Biz bu filmi seyretmiş miydik?

Çok bilinen, hoş bir “Temel ile Dursun” fıkrasıdır. Hem de aydınlatıcıdır…

Temel ile Dursun sinemaya giderler. Filmde bir at yarışı sahnesi vardır.

Temel Dursun’la iddiaya girer. “Bence bu yarışı birinci at kazanır” der.

“Oldu. O zaman, ben de üçüncü ata oynarım” diye cevap verir Dursun.

Filmdeki yarış sahnesi biter; birinci at yarışı önde bitirir; iddiayı Temel kazanır. Ama içi bir türlü rahat etmez.

Dursun’a der ki; “Ben bu filmi önceden seyretmiştim, kazanan atı biliyordum.”

Dursun ise üzgün bir şekilde cevap verir: “Ben de seyretmiştim. Ama nereden bileyim yine aynı atın kazanacağını.”

Fıkra deyip geçmemek lazım. Latifedir, nüktedir ama aynı zamanda bir düşünceyi örneklerle güçlendirmek ve insanları o düşünceye inandırmak için anlatılan hikâyeciklerdir. Gerçek hayatta örnekleri çoktur. Daha önceden benzerini yaşadığımız birçok olayla sonradan yine karşılaşırız ve her defasında farklı bir son bekleriz. Oysa geçmiş hatalardan ve başarılardan dersler çıkarmak gerekir. Bunu yapabilmek için kişilerin, şirketlerin, örgütlerin, yönetimlerin ve toplumların hafızaları olmalıdır. Krizler bir anlamda bu hafızların zayıflamasının, kaybolmasının sonucudur. Hafızalar güçlü değil ya da çok kısa vadeliyse hata yapmaya, yanlış yola girmeye uygun ortam yaratılır.

Krizler neden çıkar? İşte “milyon dolarlık” soru budur. Ekonomistler onlarca yıldır bu sorunun yanıtını arayıp dururlar. Her krizde yeni bir durum ile karşılaştığını zannedenler, paradigmanın değiştiğine kendilerini inandırırlar. “Bu defa öncekilerden farklı” derler. Oysa krizler biçimsel olarak değişse de özünde hep birbirini tekrarlayıp dururlar.

İnsanoğlu bu uğurda çok emek, çok para harcadı. Krizleri öngörmek için kapsamlı modeller oluşturuldu, derin araştırmalar yapıldı. Ama dört tarihi kişiliğin dört veciz sözü durumu çok güzel anlatır:

Tarihçi, sosyolog, filozof ve aynı zamanda siyaset adamı olan İbn-i Haldun “Geçmiş geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer” demiş. Sultan 2. Abdülhamid’in ünlü sözü de krizlerin tarihini açıklamakta oldukça aydınlatıcıdır. “Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor,” demiş Abdülhamid Han. En fazla tanınan bilim adamlarından Albert Einstein’den çarpıcı bir tanım gelmiş: “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” diyor ünlü fizikçi. Geçen yüzyılın en önemli yazar ve filozoflarından Albert Camus ise “İnsan aynı yerden iki kez düşerse, ikinci düşüş artık gönüllü atlayıştır” der.

Madem yazıya Temel ile başladık, öyleyse yine Temel ile bitirelim. Temel yolda giderken bir muz kabuğu görür, “Eyvah! yine düşeceğim” der.