2 bin kişi BIOEXPO’yu izleyecek

BIOEXPO platformunun altında imzası olan Akdeniz Tanıtım’ın Ortağı Taner Yedikardaşlar, platformun yaşam bilimleriyle ilgili her konunun teknolojiye adaptasyonu üzerine kurgulandığını belirtti. Üç gün boyunca yedi etkinliğin yer alacağı BIOEXPO’da alanında uzman kişilerin yer aldığı paralel oturumlarla deneyimlerin paylaşılacağını belirten Yedikardaşlar, “Üç gün boyunca 40 oturum yapılacak. 170’in üzerinde konuşmacı yer alıyor. Bu buluşmanın en büyük özelliği; kamu, akademi ve özel sektörün bir araya geldiği 360 derece buluşma olması” diye konuştu. Yedikardaşlar, burada gençlere istihdam fırsatı da sunulduğunu vurgulayarak, yatırımcılar arasında yeni iş anlaşmaları için de bir zemin oluştuğunun altını çizdi.