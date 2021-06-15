Bize 6-7 çeyrek yüzde 6'lık büyüme lâzım

Büyümede ivme yükselişe işaret ediyor. Her ne kadar da hissedilemese de hareket yukarı doğru… Uluslararası kuruluşlar %6’lık büyüme hedeflerini açıklamaya başladı bile.

Büyüme beklentisi %6

IMF, 2022'den itibaren daha düşük bir eğilime dönmeden önce Türkiye’nin büyümede bu yıl yaklaşık %5,75'e ulaşmasını bekliyor. Dünya Bankası ise 2021 büyüme tahminini %5'e çıkarmıştı.

Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun haziran sayısında yeniden %5’e yer verdi. JP Morgan ülkemizin tahminlerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyüme verisi sonrası 2021 büyüme tahminini %6,1’e yükseltti.

Neden 7 çeyrek yüzde 6 büyümeliyiz?

Türkiye son 2,5 yıl içerisinde enflasyon-faiz-kur sacayağında yaşadığı sıkışmayı ancak güçlü büyümelerle geri alabilir. Eğer biz 6 veya 7 çeyrek, %6 ve üzeri büyürsek, işsizlik erimeye başlar ve Türkiye kaybettiklerini geri kazanır.

Fakat tüm denklem, ülkeler arasındaki diplomasi trafiğine bağlı. Ekonomilerin açılması ile bir ivme yakalansa da ülkeler arasında gerilimli bir süreç yaşanırsa 2022’nin ilk çeyreğinden itibaren yeniden küçülme başlar.

Ekonomik büyümenin nimetleri

1-Her sektörde üretim canlanır

2-İşsizlik sürekli azalmaya başlar

3-İhraç edecek mal çoğalır

4-Yatırımlar ivmelenir

5-Şirket ciroları tırmanır

BİZE İŞ SAĞLAYACAK BÜYÜME GEREK

Ancak bu sayede büyüme, toplumun kılcal damarlarına sızar. Hani uzun süre kurak kalan toprağa kısa süreliğine yağmur yağsa işe yaramaz ya öncelikle toprağın suya doyması gerek.

Ekonomi tüm kurumlarıyla büyümeyi benimsemeli. Ancak bu durumda istihdam dostu büyüme olur. Ancak bu halde yatırımlar canlanmaya başlar. Bu gerçekleşirse büyüme nitelik kazanır. Tüketerek büyümenin sıkıntısı, tüketecek şey kalmadığında küçülme gelmesidir.