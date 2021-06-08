Bizi işiten var mı!

Genetik ve çevresel faktörlerle toplumda işitme kaybının son yıllarda yükselişe geçtiği belirtiliyor. Kent hayatının getirdiği gürültü faktörüne son dönemde COVID-19’un da olumsuz etkilerinin eklendiğini ve işitme kaybına bağlı şikayetlerin yüzde 50 oranında arttığını ortaya koyan araştırmalar var. İşitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı odyoloji bilimiyle ilgili uzmanlara ihtiyaç tüm dünyada artıyor. Türkiye’de ise üniversitelerin odyoloji ve odyometri bölümlerinden mezun gençler, atanamadıkları için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

20 bin mezun var

Odyoloji Derneği Başkanı Leyla Topkan, Türkiye’de gerek sağlık birimlerinde gerekse yerel yönetimlerde odyoloji bilimiyle ilgili yeni mezunlara büyük ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 bin 200 odyometrist ve odyolog çalıştığını belirten Topkan, “Bu, 84 milyon kişiye hizmet vermek için yetersiz bir sayı. Meslektaşlarımız günlük kapasitelerinin iki katı kişiye hizmet vermek durumunda kalıyor. Diğer yanda atama bekleyen mezunlar var” dedi.

Odyometristlik ve odyoloji bölümlerini başarıyla tamamlamış 20 bin mezun bulunduğunu söyleyen Topkan, hem kamu hem de özel hastanelerde bu uzmanlara ihtiyacın arttığına vurgu yaptı.

Okul çağındaki çocuklar etkileniyor

Halk sağlığı birimlerinde, okullarda, yeni doğan ünitelerinde işitme ölçümlerinin büyük titizlikle gerçekleştirildiğini anlatan Topkan, “Birçok merkezde odyometrist ve odyologlar yerine ebe ve hemşirelere bu iş yaptırılıyor. Bizler bu işin eğitimini almış kişileriz. Okul çağındaki çocuklarda genellikle eksik tanı sorunu ile karşılaşıyoruz. Bu ciddi bir sorun. Çünkü bize geldiğinde çocuğun işitme ve konuşma şansı bazen yüzde 50 azalmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Sertifikalarla mesleğimize müdahale ediliyor

Odyometri Birlik Platformu Başkanı Zühre Tahiroğlu da üniversitelerin ilgili bölümlerinden her yıl 2 bin teknikerin mezun olduğuna dikkat çekerek, “Hastanelerin odyometri bölümlerine farklı alanlardan mezun sağlık çalışanları atanıyor. Bu eğitimi almayan kişileri atayıp, daha sonra sertifika programlarıyla eğitim veriyorlar. Oysa bizler bu bölümü iki yılda tamamlayarak hazır halde mezun oluyoruz” diye konuştu. Okul çağındaki çocukların işitme ve duyusal algılama sorunlarının giderek arttığına dikkat çeken Tahiroğlu, sağlıklı odyometri taramaları için işin uzmanlarının istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Tahiroğlu, şöyle konuştu: “Odyometri teknikerlerinin istihdam sorununun çözülmesi için birçok çalışma alanı var. Öncelikle diğer sağlık mensuplarının aldıkları sertifikalar ile mesleğimize müdahalesinin engellenmesi gerekiyor. SGK'da odyometri teknikeri istihdamı gerekiyor ama yapılmıyor. Öte yandan halk sağlığı ulusal işitme tarama programına, okul çağı çocuklarda işitme tarama programı, aile hekimliklerinin işitme tarama takibine odyometri teknikerleri atanabilir. Buralarda ihtiyaç var ama ne yazık ki bu yapılmıyor.”

22 Mayıs 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre odyometri teknikerlerinin görev tanımında, bütün işitme testlerini yapma yetkisinin bulunduğuna vurgu yapan Tahiroğlu, tüm meslektaşlarıyla birlikte yasal haklarının peşinde olduklarını söyledi. Tahiroğlu, “Sağlık bakanlığı tarafından yürütülen Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı, 81 ilde 2015'ten bu yana yapılıyor. İlçe sağlık müdürlükleri tarafından her yıl yapılan rutin okul taramaları AÇSAP şubesi tarafından diğer sağlık personellerine yaptırılıyor.

Bunları işin uzmanı olan bizler yapmalıyız. Aynı şekilde yeni doğan işitme taramaları da ebe ve hemşireler tarafından yapılıyor. Aile hekimliklerinin işitme tarama takibine odyometri teknikeri istihdamı sağlanmalı” diye konuştu.

Belediyeler yasal haklarımızı vermeli

Odyometrist ve odyologların bir başka görev yeri de yerel yönetimler. Gürültü ölçümlerinin yasal olarak odyometrist ve odyologlar tarafından yapılması gerektiğini, ancak belediyelerde bu uzmanların istihdam edilmediğini belirten Odyoloji Derneği Başkanı Leyla Topkan, bunun için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse yerel yönetimlerle sürekli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda işbirliği projesi yürütmek istediklerini söyleyen Topkan, “Adana’da başlatacağımız pilot proje ile tüm Türkiye’de odyoloji bilimine dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.