Biz girişimci milletiz

Re-Pie, 2015 yılında, Türkiye’nin ilk alternatif yatırım fonu yöneticisi olarak kuruldu. İlk girişim sermayesi yatırımını 2018 yılında Getir’e yaptı ve bu fonla bugün Türkiye’nin ikinci Unicorn’u olan Getir’in ilk finansal yatırımcısı oldu. Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ergin, “Girişimci bir milletiz. Benim hiç profesyonel hayatım olmadı. Üniversite yıllarından beri girişimciyim. Ülkemiz KOBİ cenneti, bu genetik kodlar hepimizin bildiği demografik gerçekler, ülkemizde pek çok girişimin çıkmasına vesile oluyor” diyor. Mehmet Ali Ergin’le Türkiye’deki girişimcilik sisteminin gelişimini konuştuk:

Girişim ekosisteminin eksikliği, yatırımcı “Biz girişimci bir milletiz. Benim hiç profesyonel hayatım olmadı. Üniversite yıllarından beri girişimciyim. Ülkemiz KOBİ cenneti, bu genetik kodlar hepimizin bildiği demografik gerçekler, ülkemizde pek çok girişimin çıkmasına vesile oluyor. Ekosistemin eksiği, yatırım ve yatırımcı profilinde. Yatırım kısmı tasarruf eksikliğimizden kaynaklanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi ile emeklilik fonları marifetiyle bir tasarruflar ve dolayısı ile finansal yatırım artıyor. Ancak girişim ekosisteminde çekirdek yatırımdan halka arza kadar giden yolda çok fazla yatırımcı olması gerekiyor. Ama ülkemizde homojen dağılmayan bir yatırımcı kesimi var. İlerleyen aşamalarda girişimciler ve bu girişimlere yatırım yapan yatırımcılar yeni yatırımcı bulmakta zorlanabiliyor. Re-Pie olarak, scale- up (büyüme) ve pre-IPO (halka arz öncesi) aşamalarında fonlarımızla yatırım yapıyoruz.”

Toplam portföy büyüklüğümüz 2.5 milyar TL

Getir’in ilk finansal yatırımcısıyız. O günden beri farklı ölçeklerde 9 şirke te yatırım yaptık. 2021 yılında yatırım yaptığımız kimi şirketlerden kısmi çıkışlar da yapacağız. Hem risk sermayesi hem özel sermaye ölçeğinde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Risk sermayesi yatırımları yapan Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, ölçeklenebilir ve küreselleşme potansiyeli olan, ürünü veya hizmeti ticarileşmiş, tercihen en az bir tur yatırım almış girişimlere yatırım yapıyor. Özel sermaye alanında ise, bambaşka bir yapı ve strateji yürütüyoruz. Tek fon/ tek şirket yapısı ile yaptığımız finansal yatırım ve verdiğimiz yönetim desteği ile halka arza taşıyabileceğimiz ölçekteki şirketlerin her biri için ayrı bir girişim sermayesi yatırım fonu kurarak yatırım yapıyoruz. Böylece yatırımcılarımıza hangi fona dolayısı ile hangi şirkete ne kadar yatırım yapacakları kararında özgürlük tanıyoruz. Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam portföy büyüklüğümüz 2.5 milyar TL oldu. Bu rakamın 1.6 milyar TL’si girişim sermayesi yatırım fonlarında. Gerisi gayrimenkul yatırım fonları ve özel portföy yönetiminden oluşuyor. 2021 yılını 4 milyar TL büyüklük ile tamamlamayı öngörüyoruz. Bu büyümenin de büyük kısmı girişim sermayesi yatırım fonlarından gelecek.”

“Yatırımcıları ve girişimleri karşılaştıracak bir platform henüz yok”

“Girişimcilerin şirketlerine sadece finansal yatırımcı değil, şirketin büyümesine katkı verebilecek yatırımcıları alması gerekir. Yatırımcılar da hedef ve stratejilerine uygun girişimleri arıyorlar. Maalesef yatırımcıları ve girişimleri net şekilde karşılaştıracak bir platform ülkemizde henüz yok. Yurtdışı iş birlikleri ve kamusal ilişkiler gibi konular girişimcilerin en çok zorlandığı alanlar. Yatırım yaptığımız risk sermayesi şirketleri ile özel sermaye yatırımlarımız arasında da bir sinerji ve çapraz destek mekanizmaları kuruyoruz.

SadeceTürkiye’yi hedefleyen girişimlerin beklediğimiz noktaya gelmesi zor “Geçmiş yatırımlarımıza baktığımızda girişimcilerimizin yaş ortalamasının 40 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ben şahsen 36 yaşındayım ve genç girişimciler başarılı olmaz anlamında söylemiyorum. Ancak iş yaşamında profesyonel veya girişimci olarak deneyim kazanmış liderler şirketleri sürüklüyorlar. Sadece Türkiye’yi hedefleyen girişimlerin beklediğimiz noktaya gelmesi pek mümkün değil. Sunduğu ürün ve/veya hizmet regülasyonlara takılmadan ölçeklenebiliyor ve daha büyük nüfuslara hitap edebiliyorsa bizim açımızdan her zaman daha çekici ve girişim olarak daha başarılı kabul edilebiliyor.”

“Vaat edilen değer önermesi çok önemli”

“PeakGames ve Getir örneklerinin arkasında medyaya yansıyanın çok ötesinde gayretler var. 2018’de girdiğimizde Getir’in iş modeli kadar ve yöneticileri Nazım Salur, Tuncay Tütek ve Serkan Borançılı da kararımızı etkilemişti. 5 yılda unicorn oldu ifadesi söylemesi kolay bir cümle gibi duruyor. Uykusuz geceler, çözülen krizler ve bitmeyen geliştirmeler. Bu tarz durumlar lider bir girişimci, uyumlu ortaklar ve ekip istiyor. İş modeliniz, vaat ettiğiniz değer önermesi çok iyi değilse girişimin zaten şansı yok. Ancak bunlar da yeterli değil. Kendi sermayesini, geleceğini ve itibarını girişimine hasretmeden, doğru ortaklar, ekip ve yatırımcılar bulmadan, herkese liderlik etmeden, karşınıza çıkacak sayısız sorunla mücadele etmeden başarıya ulaşmak mümkün değil. Ülkemizden bu girişimler ve girişimciler çıkmaya devam edecek. Yurtdışına açılacaklar, yeni yatırımlar alarak büyüyecekler.”