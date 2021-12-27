Bizim belediyeler elektrikli otobüsü sadece deniyor İsveç bizden alıp kullanıyor

CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Caner Sevginer ve Fatih Tunçbilek rehberliğinde Adana’da Temsa tesislerini, özellikle de bu kez elektrikli otobüs üretimiyle ilgili bölümleri geziyoruz.

Doğancıoğlu, Temsa’nın elektrikli otobüsle ilgili çalışmalarının 2014’e uzandığını belirtti:

- 2014’ten beri çalışıyoruz ama ilk ticarileşme 2020’de olabildi.

Elektrikli otobüs üzerinde çalışmaya 2014’te başlamış olmalarının nedenine işaret etti:

- Uluslararası Enerji Ajansı’nın araştırmasına göre, yakıt kaynaklı global emisyonun yüzde 24’ünü ulaşım sektörü salıyor. Bunun yüzde 75’i de kara araçlarından kaynaklanıyor. Yani, bizim sektörde sürdürülebilirlik çalışmaları çok daha önemli.

“MD9 ElectriCITY”nin önünde durdu:

- Yüzde 100 elektrikli şehiriçi ulaşım otobüsümüz MD9 ElectriCITY, yılda ortalama 378 bin litreye varan dizel yakıtın önüne geçiyor. Yılda 1000 ton karbona eşit emisyonu önlüyor.

Şubat ayında ABD’de fuarda lansmanını yapacakları şehirlerarası otobüsün içine girdik:

- Yine yüzde 100 elektrikli Avenue Electron aracımız yılda ortalama 528 bin litreye varan yakıt tüketimini ortadan kaldırmış oluyor. Yılda 1400 ton karbon emisyonunu frenliyor. Bu, 90 tane binek aracın trafiğe çıkmamasına denk düşüyor.

“MD9 ElectriCITY”yi test eden belediyeleri sıraladı:

- Adana, Gaziantep, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Denizli…

Temsa’nın elektrikli araç seferberliğinin vazgeçilmez oyuncuları arasına girdiğini kaydetti:

- Aselsan ile birlikte geliştirdiğimiz ilk yerli elektrikli otobüsün yollara çıkması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile resmi imzalar atıldı.

Gaziantep’te 2017 yılı sonlarına doğru yapılan elektrikli otobüs pilot kullanım tanıtımını anımsattım, yanıtladı:

- O Avrupa Birliği fonu ile gerçekleşen pilot uygulamaydı. Süresi bitince otobüs Temsa’ya geri döndü. Pilot uygulama, elektrikli şehiriçi otobüsün kalıcı kullanımına dönüşmedi.

Temsa’nın tarihinin ilk elektrikli otobüs ihracatını İsveç’e gerçekleştirdiğini vurguladı:

- Elektrikli otobüsümüz İsveç’te yollarda hizmet veriyor. Belçika merkezli OTW’ye de 26 adetlik araç teslimi gerçekleştirdik. Romanya’nın Buzau ve Arad kentlerinin açtığı araç ihalelerini kazandık.

Temsa’nın yüzde 50’sinin Skoda’yı çatısı altında bulunduran Çek Cumhuriyeti merkezli PPF Group ait olduğuna dikkat çekti:

- Prag’da kazanılan ihale sonucunda Adana’da ürettiğimiz 14 adet Skoda markalı elektrikli aracı da ihraç etmeye başladık.

ABD pazarı için özel geliştirilen elektrikli otobüsü de gösterdi:

- Bu otobüsümüz California’da test ediliyor.

Ardından ekledi:

- Elektrikli araç işi şu anda ciromuzun yüzde 4’üne yaklaşıyor. Elektrikli araçlarımızın yüzde 100’ünü yurt dışına satıyoruz. Bu yıl ihraç ettiğimiz elektrikli araç sayısı 50’yi buldu.

Sonra şu mesajı verdi:

- İsveç elektrikli şehiriçi otobüsümüzü alıyor ve kullanıyor. Ülkemizdeki belediyeler test sonrası işi alıma dönüştürmüyor. Ülkemizdeki belediyelerin şehiriçi filolarına artık elektrikli otobüsleri eklemelerini bekliyoruz.

Belediyelerle ilgili şu gözlemini paylaştı:

- Elektrikli otobüs almaya niyetli olanın kaynağı yok. Kaynağı olan belediyeler de henüz elektrikli otobüsle ilgilenmiyor.

Türkiye’nin ortaya koyduğu taahhütler üzerinde durdu:

- Verilen taahhütlere göre 2030’da ülkemizde üretilen her 100 aracın 30’u sıfır emisyonlu olacak. 2040’te üretilen tüm ağır ticari araçların sıfır emisyonlu olması öngörülüyor.

Elektrikli araçlara geçiş konusunda Avrupa ülkelerinin verdiği teşviklere vurgu yaptı:

- Ülkemizde de teşviklerin devreye girmesi, belediyelerin şehiriçi filolarına elektrikli otobüsleri dahil etmesine yardımcı olur. Unutmayalım, akaryakıtta dışa bağımlı bir ülkeyiz.

Elektrikli araç, “mobility” denilince hep TOGG öne çıkıyor. TOGG’un üreteceği“Türkiye’nin Otomobili” konusunda iyi bir tempo yakalandı…

Elektrikli otobüs üretimi de biraz olsun ilgiyi, “alım desteği”ni hak etmiyor mu?

Fiyatı iki kat pahalı ama dizele göre 10 kat tasarruflu

TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu’na elektrikli otobüsler ile dizel modellerin fiyat karşılaştırmasını sorduk, yanıtladı:

- Dizeli 150-200 bin Euro olan otobüslerin aynı modelinin elektriklisi 350 bin Euro dolayında.

Ardından şu hesabı ortaya koydu:

- Elektrikli otobüsün fiyatı iki kat pahalı olsa da, kullanım sırasında dizele göre 10 kat daha tasarruflu. Dizel otobüs günde 600 liralık yakıt tüketiyorsa, elektriklide günlük fatura 60 lirada kalıyor.

Elektrikli otobüslerin ilk alım bedelinin belediyeler açısından pahalı gibi düşünülebileceğini belirtti:

- Bu durumda teşviklerin devreye girmesi, şehiriçi elektrikli otobüs kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olur. Teşvikler yenilenebilir enerjiye geçişi ciddi şekilde sağladı. Benzeri bir formül elektrikli şehiriçi otobüsler için de gündeme getirilebilir.

Şehir içinde menzil sorunu yok

TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, Şubat ayında ABD’da fuarda tanıtacakları “Avenue Electron”a işaret etti:

- Bu otobüsümüzün 450 kilometre menzili var. ABD pazarı için oldukça uygun.

Şehiriçi otobüs “MD9 ElectriCITY”ye döndü:

- Bunda da menzil problemi yok. Çünkü şehiriçi ulaşımda rota belli. Örneğin Samsun’da 30 kilometre gidip, 30 kilometre dönecek. Adana’da günlük maksimum ulaşacağı 200 kilometre. Aynı şey İstanbul için de geçerli.

Şehiriçi elektrikli otobüste şarj sorununun da olmayacağını kaydetti:

- Araçlar hizmet süresinin sonunda garaja dönüyor. Orada şarj olabiliyor. Ayrıca gece 5 saat çalışmıyorlar. O sürede rahatlıkla şarj söz konusu olabiliyor.

Elektrikli otobüslerin şehir içindeki “dur-kalk”larda da avantajlı olduğunu vurguladı:

- Durunca elektrik tüketimi de duruyor. Ayrıca, araç yavaşlarken, enerjiyi frenden alıp bataryaya verebiliyor.

Fransa’da 5 bin, ABD’de 1300 otobüsümüz yollarda

TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 66 ülkede 15 bini aşkın Temsa marka aracın yollarda olduğunu belirtti:

- Fransa’da yollarda olan Temsa otobüslerinin sayısı 5 bin dolayında. ABD’de 1300 otobüsümüz dolaşıyor. ABD’de yüzde 10 pazar payına sahibiz. ABD’ye yılda 300-350 otobüs gönderiyoruz.