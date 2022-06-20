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Biz bu hayatı seçtik

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan şikâyet ediyoruz ya… Hani enflasyon belimizi büküyor, trafik hayattan bezdiriyor, rüşvet, irtikâp, yolsuzluk, kayırmacılık şikâyet konularımız ya… Şehirleri betondan yaşanmaz hale getirip doğayı mahvediyoruz ya… Durup bir düşünelim. Bunları başımıza acaba kim açtı?

Sorunu, kendi sorumluluk alanımızın dışına ötelemede üstümüze yok. Birini suçlarken fark edemediğimiz, elimizin 2 parmağıyla sorunların kaynağını işaret ederken aynı anda elimizin 3 parmağı da kendimizi gösteriyor. Zira bu bir kader değil, tercihlerimizin manzumesi

SUÇLU ARIYORSAN BÜTÜN AYNALAR SENİN

Biz bilerek bilmeyerek, taammüden veya gafletle; bu hayatı seçtik, çünkü;

  • Doğru yolu değil, kısa yolu seçtik.
  • Üreterek var olmayı değil ürettiğimizden fazlasını tüketmeyi, böylece ithalatı patlatmayı seçtik.
  • Kazancımızla yetinmedik, kazandığımızdan fazlasını harcadık, borçlanmayı seçtik.
  • Şehir planlamasıyla güya kentlerimizin 50 yıl sonrasını tasarladık ama daha birinci yılda bu planlara ihaneti seçtik.
  • Hırsıza, arsıza, “bize de konfor üretir” umuduyla göz yumduk, konforda çürümeyi seçtik.
  • Tarım arazileri üzerine konut, dere yataklarına ev diktik, beton ekerek buğday yetişeceği yalanını seçtik.
  • Konutlarımızın altına garaj planladık ama onları da sattık, meskene çevirdik. Böylece şehir sokak ve caddelerini otopark gibi kullanmayı seçtik.
  • Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek şimdi o yılanın bizi yutmasının pişmanlığını seçtik.
  • Farklı olandan korkuyu, bize benzemeyenden nefreti, rakiple düello yerine pusu kurmayı, akıl yerine kurnazlığı, sabır yerine telaşı, merak yerine biati, bilgi yerine kanaati, özgün yerine taklidi ve ödül yerine cezayı seçtik.

NOT

BİZ HALİMİZİ DÜZELTMEDİKÇE HALİMİZ GÜZELLEŞMEZ

Her tercih, bir vazgeçiştir. Cari açık bir tercihtir, enflasyon da öyle. Nimeti alıp külfeti ötelemek zaten kurnaz toplumların en iyi yaptığı şey… Suçu, kabahati; ya tepedeki yöneticilere veya kadere atma alışkanlığımız var ve inanın hiçbir işe yaramıyor.

Tepedekini sen seçtin ve senin tercihin onlar… Kadere gelince… İmanın 6 şartından biridir diye küfredemiyorsun ama kahpe felek, zalim felek diye söylenip duruyorsun. Unutma ki bugünkü tercihlerin, yarınki kaderin oluveriyor. Nitekim bugünkü kaderin, dünkü tercihlerin değil miydi?

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