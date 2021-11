Biyolojik-kimyasal saldırıdan koruyabilen askeri kıyafet geliyor

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bu yıl 19 Aralık’ta gerçekleşecek “İlim Yayma Ödülleri” ile ilgili sohbet toplantısında, 2019’da Vakıf’tan ilk “Mühendislik Ödülü”nü alan Prof. Mehmet Zahmakıran’a döndü:

- Hocam, “İlim Yayma Ödülü”nü aldığınızda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde idiniz. Şimdi Bartın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz. Ödül hayatınızı nasıl etkiledi? O günden sonra neler yaptınız?

Massachusetts Institute of Technology’de (MIT-ABD) araştırmacı olarak görev yaparken babasının, “Ülkemize dön” çağrısıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne geçen Prof. Mehmet Zahmakıran, yanıta şöyle girdi:

- Çalışmaya devam ediyoruz. Geçen süreçte “Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknolji” alanındaki çalışmalarımla ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine 241’inci sıradan girdim.

Prof. Zahmakıran’ı dinlerken internete girdim, çalışmalarına baktım:

- Yakıt pillerinde hidrojenin uygun depolama koşullarının oluşturulması, depolanan hidrojenin enerji üretim aşamasına geçişte tekrar elde edilmesinde nano parçacıkların katalizör olarak kullanılmasını sağladı.

Bilal Erdoğan, aynı soruyu kök hücre üretimi, gen ve kanser tedavisi gibi konularda ayrı ayrı çalışma grupları oluşturup bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Fikrettin Şahin’e de yöneltti. Prof. Şahin, yanıtladı:

- “İlim Yayma”dan “Büyük Ödül”ü alınca üniversitedeki araştırma gruplarına başvuran öğrenci sayısında önemli artış oldu. YÖK’ün koyduğu kota nedeniyle öğrencilerin hepsini araştırma gruplarıma alamadım.

Ödülle birlikte toplumda çalışmalarına ilginin de arttığını vurguladı:

- Ayrıca, yurtdışından ve yurtiçinden projeler üzerinde ortak çalışma talepleri de gelmeye başladı.

Vakfın sponsorları arasında yer alan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı araya girdi:

- İlk ödül alan hocalarımızın yaptıkları çalışmalar hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz?

Bilal Erdoğan, Avni Kiğılı’nın sorusunu biraz daha açtı:

- Avni Bey, ticarileşebilen, pazara çıkabilecek ürünler geliştirip geliştirmediğinizi soruyor.

Prof. Fikrettin Şahin, çalışmalarını özetledi:

- “Bor”un sağlık alanında kullanılmasına dönük ürünleri kısmen geliştirdik. Aralarında pazara sunulanlar da var. Sağlığın her alanında çalışıyoruz. Büyük bir ekibimiz var.

Bilal Erdoğan, bu noktada Prof. Mehmet Zahmakıran’a yeniden sözü bıraktı:

- Örneğin biyolojik ve kimyasal saldırılarda askeri koruma özelliği olan kıyafet geliştirmek üzere çalışıyoruz. 2023 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunabileceğiz.

İlim Yayma Vakfı’nın toplantısına grubuna ait Four Season Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta ev sahipliği yapan Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Prof. Fikrettin Şahin ve Prof. Mehmet Zahmakıran’la toplantı bitiminde sözleşti:

- Ben 50 yıldır tekstil sektöründeyim. Tekstil sektörüne dönük çalışmalarınızı sizlerden dinlemek isterim.

Avni Kiğılı da Prof. Fikrettin Şahin’e aynı yönde mesaj verdi:

- Hocam, bizim Ar-Ge ekibimizle irtibatta olmanızı isterim.

İlim Yayma Vakfı’nın ödülleriyle ilgili Bilal Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantısı böylece üniversite-sanayi işbirliğine fırsat penceresi açabilecek bir ortam da yaratmış oldu…

Büyük Ödül 600 bin lira

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Vakıf Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. İdris Sarısoy’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında ödüllerin amacını şöyle anlattı:

- Amacımız başarılı akademik kariyerlerin özendirilmesini sağlamak. Başarılı çocukların bu alanda teşvik edilmesi. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için de çalışıyoruz.

Bu yıl parasal ödülleri ikiye katladıklarını kaydetti:

- “Büyük Ödül”ü 600 bin lira, “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ile “Sosyal Bilimler” ödüllerimizi de 200’er bin lira olarak tayin ettik.

Yusuf Tülün ise Vakfın kuruluşunun 1951 yılında uzandığını belirtti:

- 70 yıllık tarihimizde “ilme hizmet ibadettir” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Eğitim alanındaki eksiklikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İlim Yayma Vakfı’nın yaygınlığını şu verilerle ortaya koydu:

- Türkiye’de 178 şube, 189 öğrenci yurdu ve 67 eğitim merkeziyle eğitime ve öğretime hizmete devam ediyoruz.

Ödüllere gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurguladı:

- Bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlanması en büyük temennimizdir.

Sisteme 5 bin giriş oldu 1111 başvuru yapıldı

İLİM Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. İdris Sarısoy, ödüle başvurularla ilgili şu verileri sıraladı:

Bu yılki “İlim Yayma Ödülleri” için sisteme 5 bin 21 kişi giriş yaptı.

“İlim Yayma Ödülleri” Bunlar arasında 159 üniversite ve diğer kurum-kuruluştan 428’i kadın 683’ü erkek olmak üzere 1111 başvuru tamamlandı.

Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde, “Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme” yer aldı.

Prof. Sarısoy, 125 bilim insanıyla sonuçları değerlendirdiklerini bildirip, ekledi:

- İki yılda bir gerçekleşen ödüllerimizde 2019’da başvurular içinde kadınların oranı yüzde 22 idi. Bu yıl yüzde 34’e çıktı.

Sponsorlar arasında hangi şirketler var?

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın düzenlediği toplantıya sponsor kuruluşlardan şu isimler katıldı:

Prof. Haluk Görgün: Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü. Bülent Aksu: Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı. Şerif Tosyalı: Tosyalı Holding-Tosyalı Toyo Çelik Yönetim Kurulu Üyesi.

Tosyalı Holding-Tosyalı Toyo Çelik Yönetim Kurulu Üyesi. Avni Kiğılı: Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı.

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı. Ahmet Yaşar Aydın: Memorial Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Memorial Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yıldırım Demirören: Demirören Medya-Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Demirören Medya-Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Barış Erdeniz: Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi.

İlim Yayma Vakfı’nın sponsorları arasında şu kuruluşlar da yer aldı: