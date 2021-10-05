“Bizim, Cumhur İttifakı’nın anayasası ile ilgilimiz yok” 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, Cumhur İttifakı’nın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, yeni anayasanın dindar bir anayasa olması, değişmez maddelerin anayasaya konmaması ve milletin istemesi halinde değişmesi konusundaki açıklamasını CHP MYK toplantısı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anayasa’nın ilk dört maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP tarafından yeni anayasanın sürekli gündemde tutulduğunu ifade eden Öztrak, “Bizim, Cumhur İttifakı’nın anayasasıyla ilgilimiz yok. Ama ilk dört madde konusunda görüşümüz nettir bu maddeler bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çalışmanın ortaklarından biri olan Bahçeli esas muhataptır. Bu soruların ona sorulması gerekir” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, fahiş fiyatlar ve enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada ise, “TÜİK ’in makyajlı rakamlarına göre, son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 19,6 üretici fiyatları da yüzde 44 artmış. Enflasyon Araştırma Grubu’na göreyse, tüketici enflasyonu son bir yılda yüzde 45’e dayanmış. TÜİK ’le aradaki makas 2 kattan fazla. Bugün enflasyon şaha kalktıysa sebepleri bellidir. Hayat pahalılığının nedeni üretimle büyüyen değil, borçla şişirilen ekonomidir. Gelirle değil krediyle pompalanan tüketimdir. Bu nedenle azan cari açıktır” diye konuştu.

“Yamalı bohça ittifakının dikişleri patlayacak”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, zamanında yapılacak seçimlerde milletin "yıkım ittifakı" ile "yapım ittifakı" arasındaki farkı net bir şekilde karara bağlayacağını söyledi.

Akbaşoğlu, “Merkezinde HDP’nin yer aldığı bu yamalı bohça ittifakının, belirli ulufelerle bir noktaya kadar götürülmesi talebini ortaya koyuyorlar. Bu manada ‘erken seçim, erken seçim’ diye tekrarlama durumunda kalmaları, Haziran 2023’e kadar bu yamalı bohça ittifakının dikişlerinin patlamasının önüne geçmek içindir” dedi.

Akbaşoğlu, siyasetteki ‘Kürt sorunu’ tartışmasına ilişin olarak ise, “Türkiye’de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır, bunun da üstesinden AK Parti iktidarları gelmektedir. ‘Kürt sorunu vardır’ diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir. Kürt kardeşlerimizi sorun olarak görenlerin beyanlarını kabul etmiyoruz” dedi.