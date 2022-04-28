Bizim müfettişler aynı restorana iki kez gitmez İstanbul’a ‘level’ atlatırız

MICHELIN Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, bir grup meslektaşımın katıldığı sohbet buluşmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la yaptıkları açıklamadan söze girdi:

- Birinci sınıf destinasyon niteliğindeki İstanbul, Michelin Rehberi’nin attığı adımla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. İstanbul’da seçilen ilk restoranları 11 Ekim 2022’de açıklayacağız.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği içinde İstanbul’a adım attıklarını belirtti:

- Michelin Rehberi’ne giriş için restoranlardan asla ücret almayız. İstanbul için TGA ile yaptığımıza benzer dünyanın birçok yerinde kurumlarla işbirliği yaparız.

Bunun üzerine sorduk:

- TGA’nın desteğine rağmen müfettişleriniz İstanbul’da Michelin yıldızına değer restoran saptayamaz ise ne olacak ?

Şu yanıtı verdi:

- Eğer emin olmasak zaten o destinasyona gitmeyiz. Ekiplerimiz ön tur yapar, o kentteki restoranlardan emin olur. Ondan sonra Michelin Rehberi’ne dönük müfettiş turlarımız başlar. Nitekim müfettişlerimiz İstanbul’da geziyor.

Yeri gelmişken müfettişlerin temposu ve çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi:

- Bir müfettiş yılın 300 gününde farklı restoranlarda yemek yer. Michelin Rehberi’ne alınma, yıldız verme döneminde bir müfettiş aynı restorana iki kez gitmez. Aynı restoran için farklı müfettişlerin izlenimleri daha doğru sonuca ulaşmamızı sağlıyor.

Michelin Rehberi’nde yer almanın devam eden bir süreç olduğunu kaydetti:

- Yıldız almış bir restoranın aldığı puana uygun devam edip etmediğini kontrol ederiz. Müfettişlerimiz yıldız almış restoranlara da kontrol amaçlı gider.

İstanbul’un inanılmaz bir destinasyon olduğunun altını çizdi:

- Buradaki restoranlardan birkaçının Michelin Rehberi’ne girmesi, İstanbul’a level (seviye) atlatır. İstanbul’un gastronomi açısından cazibesi artar.

Michelin Rehberi’nin İstanbul’u gündemine almasında TGA ile işbirliğinin rolünü anlamaya çalıştık:

- Türkiye’ye gelmek için kendiniz mi insiyatif aldınız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti mi rol oynadı ?

Michelin Rehberi’ni yeni destinasyonlara yayma kararını kendilerinin aldığını savundu:

- Biz ilgili coğrafyanın potansiyelini araştırıyoruz. Müfettişlerimiz bize sürekli geri bildirimler veriyor. Buna göre karar alıyoruz. Türkiye’nin çok köklü bir yemek kültürü var, bunu kabul ediyoruz. Ancak, rehbere giriş için farklı değişkenlerin tamamlanması gerekiyor.

Michelin Rehberi’nin İstanbul’u gündemine aldığını Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte duyurması kafama takıldı:

- Başka ülkelerde de böyle Bakan veya bürokratlarla duyuru yaptığınız oldu mu ?

Şu yanıtı verdi:

- Elbette bu tür toplantılar yapıyoruz. Kamu yetkilileri katılıyor. Burada önemli olan verimli değerlendirme yapmak.

İstanbul’da Michelin Rehberi’nde girmeyi hak eden restoranlar olduğu biliniyor, konuşuluyordu.

Ancak, Michelin Rehberi, TGA’nın devreye girmesine kadar İstanbul’u, Türkiye’yi gündemine almadı.

Bakalım TGA’nın devreye girmesi, İstanbul’daki kaç restorana yıldız getirebilecek, kaç restoran Michelin Rehberi’ne girebilecek?

Michelin Rehberi’ne girmek, İstanbul’daki restoranlara gerçekten level atlatacak mı?

Michelin Rehberi’nde 15 bin restoran var 3 bin 200’ü yıldızlı

MICHELIN Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec,Rehber’e girecek, yıldız alabilecek restoranlarla ilgili kriterler üzerinde durdu:

- Seçim yaparken sadece restoranın lüks olmasına bakmayız, kalite odaklı değerlendirme yaparız. Ayrıca, fiyat açısından‘’erişilebilir’’ olması üzerinde dururuz. Restorandaki şeflere değil, tabaktaki yemeklere odaklanırız.

“Erişilebilir fiyat”tan ne anlamak gerektiğini sordum, anlattı:

- Dünyada toplam 15 bin restoran Michelin Rehberi’nde yer alıyor. Bunların 3 bin 200’ü yıldız kategorisinde bulunuyor. Yıldızlı olanların fiyatları biraz yukarıda olabiliyor. Ancak,rehberimizde farklı kategorilerde sıralanan restoranlar erişilebilir fiyatlarla hizmet veriyor.

Fransa’dan bir örnek verdi:

- Fransa’da 30 Euro’ya yemek yenebilecek Michelin yıldızlı restoranlar var. Bu da erişilebilir fiyat olsa gerek.

Avrupa’da basılı rehber var ama dijitale odaklandık

MICHELIN Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec’e sorduk:

- İstanbul’dan restoranların yer alacağı Rehberiniz Türkiye’ye mi özgü olacak ? Yoksa mevcut Rehber’e mi eklenecek ?

Şu yanıtı verdi:

- Dijitalde yayınlanacak. Bir aplikasyonumuz var. İstanbul da o aplikasyondaki destinasyonlar arasında yer alacak.

Rehberin dijital versiyonunu savundu:

- Bizim fokusumuz dijital. Çünkü, bu şekilde daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Ayrıca restoran bilgilerinin sürekli güncellenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden dijitale odaklanıyoruz.

Basılı Rehberin devam ettiğini anımsattık, durumu şöyle açıklamaya çalıştı:

- Haklısınız, basılı Rehber yayınladığımız bazı Avrupa ülkeleri var. Ancak, destinasyonların büyük bölümünde artık dijitaldeyiz.

Dijital ortamdaki diller arasına Türkçe’nin girip girmeyeceğini merak ettik, şöyle yanıtladı:

- En çok kullanılan dillere odaklanıyoruz. Kamu otoriteleriyle karar veriyoruz. Bizim için önemli olan daha fazla kişiye ulaşmak. Her ay Rehbere yeni diller ekleniyor. Her yeni dil, yeni bir pazara ulaşmak demek.

İstanbul’un Michelin Rehberi’ne girecek 38’inci destinasyon olacağını vurgulayıp şu bilgiyi verdi: